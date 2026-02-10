하남 캠프콜번 물류단지 논란, 민주당 강병덕 특보 "즉각 철회해야"

큰사진보기 ▲경기 하남시가 지난 6일, 미군 공여지였던 캠프콜번 부지에 물류단지를 조성하겠다는 계획을 내놓자 더불어민주당 강병덕 당대표 정책특보가 즉각 반발하고 나섰다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

AD

경기 하남시가 지난 6일, 미군 공여지였던 캠프콜번 부지에 물류단지를 조성하겠다는 계획을 내놓자 더불어민주당 강병덕 당대표 정책특보가 반발하고 나섰다.강 특보는 지난 9일 성명을 통해 "20년 가까이 표류해 온 캠프콜번 개발이 결국 물류단지로 귀결된 것은 시민 삶의 질과 도시 미래 가치를 희생하는 선택"이라며 유감을 표했다.캠프콜번은 2007년 반환 이후 교육·연구단지 조성을 목표로 개발이 추진됐으나, 대학 유치가 잇따라 무산되며 장기간 표류해 왔다. 이런 상황에서 이현재 하남시장이 제시한 '물류단지 조성' 방안에 대해 강 특보는 "근본적 해법이라기보다 민간이 쉽게 들어올 수 있는 업종으로 목표를 낮춘 것"이라고 비판했다.약 25만㎡ 규모의 캠프콜번은 하남시 내에서도 드문 대규모 전략부지다. 과거 주민설명회에서 제시된 개발 대안 가운데 물류단지는 자족기능 강화나 교육·연구, 공원·문화시설 조성에 비해 우선순위가 낮게 평가된 바 있다.강 특보는 "시민이 기대해 온 도시의 미래상과 물류 중심 개발 사이에는 분명한 괴리가 존재한다"고 강조했다.그는 또 "물류단지는 대규모 화물차 통행을 전제로 하며 교통 혼잡, 소음, 대기오염 등 생활환경 피해를 시민이 감당하게 될 가능성이 크다"며 "반면 고용 효과는 단기·저임금 중심에 그칠 가능성이 높아 자족도시 전략과도 맞지 않는다"고 지적했다.이어 "캠프콜번은 하남시의 마지막 대규모 전략부지 중 하나로, 쉬운 해법이 아닌 책임 있는 대안이 필요하다"며 "임기 4개월 남은 시장이 이 중요한 결정을 내리는 것이 과연 옳은지 시민들이 판단하실 것"이라고 덧붙였다.