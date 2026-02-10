조국혁신당 전남도당 "민주당, 비리 의혹 수사 대상에 공천 자격"

큰사진보기 ▲조국혁신당 전라남도당. ⓒ 조국혁신당 관련사진보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 전남도당 ⓒ 더불어민주당 관련사진보기

더불어민주당과 조국혁신당 합당 논의에 제동이 걸린 가운데, 혁신당 전남도당이 민주당 전남도당의 지방선거 공천 과정을 정면 비판하고 나섰다.각종 비리 의혹으로 검찰 수사를 받는 부적격 인사들이 대거 민주당 예비후보 자격 심사를 통과했다며 재검토를 촉구한 것이다.조국혁신당 전남도당은 10일 "더불어민주당 전남도당이 각종 비리 의혹으로 수사를 받는 예비후보들에게 공천 자격을 부여한 것은 도민 상식에 반하는 무책임한 결정"이라고 비판했다.혁신당은 이날 보도자료를 내고 "검찰 수사를 받는 후보들에게 공천 자격을 부여하는 것은 공직 후보자의 도덕성과 책임성을 외면한 처사로, 면죄부를 준 것과 다름 없다"고 주장했다.민주당 전남도당은 6월 지방선거를 앞두고 예비후보 자격 심사를 진행해 551명에게 적격 판정을 내렸는데, 여기엔 각종 비리 의혹으로 검찰 수사를 받는 인사가 대거 포함됐다.조상래 곡성군수, 이재남 의장을 포함한 나주시의원 8명이 대표적이다. 조 군수의 경우 직권남용 혐의를, 이 의장을 포함한 나주시의원 8명은 시의회 의장 선거 과정에서 돈봉투를 주고받은 혐의를 받는다.혁신당은 "검찰 수사 대상 일부는 금품수수 의혹을 받고 있다. 기소되지 않았다는 이유만으로 민주당은 그들에게 공천 자격을 부여했다"며 "기소 여부를 공천 자격 기준으로 삼는 것은 민주주의의 기본을 훼손하는 행위이자 도민 신뢰를 무너뜨리는 행위"라고 했다.그러면서 민주당을 향해 "부적격 후보들에 대한 적격 판정을 즉각 재검토해야 한다"고 했다.또 혁신당은 검찰의 늑장 수사를 규탄하며, 비리 혐의로 수사받는 정치인들에 대한 기소 여부를 조속히 결정할 것을 요구했다.혁신당 비판에 대해 민주당 전남도당 관계자는 "예비후보 자격심사는 당헌·당규에서 정한 부적격 사유를 토대로 기계적으로 심사한 결과"라며 "나주시의원 등 검찰 수사를 받는 이들은 1심 판단은 물론 아직 기소조차 되지 않았다"고 말했다.이 관계자는 "공관위의 공천 심사는 정무적 판단까지 고려되므로 공천 심사 결과를 지켜봐야 한다"고 덧붙였다.