박남수 경기 광주시장 출마선언 "시민 행복지수 5배, 광주의 가치 5배 높이겠다"

큰사진보기 ▲사단법인 기본사회 광주본부 공동대표 박남수 씨가 10일 오전 기자회견을 열고 광주시장 출마를 공식 선언했다. 그는 "정치를 넘어 실력으로 광주의 체질을 완전히 바꾸겠다"며 자신을 ‘도시혁신가’로 규정했다. ⓒ 박남수 캠프 관련사진보기

사단법인 기본사회 광주본부 공동대표 박남수 씨가 10일 오전 기자회견을 열고 광주시장 출마를 공식 선언했다. 그는 "정치를 넘어 실력으로 광주의 체질을 완전히 바꾸겠다"며 자신을 '도시혁신가'로 규정했다.박 대표는 출마선언문에서 "지난 33년간 광주의 골목 끝자락에서 시민과 함께 울고 웃으며 행정 전문가로, 도시관리공사 사장으로 현장을 누벼왔다"며 "말뿐인 정치의 시대를 끝내고 검증된 실력으로 광주의 진짜 아픔을 해결하겠다"고 밝혔다.그는 광주의 가치를 5배 키우겠다며 시정 혁신, 교통혁신, 환경 혁신, 민생 혁신, 기회 혁신을 담은 '5대 혁신플랜'을 내세웠다.박남수 사단법인 기본사회 광주본부 공동대표가 내세운 '5대 혁신플랜'은 다음과 같다.먼저 시정 혁신 분야에서 그는 시장실을 시청 1층으로 옮겨 시민과의 소통 공간으로 개방하고, 조직을 '실전형 서비스 조직'으로 전면 개편하겠다고 밝혔다. 또한 시장 직속의 '현장 솔루션'을 도입해 민원을 즉각 해결하는 밀착형 컨트롤타워를 구축하겠다는 구상이다.교통 혁신에서는 철도망 확충과 함께 AI 기반 '지능형 교통체계(ITS)'를 광주 전역에 도입해 상습 정체를 과학적으로 해결하겠다고 약속했다. 아울러 '광주형 학생 전용 통학버스'를 확대해 '통학 무한 책임 시정'을 실현하겠다고 강조했다.환경 혁신 분야에서는 광주의 청정환경이 흡수하는 탄소량을 기업에 판매하고, 그 수익을 시민에게 환원하는 '환경특별시' 모델을 제시했다. 규제로 인한 희생을 자산으로 전환하겠다는 구상이다.민생 혁신에서는 규제 완화를 통해 우량기업을 유치하고, 소상공인 지원을 위해 임대료 걱정 없는 '광주형 안심 상가'를 조성하겠다고 밝혔다. 또한 결제 수수료 0%대의 공공배달 플랫폼을 통합 운영해 실질적인 소득 증대를 꾀하겠다고 했다.마지막으로 기회 혁신에서는 경력 보유 여성, 청년, 어르신을 연결하는 '기회 사관학교'와 '세대 융합 모델'을 통해 전 세대가 소외되지 않고 자신의 역량을 발휘할 수 있는 기회의 도시를 만들겠다고 약속했다.박 대표는 "광역 철도나 국도 같은 대규모 사업은 정치권과 협력해 속도를 내고, 시민의 집 앞 도로와 퇴근길 버스 같은 민생 문제는 시장이 직접 책임지겠다"고 강조했다. 이어 "33년 행정 경험과 경영 실무를 모두 갖춘 본인이야말로 중첩 규제의 벽을 뚫고 광주의 변화를 이끌 적임자"라며 "화려한 정치인이 아닌 시민의 삶을 바꾸는 혁신가로서 광주의 새로운 내일을 열겠다"고 지지를 호소했다.