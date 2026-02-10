이천시, 전국 첫 모내기 실시

큰사진보기 ▲경기 이천시는 호법면 안평리 일원에서 ‘이천쌀 첫 모내기 행사’를 열고 본격적인 영농의 시작을 알렸다. ⓒ 이천시 관련사진보기

경기 이천시는 호법면 안평리 일원에서 '이천쌀 첫 모내기 행사'를 열고 본격적인 영농의 시작을 알렸다.이번 행사는 전국 최고 품질을 자랑하는 이천쌀의 브랜드 가치를 널리 알리고, 농업인의 자긍심을 높이기 위해 마련됐다. 행사에는 이천시 관계자와 농업인 단체, 지역 주민 등이 참석했다.이날 모내기에 사용된 벼 품종은 극조생종인 '진부올벼'로, 저온에 강하고 생육기간이 짧아 일반 지역보다 이른 시기에 모내기가 가능하다. 이는 이천시가 추진하는 고품질 쌀 생산 기반 구축과 선도 농업기술 보급의 일환이다.이천쌀은 비옥한 토양과 깨끗한 물, 큰 일교차 등 최적의 재배 환경을 바탕으로 전국적으로 품질을 인정받고 있다. 이번 첫 모내기 행사는 이천쌀의 경쟁력을 다시 확인하는 계기가 됐다.김경희 이천시장은 "첫 모내기 행사는 단순한 영농 행사를 넘어 이천 농업의 기술력과 미래 가능성을 보여주는 상징적인 자리"라며 "앞으로도 체계적인 영농 지원과 철저한 품질 관리를 통해 이천쌀의 명성을 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.