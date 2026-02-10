강신만, 청와대 앞 서울교육감 출마 선언... "교육 개혁, 국정 최우선 과제로"

큰사진보기 ▲출사표강신만 전 서울시교육청 혁신미래교육 추진위원장(전 북서울 중학교 교사)이 청와대 앞에서 서울시 교육감 선거에 나설 것을 천명하고 있다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲화이팅 강신만10일 강신만 전 교사가 서울시 교육감 선거에 출사표를 던진 가운데, 지지하는 전 교사들이 응원하는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 '미디어피아'에도 실립니다.

강신만 예비후보가 10일 오후 청와대 앞에서 서울시 교육감 출마를 공식 선언하며 "교육 개혁은 더 이상 교육청의 숙제가 아닌 국가의 운명이 걸린 국정 최우선 과제"라고 강조했다.강 후보는 이날 출마 선언에서 "교육의 담장을 넘어 시대의 담론을 설계하겠다"며 "서울시 교육청이 아니라 대한민국 국가 운영의 심장인 청와대 앞에 선 이유는 교육감 권한 안에 행정만으로는 입시 지옥과 죽음의 행렬을 멈출 수 없다는 절박함 때문"이라고 밝혔다.그는 우리 교육 현장의 비극적 현실을 구체적 수치로 제시했다. "2025년 한 해에만 221명의 학생이 스스로 목숨을 끊었다"며 "이는 오로지 성적과 대학으로 아이들을 줄세우는 역대 정부들의 강고한 입시 제도와 지나친 경쟁 교육 정책이 낳은 비극"이라고 지적했다.또한 "2024년 기준 28명의 교사가 절망 끝에 스스로 목숨을 끊었다"며 "악성 민원과 무너진 교권 앞에 교사들을 무방비로 방치한 국가 제도의 무능이 부른 타살"이라고 규정했다. 아울러 "급식실 노동자 15명은 2023년 일터에서 얻은 폐암으로 세상을 등졌다"며 "생명을 담보로 하는 열악한 노동 조건을 개선하지 못한 국가의 명백한 직무유기"라고 비판했다.강 후보는 "이 참혹한 통계는 우리 교육의 처참한 현주소이며, 국가가 그 책무를 방기하고 있다는 명백한 증거"라며 "교육감이 학교 내부를 아무리 혁신하려 해도 정부가 잘못된 입시 체제를 바꾸지 않고, 국회가 교권보호법을 고치지 않으며, 국가가 안전 예산을 결단하지 않으면 이 죽음의 행렬은 결코 멈출 수 없다"고 강조했다.그는 이재명 대통령을 향해 "최근 부동산 불패 신화를 깨기 위해 보여주신 단호한 의지와 강력한 집행력에 깊은 경의를 표한다"며 "이제 교육 문제 역시 부동산 문제에 쏟는 그 의지만큼이나 이재명 정부의 국정 핵심 과제로 삼아 해결해 나갈 것을 촉구한다"고 밝혔다.강 후보는 "부동산이 국민의 주거 정의라면, 교육은 학생들의 삶의 기회 정의"라며 "집 때문에 좌절하고, 학벌과 학력 때문에 차별받으며 잔인한 입시 경쟁으로 끝내 삶을 포기하는 시대를 끝내는 것이 제가 완수할 소명"이라고 말했다.이어 그는 교육감 권한으로 실현할 '3플러스3 공약'을 제시했다.첫째, 학교의 판을 바꾸는 3대 혁신 과제로 ▲ 임기 4년 내 서울 전체 학교의 자율학교 전환 ▲ 전체 학교 50% 교장 공모제 전환 ▲ 교육과 행정 완전 분리를 위한 8천 개 행정전담 일자리 창출을 제시했다. 둘째, 미래 역량 혁신 3대 과제로 ▲ AI 시대 인문·철학 교육 강화 ▲ 공간 대혁신과 문화·예술·체육 교육 강화 ▲ 특성화 고등학교 전공 전면 개편을 통한 미래형 전문인력 육성을 약속했다.강 후보는 "초중고 교육의 대표 주자로서 대통령과 정부, 국회를 직접 찾아다니며 정면으로 들이밀고 해결을 촉구할 것"이라며 "유초중고 현장의 고통을 국가적 의제로 격상시키고 국민적 동의를 끌어내는 담론의 설계자가 되겠다"고 강조했다.그는 "서울 교육은 대한민국 교육의 표준"이라며 "서울 교육의 책임을 학교 울타리에 가두지 않고, 학생과 교사, 노동자들의 생명을 지키고 기회를 되찾아오기 위해 정부와 국회라는 거대한 벽 앞에 당당히 마주 서겠다"고 선언했다.한편 6월 3일 치러지는 서울시교육감 선거에서 홍제남 전 오류중 교장과 정근식 현 교육감이 단일화추진위에 합류하지 않은 가운데, 현재 추진위에는 강민정, 강신만, 김현철, 한만중 후보가 등록했으며, 4월 중 진보 진영 후보 단일화를 진행할 예정이라고 전해졌다.