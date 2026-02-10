'극우 세뇌' 논란 리박스쿨 교재, 초중고에 333권 여전히 비치

'민간인 학살=암 환자 치료'라고 적은 리박스쿨 교재가 '극우 세뇌' 논란이 된 뒤 6개월이 지났는데도 전국 초중고에 모두 333권이 여전히 비치된 것으로 확인됐다. 리박스쿨은 '극우 세뇌', '댓글 공작' 논란을 빚은 단체다. '일본군 위안부 피해자 모욕' 논란이 된 책과 함께 해당 리박스쿨 교재 모두를 비치하고 있는 학교는 경북 사립 문명고가 유일한 것으로 확인됐다. (관련 기사: [단독] "소녀상은 매춘부상" 시위자 책, 초중고 11곳 도서관에 비치
https://omn.kr/2h025)
광주·울산·전남·제주 교육청 소속교는 0권, 이유는?
10일, <오마이뉴스>가 학교도서관 관리시스템인 '독서로'를 확인해 보니, 리박스쿨이 지난해 상반기까지 강의교재로 사용한 <엄마가 들려주는 이승만 건국 대통령 이야기> 책을 학교 도서관이 보유한 권수는 모두 333권이었다. 상당수 학교가 1권 정도씩을 보유하고 있다.
경기와 서울 교육청 소속 학교가 각각 128권, 112권으로 가장 많았다. 이어 대구 36권, 강원 27권, 인천과 대전 각각 7권, 부산과 충남 각각 5권, 경남 2권이었다. 세종, 충북, 경북은 각각 1권씩이었다.
눈길을 끄는 것은 광주, 울산, 전남, 제주 교육청 소속 학교에는 해당 책이 0권이라는 점이었다. 이들 교육청은 교육시민단체 요구에 따라 학교에 해당 책을 폐기하도록 권고한 바 있다. 지난해 8월 현재 전국 학교도서관이 해당 책을 보유한 권수는 모두 677권이었는데, 반년 만에 344권이 줄어든 것이다.
하지만 서울과 경기 지역은 거의 줄어들지 않았다. 서울시교육청 관계자는 <오마이뉴스>에 "해당 책에 대한 폐기를 학교에 공식 권고하지는 않았다"라고 말했다. '학교도서관 도서의 선정과 폐기는 학교 자율'이라는 판단에서 이렇게 한 것으로 보인다.
이 책에는 "여수, 순천 등에서도 반란이 일어났고, 반란군에 의해 수많은 군인과 민간인이 목숨을 잃었고, 진압 과정에서도 마찬가지였다"라면서 "마치 암 환자 치료를 위해 정상세포까지 죽고 방사선 치료를 할 수밖에 없는 것과 같은 이유"라고 적혀 있다. 이 책은 또 이승만이 친일 경찰을 등용한 것에 대해서는 "극심한 좌우 대립으로 불안정했던 치안을 확고히 하려고 행정 경험이 있는 사람들을 뽑았던 것으로 보인다"라고 했다.
기막힌 책 내용...이승만의 친일 경찰 등용은 치안 확고히 하려고?
한편, 현재 위안부 피해자 모욕 행위를 해왔다는 지적을 받는 김병헌씨가 낸 책 <빨간 수요일>이 11개교 학교도서관에 모두 16권 비치된 사실이 확인됐다. 김씨는 리박스쿨 역사강좌에서 최소한 두 차례에 걸쳐 강의한 경력을 갖고 있다. 김씨의 책과 함께 리박스쿨 교재까지 모두 비치하고 있는 학교는 전국 1만 2000여 개 초중고 가운데 경북 문명고가 유일했다.
이 학교는 2017년 '친일독재 미화' 박근혜 국정 역사교과서 채택 연구학교를 유일하게 진행해 논란이 됐고, 지난해에도 '친일독재 미화' 논란을 빚은 한국학력평가원의 <한국사>교과서를 유일하게 채택해 논란이 된 바 있다.