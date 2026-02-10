'이화영 재판 자료 유출' 현근택, 공소기각… "검찰 수사권 넘어선 기소"

큰사진보기 ▲이화영 전 경기도 평화부지사의 ‘쌍방울 대북송금 사건’ 1심 재판기록과 검찰 증거자료를 유출한 혐의로 불구속기소된 현근택 변호사에게 법원이 공소기각 판결을 내렸다. ⓒ 현근택 SNS갈무리 관련사진보기

이화영 전 경기도 평화부지사의 '쌍방울 대북송금 사건' 1심 재판기록과 검찰 증거자료를 유출한 혐의로 불구속기소된 현근택 변호사에게 법원이 공소기각 판결을 내렸다.10일 수원지법 형사5단독 김주성 판사는 형사소송법 위반 및 개인정보보호법 위반 혐의로 기소된 현 변호사에 대해 공소기각을 선고했다.김 판사는 "이 사건 공소제기의 절차가 법률 규정을 위반해 무효에 해당한다"며 "검사가 개시할 수 있는 수사 범위를 넘어 이뤄진 것으로, 쌍방울 대북송금 사건과 직접적인 관련성이 인정되지 않는다"고 밝혔다.앞서 검찰은 현 변호사의 행위가 이화영 전 부지사의 부패범죄와 관련된 사건으로 검찰 수사 개시 범위에 해당한다고 주장했지만, 재판부는 이를 받아들이지 않았다. 검찰청법 제4조는 부패범죄·경제범죄 등과 함께 해당 범죄와 직접 관련성이 있는 범죄만을 검사의 수사 개시 범위로 규정하고 있다.현 변호사는 2023년 2월 이화영 전 부지사의 재판 과정에서 등사한 검찰 증거서류를 더불어민주당에 제공해 정당 홈페이지에 게시되도록 한 혐의, 같은 해 3월에는 증인의 개인정보가 포함된 증인신문 녹취서를 민주당에 전달해 당시 당 대표였던 이재명 대통령의 SNS에 게시되도록 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.판결 직후 현 변호사는 입장문을 통해 "헌법과 양심에 따라 현명하게 판단해준 재판부에 감사드린다"며 "검찰에 수사권이 없으므로 공소를 기각해야 한다는 주장을 재판부가 받아들였다"고 밝혔다.그는 "소환 조사와 수차례 압수수색을 받았지만 이번 판결로 불법적인 조사와 압수수색이었다는 점이 확인됐다"며 "검찰이 법률상 권한을 넘어 수사를 강행한 것에 대해 강한 유감을 표한다"고 말했다.이어 "검찰청법과 형사소송법 개정으로 검찰의 수사권이 축소됐음에도 이를 무시한 수사에 대해 재판부가 철퇴를 내린 것"이라며 "이번 판결을 계기로 검찰 수사권의 범위가 명확해지고 법치주의가 바로 서는 계기가 되기를 기대한다"고 강조했다.현 변호사는 끝으로 "믿고 기다려준 모든 분들께 감사드린다"며 지지자들에게 고마움을 전했다.현근택 변호사는 2024년 10월 수원시 제2부시장으로 임명됐으나 지방선거 출마를 위해 지난해 12월 자리에서 물러났다. 그는 오는 6월 3일 치러지는 용인시장 선거에 도전장을 내며 본격적인 정치 행보에 나선 상태다.