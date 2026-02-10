진천 성성학교 학생, 일제 경찰에 끌려가 조사를 받은 이유는?

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

1932년 1월 27일 진천군 읍내에 소재한 성성학교((聖成學校) 학생들은 영문도 모르고 일제 경찰에 붙잡혀 경찰서로 끌려 갔다.학생들은 학생들은 밤 늦도록 일제경찰로 부터 모진 취조를 받았다.성성학교는 1927년 박화서(朴驊緖. ?~?)가 진천읍내에서 설립한 사립학교다.당시 언론보도에 따르면 성성학교는 보통반(=초등과정)과 고등반으로 구성됐다. 가난한 무산아동과 학령이 지난 청년들을 상대로 보통반(=초등과정) 5년 과정, 고등반 4년과정으로 운영됐다.보통반에는 150여 명, 고등반에는 10명 내외의 학생이 다녔다.교장 박화서는 1927년 성성학교를 설립하기 이전부터 진천읍내에서 학생들을 가르쳤다.<동아일보> 보도에 따르면 박화서는 1920년 친천읍내 자기 주택에서 사학을 설립해 아이들을 지도했다.성성학교의 정확한 위치는 알려져 있다.다만 <동아일보>는 박화서가 자택에서 아이들을 가르쳤다고 한 만큼 그의 거주지일 가능성이 높다.1932년 일제가 작성한 '감시대상 인물카드'에는 박화서의 주소지는 진천군 진천읍 성석리 167번지로 돼 있다.그렇다면 이들 성성학교 학생들은 왜 일제 경찰에 끌려가 모진 조사를 받아야 했을까?학생들은 박화서 교장과 다른 교원으로부터 불온한 내용이 담긴 수업을 받고 "현재 불합리한 (사회를) 타개하려면 어떻게 하겠느냐?" 등의 작문 시험을 치렀다는 이유였다.일제 경찰은 박화서가 일본 유학중에 사회주의 사상을 접한 뒤, 성성학교에서 학생들에게 그와 같은 내용을 가르쳐, 치안유지법을 위반했다는 혐의를 적용해 1932년 1월 27일 그를 체포한 뒤 재판에 회부했다.박화서는 조선총독부 공주지방법원 청주지청과 경성복심법원에서 '치안유지법 위반'혐의로 징역 1년 6개월의 형을 언도받았다.한편 성성학교는 박화서가 체포된 뒤 일제에 의해 폐교됐다. 1933년 3월 7일 복교했지만 이후 또 다시 폐교됐다.