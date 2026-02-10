유은혜 전 장관 등록, 진보 경기교육감 예비후보 명단 완성

큰사진보기 ▲경기 교육감 출마 박효진·성기선·안민석·유은혜, 단일화 합의하고 서명 ⓒ 이민선 관련사진보기

AD

(관련 기사:

경기 진보 교육감 후보 단일화 시작 "결과 존중하겠다")

10일 유은혜 전 교육부 장관이 선관위에 예비 후보로 등록하면서 진보로 분류되는 경기도 교육감 예비 후보 명단이 완성됐다. 앞으로 본격적인 선거 운동이 펼쳐질 것으로 보인다.유 전 장관은 예비 후보로 등록을 마친 뒤 "무너진 경기 교육을 다시 기본으로 세우겠다는 절박한 심정으로 경기도 교육감 예비 후보로 등록했고, 반드시 승리해 경기 교육의 자부심을 되찾고 세계 으뜸 경기 교육의 시대를 활짝 열겠다"라는 포부를 밝혔다.유은혜 전 장관과 함께 진보로 분류되는 교육감 후보는 안민석 전 더불어민주당 국회의원, 성기선 전 한국교육평가원장(가톨릭대 교수), 박효진 경기교육연대 상임대표 등이다. 보수 진영에서는 임태희 현 교육감 출마가 예상되는 상황이다. 이해문 전 한나라당(현 국민의힘) 소속 경기도의원도 선관위 예비후보 명단에 이름을 올렸다.진보로 분류되는 이들은 예비 후보 기간에 경기교육혁신연대(아래 혁신연대)가 추진하는 경기민주진보교육감 후보 단일화를 위한 경선을 하게 된다. 4명의 후보 모두 지난 4일 경기도 의회에서 열린 기자회견에서 후보 단일화를 위한 공동 선언문에 서명했다.공동 선언문에서 "단일화 추진 절차와 기준, 그리고 운영 원칙을 존중하며 공정하고 투명한 과정이 이루어지도록 임하고, 단일화 과정에서 어떠한 특권이나 예외를 인정하지 않으며, 단일화를 통해 도출된 결과를 존중하고 따르겠다"라고 약속했다. "단일화 절차가 마무리된 이후에는 혁신연대의 결정에 따라 연대의 주체로서 공동의 책임을 지고 이후의 과정을 성실히 함께 할 것"이라는 다짐도 전했다.4명의 후보 모두 예비 후보 명단에 이름을 올린 만큼 앞으로 본격적인 선거 운동이 펼쳐질 것으로 보인다. 특히 후보 단일화를 위한 경선이 치열할 것으로 보인다.중앙선관위에 따르면 예비 후보자는 선거운동을 위하여 선거 사무소를 설치할 수 있고 선거 운동용 명함을 배부할 수 있다. 선거구 세대 수의 10%에 해당하는 수 이내에서 예비 후보자 홍보물을 작성·발송할 수 있다. 어깨띠 또는 표지물 착용·소지할 수 있고, 예비 후보자 공약집 1종을 발간하여 판매(방문 판매 제외) 할 수 있다. 또한 예비 후보자 후원회를 둘 수 있으며, 선거 비용 제한액의 50%까지 후원금을 모금할 수 있다.