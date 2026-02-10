김명회 당진시의원 "노인 다제약물 복용, 시가 나서야"

김명회 당진시의원이 10일 열린 제126회 임시회 제4차 본회의에서 5분 발언을 통해 노인들의 다제약물 복용 문제를 지적했다.
당진시 차원의 체계적인 약물 관리 정책 마련이 절실하다는 것이다.
김 의원은 "우리나라 75세 이상 노인 가운데 다섯 가지 이상의 약물을 복용하는 비율이 64.2%로 OECD 평균(50.1%)을 크게 상회한다"며 "문제는 약의 개수가 아니라 관리되지 않는 약이다"fk고 지적했다.
당진은 병·의원이 시내권에 집중한 특성상 읍·면 지역 노인들이 한 번의 내원 시 다량의 약을 처방받는 경우가 많다. 이로 인해 가정 내 약이 쌓이면서 중복 복용과 부작용, 복약 오류 위험이 커지고 있다.
김 의원은 대안으로 ▲국민건강보험공단 데이터를 활용한 다제약물 고위험군 조기 발굴 ▲약사·의료진 협업을 통한 약물 점검 및 처방 검토 ▲기존 돌봄사업과 연계한 지역 기반 약물 관리체계 구축 등을 제안했다.
또한 약사와 보건소 인력이 협력해 노인 가정을 직접 방문하는 '방문 약물관리 및 복약지도' 정책 도입의 필요성도 강조했다.
김명회 의원은 "이 정책은 의료를 늘리는 것이 아니라 사고를 줄이는 예방 중심의 보건정책이다"며 "당진시가 다제약물 관리체계를 선도적으로 구축해 어르신 건강을 지키는 든든한 안전망이 되길 바란다"고 전했다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.