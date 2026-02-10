'울산태화호' 전용 계류시설 장생포항에 마련됐다... 10일 준공식

큰사진보기 ▲울산 남구 장생포항 고래박물관 앞쪽 해상에 마련된 울산태화호 전용 계류시설 ⓒ 울산시 관련사진보기

큰사진보기 ▲10일 울산 남구 장생포항 고래박물관 앞쪽 해상에서 열린 울산태화호 전용 계류시설 준공식에서 김두겸 울산시장과 이성룡 울산시의회 의장, 울산지방해양수산청 등 유관기관과 기업 관계자들이 준공 기념 테이프를 자르고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

지난 2022년 울산에서는 국내 최초의 직류기반 전기추진체계와 이중연료엔진, 배터리 등 친환경 기자재가 탑재된 최첨단 실증선 '울산태화호'가 동구 현대미포조선에서 완료돼 본격적인 운영에 들어갔다. 울산시와 산업통상부가 함께 448억 원의 예산을 투입했다.그동안 울산태화호는 디지털 중심 국제(글로벌) 환경규제 대응 해결책을 개발하는 등 울산지역 조선해양 분야 국가공모사업 선정에 큰 도움이 됐고, 선박 기자재 실증, 운항 데이터 확보 등 '바다 위 시험 무대(테스트베드)' 역할을 톡톡히 수행해 왔다. 하지만 전용 계류 공간이 없어 어려움을 겪어왔으며 계류시설(선박에서 사람이 오르내릴 수 있는 시설)의 필요성이 제기돼 왔다.드디어 울산태화호 계류시설이 남구 장생포항 고래박물관 앞쪽 해상에 마련돼 10일 '울산태화호 전용 계류시설' 준공식을 가졌다.앞서 울산시는 지난 2024년 말 전용 계류시설 공사 착공 이후 모두 93억 원의 사업비를 투입해 길이 110m, 폭 19m의 전용 거점 공간을 조성했다.울산시 관계자는 "이번 준공으로 울산시는 안정적인 선박 운영 기반을 확보하고 해양실증 데이터 수집 환경을 대폭 개선함과 동시에 장생포 일대를 중심으로 한 관광산업 활성화의 새로운 성장 동력을 마련할 것으로 기대된다"고 밝혔다.한편 이날 준공식 행사에는 김두겸 울산시장을 비롯해 시의회, 울산지방해양수산청 등 유관기관과 기업 관계자, 시민 등 120여 명이 참석한 가운데 홍보영상 시청, 기념사 및 축사, 줄자르기(테이프 커팅), 시설 순회(라운딩) 순으로 진행됐다.준공식에서 김두겸 울산시장은 "이번 전용 계류시설은 단순히 배를 세워두는 곳을 넘어, 울산의 지능형 선박 산업이 세계로 뻗어 나가는 전초기지가 될 것"이라며 "전기추진 선박 기술력을 대내외에 알리고 고래문화특구 관광과 결합해 지역 경제에도 새로운 활력을 불어넣겠다"라고 말했다.