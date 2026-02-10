전력산업노조, 한전KPS 사장 임명·직접고용에 반발

AD

큰사진보기 ▲한전KPS 비정규직 노조원들이 노사정협의체의 한전KPS의 직접고용 합의문 발표 이후 조속한 시행을 촉구하고 있다. ⓒ 신문웅(김충현대책위 제공) 관련사진보기

큰사진보기 ▲김선수 협의체 의장이 합의문을 발표하고 있다 ⓒ 신문웅(김충현대책위재공) 관련사진보기

정부가 '발전산업 고용·안전 협의체' 합의문을 발표하며 한전KPS 하청노동자 직접고용 방침을 공식화한 가운데, 한국노총 산하 전국전력산업노동조합연맹과 한전KPS·발전공기업 노조가 강하게 반발하고 나섰다. 특히 노조는 한전KPS 사장 임명 과정과 직접고용 수용 결정이 "정부의 일방적 압박 속에 이뤄졌다"며 공기업 자율경영 훼손과 교섭권 침해 문제를 전면에 제기했다.전력연맹과 한전KPS노동조합, 서부·중부·동서발전노동조합은 10일 공동 입장문을 통해 "정의로운 전환 협의체 논의가 진행 중인 상황에서 고용·안전 협의체 합의문을 정부가 기자회견까지 열어 발표한 것은 협의체 존립 자체를 무력화한 것"이라고 규정했다.노조는 최근 한전KPS 사장 임명 과정 역시 "정권 코드에 맞춘 일방적 인선"이라고 비판하며, 공기업 지배 구조의 독립성과 자율 책임 경영 원칙이 훼손되고 있다고 주장했다.노조 관계자는 "정부 관료가 회사 경영진을 불러 직접 고용 합의안을 수용하라고 압박했다는 얘기까지 현장에서 돌고 있다"며 "공기업이면 정부가 채용과 인사 문제까지 사실상 지시해도 되는 것이냐"고 반문했다.이어 "사장 임명부터 경영 의사 결정까지 정부 입김 아래 이뤄진다면, 이는 사실상 '관치 경영'"이라며 "직접고용이 대통령의 하사품처럼 발표되는 현실에 7천여 직원들은 허탈함을 느끼고 있다"고 밝혔다.이번 갈등의 핵심은 두 개의 협의체 구조다. 민주노총 측이 참여한 고용·안전 협의체와 한국노총 전력연맹이 참여한 '정의로운 전환 협의체'가 각각 운영돼 왔다. 정의로운 전환 협의체는 석탄화력 폐쇄 대책과 발전정비산업 구조 개편을 논의 중이었다.노조는 "직접고용 방식과 노사정협의체 구성안 등은 정의로운 전환 협의체에서 논의 중인 사안"이라며 "정부가 한쪽 협의체와 먼저 합의하고 발표한 것은 명백한 협의 구조 파괴"라고 주장했다.특히 석탄발전 폐지에 따른 인력 재배치, 근무패턴 조정, 직무전환 교육, 재원 마련 방안 등은 발전공기업 대표 노조가 참여 중인 정의로운 전환 협의체의 핵심 의제라는 점을 강조했다.노조는 "대표교섭 노조를 배제한 채 소수 노조와 교섭 사항을 다루겠다는 것은 헌법과 법률이 보장한 교섭권을 부정하는 반노동 행위"라며 "정부가 앞장서 교섭 대표 노조의 권리를 짓밟고 있다"라고 비판 수위를 높였다.또 다른 쟁점은 공정 채용 원칙이다. 노조는 "정부가 직접 고용을 강행하면서 기존 직원의 직제·처우·승진 체계에 미칠 영향을 충분히 논의하지 않았다"라며 "이는 기존 직원의 근로 조건을 중대하게 변경하는 사안"이라고 주장했다.이어 "피와 땀으로 회사를 지켜 온 직원들의 생존권 문제"라며 "정치적 결단으로 밀어붙일 사안이 아니다"고 밝혔다.전력연맹은 정의로운 전환 협의체 노동위원 전원 사퇴와 협의체 활동 중단을 공식 선언했다. 이는 정부의 합의 발표가 협의 구조를 무력화 했다는 판단에 따른 조치다.노조는 "합리적 소통과 협의를 우선시해 왔지만 정부가 이를 무시했다"며 "단기적 갈등 봉합에 급급한 행정에 더 이상 협조할 수 없다"고 밝혔다.노조는 이어 2월 11일 '투쟁 선포 기자회견'을 열고, 청와대 앞에서 한전KPS 및 발전공기업 전 직원 상경 집회를 개최하겠다고 예고했다."떼를 써야 들어주는 정부라면 우리도 거리로 나설 수밖에 없다"는 강경 발언도 이어졌다.정부와 고용 안전 협의체는 이번 합의를 "위험의 외주화를 끝내는 첫걸음"이라고 평가했지만, 대표노조의 강한 반발로 향후 이행 과정에서 적잖은 진통이 예상된다.한전KPS 사장 임명 문제와 공기업 자율경영, 대표노조 교섭권, 직접고용 방식의 세부 설계까지 쟁점이 겹겹이 쌓여 있는 상황이다.태안에서 시작된 비극이 산업 구조 개편의 계기가 될지, 또 다른 노정 갈등의 불씨가 될지는 앞으로의 협의와 정치적 해법에 달려 있다. 무엇보다 합의 이행 과정에서 노사 간 신뢰 회복과 사회적 합의 복원이 선행되지 않는다면, '직접고용'이라는 대전환 역시 또 다른 갈등의 출발점이 될 수 있다는 우려가 커지고 있다.