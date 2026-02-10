태안 미래항공연구센터, 첫 걸음 시작

큰사진보기 ▲태안 미래항공연구센터 조성과 연계한 미래항공 산업 육성 업무협약(MOU) 체결식 및 주민설명회가 10일 오후 3시 충남 태안군 태안문예회관 대강당에서 김태흠 충청남도지사, 국방과학연구소 이정석 부소장, 성일종 국회의원과 대한항공·한화에어로스페이스·LIG넥스원·한국항공우주산업(KAI) 등 국내 대표 방산 대기업 4개사 임원들이 참여한 가운데 열렸다. ⓒ 이성엽 관련사진보기

큰사진보기 ▲10일 오후 3시 30분경부터 태안문예회관 대강당에서 열린 미래항공연구센터 주민설명회에 많은 군민들이 침석했다. ⓒ 신문웅 관련사진보기

큰사진보기 ▲군사비행장반대투쟁위원회가 주민 설명회가 열리는 태안문예회관 앞에서 군사비행장 반대 내용이 담긴 펼침막을 게시하고 반대 뜻을 분명히 밝혔다. ⓒ 이성엽 관련사진보기

태안 미래항공연구센터 조성과 연계한 미래항공 산업 육성 업무협약(MOU) 체결식 및 주민설명회가 10일 오후 3시 충남 태안군 태안문예회관 대강당에서 개최됐다. 이번 행사는 성일종 국회 국방위원장이 주최하고 국방과학연구소(ADD)가 주관했으며, 김태흠 충청남도지사, 국방과학연구소 이정석 부소장, 성일종 국회의원 그리고 국내 대표 방산 대기업 4개사인 대한항공·한화에어로스페이스·LIG넥스원·한국항공우주산업(KAI)이 참여했다.이날 행사는 미래항공연구센터 태안 유치를 추진해 온 민간추진위원회의 환영사로 시작됐다. 진태구 유치추진위원장은 환영사를 통해 "오늘은 대한민국 미래항공산업의 중심, 태안의 밝은 미래를 여는 역사적인 이정표"라며 "미래항공연구센터는 인구 감소로 위기를 맞고 있는 태안을 살려낼 핵심 사업"이라고 강조했다.진 위원장은 그간의 추진 경과도 설명했다. 유치추진위원회는 2024년 2월 지역 사회단체와 군민이 참여한 가운데 결성됐으며, 같은 달 성일종 의원에게 유치 건의를 전달해 총선 공약에 반영시켰다. 이후 국방과학연구소 방문, 전 군민 서명운동 전개 등을 통해 2만 517명의 서명을 확보, 정부와 충남도 등에 전달했다. 그 결과 올해 정부 예산에 설계비 17억 7,200만 원이 반영되며 사업이 본궤도에 올랐다고 밝혔다.또 진 위원장은 "총사업비 3,349억 원 규모의 미래항공연구센터에는 무인기 연구개발 전용 활주로 등 첨단 인프라가 구축될 예정"이라며 "오늘 MOU는 단순한 선언이 아니라, 기업들이 태안에 연구·실증은 물론 생산 시설까지 검토하겠다는 의지를 밝히는 자리"라고 의미를 부여했다. 이어 "태안을 대한민국 무인기 산업의 성지로 만들겠다"라며 군민들의 지속적인 지지를 당부했다.협약서에 따르면 충청남도와 태안군은 특화산업단지 조성과 교통·용수·전력 등 기반시설 확충, 행·재정적 지원을 맡는다. 국방과학연구소는 연구 인프라를 신속히 구축하고 기업 입주를 지원한다. 국회의원은 예산 확보와 제도 개선을 뒷받침하며, 참여 기업들은 연구센터 인근을 미래항공 연구·제조 거점으로 활용하고 신규 투자 방안을 검토해 지역 일자리 창출과 산업 고도화에 기여하기로 했다. 협약 유효기간은 5년이며, 법적 구속력은 없는 상호 협력 약정이다.MOU 체결 직후에는 주민설명회가 이어졌다. 국방과학연구소는 미래항공연구센터 조성 계획과 무인기 연구개발 활주로 운영 방안을 설명했고, 충청남도는 기업 유치를 위한 산업단지 조성 계획을 소개했다. 성일종 의원은 "무인기는 기존 전투기보다 소음이 훨씬 적고, 이착륙 횟수도 제한적"이라며 "경제적 파급 효과가 훨씬 클 것"이라고 밝혔다.그러나 이날 행사에는 가세로 태안군수가 참석하지 않았다. 가 군수는 하루 전인 9일 기자회견을 열고 "실질적 이행 담보가 없는 선언적 협약에는 참여할 수 없다"라고 밝혔다. 그는 소음 피해와 비행 안전 문제, 기업 입주 확약 부재 등을 지적하며 "군민의 삶과 안전을 담보하지 않는 일방적 추진은 재검토가 불가피하다"라고 강조했다.가 군수는 특히 "30개 기업 입주와 2천여 명 고용 창출이라는 애초 청사진과 달리 구체적 입주 계획이 제시되지 않았다"라며 "시설 조성이 목적이 되어서는 안 되고, 실질적 일자리와 산업 생태계 조성이 확인돼야 한다"라고 주장했다. 또한 사업 예정지가 기업도시 구역과 중첩되는 문제에 대해서도 법적·제도적 정비가 선행돼야 한다고 밝혔다.이에 대해 유치추진위원회는 "이번 MOU는 기업의 실제 투자 의지를 확인하는 중요한 절차"라며 "행정기관 간 협력 MOU와는 성격이 다르다"라고 반박했다. 지역 사회에서는 미래 먹거리 창출 기대와 군민 수용성·환경 영향에 대한 우려가 동시에 제기되며 찬반 여론이 엇갈리는 모양새이다.미래항공연구센터가 태안 기업도시 인근에 조성될 경우, 화력발전소 폐지 이후 지역 산업 구조 전환의 분수령이 될 전망이다. 다만 향후 기업의 구체적 투자 계획과 주민 수용성 확보, 제도적 정비 여부가 사업 추진의 관건이 될 전망이다.한편 이날 협약식이 열리는 태안문예회관 주변에는 군사비행장반대투쟁위원회와 남면 신장리 주민 등이 펼침막 10여 개를 게시하고 반대 뜻을 분명히 밝히는 행동에 나섰다.