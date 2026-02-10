메뉴 건너뛰기

26.02.10 15:34최종 업데이트 26.02.10 15:34

김명회 당진시의원 "노인 다제약물 복용, 시가 나서야"

5분발언서 '방문 약물관리 및 복약지도' 정책 도입 촉구

10일 김명회 의원이 5분발언을 하고 있다.
10일 김명회 의원이 5분발언을 하고 있다. ⓒ 당진시의회

김명회 당진시의원이 10일 열린 제126회 임시회 제4차 본회의에서 5분 발언을 통해 노인들의 다제약물 복용 문제를 지적했다.

당진시 차원의 체계적인 약물 관리 정책 마련이 절실하다는 것이다.

김 의원은 "우리나라 75세 이상 노인 가운데 다섯 가지 이상의 약물을 복용하는 비율이 64.2%로 OECD 평균(50.1%)을 크게 상회한다"며 "문제는 약의 개수가 아니라 관리되지 않는 약이다"fk고 지적했다.

당진은 병·의원이 시내권에 집중한 특성상 읍·면 지역 노인들이 한 번의 내원 시 다량의 약을 처방받는 경우가 많다. 이로 인해 가정 내 약이 쌓이면서 중복 복용과 부작용, 복약 오류 위험이 커지고 있다.

김 의원은 대안으로 ▲국민건강보험공단 데이터를 활용한 다제약물 고위험군 조기 발굴 ▲약사·의료진 협업을 통한 약물 점검 및 처방 검토 ▲기존 돌봄사업과 연계한 지역 기반 약물 관리체계 구축 등을 제안했다.

또한 약사와 보건소 인력이 협력해 노인 가정을 직접 방문하는 '방문 약물관리 및 복약지도' 정책 도입의 필요성도 강조했다.

김명회 의원은 "이 정책은 의료를 늘리는 것이 아니라 사고를 줄이는 예방 중심의 보건정책이다"며 "당진시가 다제약물 관리체계를 선도적으로 구축해 어르신 건강을 지키는 든든한 안전망이 되길 바란다"고 전했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.


