이 대통령 "노동자는 고용유연성 양보, 기업은 안전망 확충 부담"

이재명 대통령이 10일 국무회의에서 일자리 질을 높이기 위해 노사 모두 일부 양보하는 사회적 대타협이 필요하다고 했다. 노동자들이 고용유연성을 위해 한발짝 물러선다면 그들을 위한 사회안전망 구축엔 기업들이 제몫을 다해야 한다고 했다.
조선업계 외국인노동자 고용실태 등을 논의하던 중 나온 이슈였다. 불황에 대비해 정규직 고용 대신 하청을 늘리고 국내 노동자 대신 외국인노동자를 쓰는 사측의 입장, 자리를 잃으면 다시 돌아간다는 보장도, 당장 지금의 생계를 유지할 수도 없는 노동자들의 입장 모두 이해되는 바가 있으니 각자 대안을 마련해 악순환을 멈춰야 한다는 취지였다.
참고로 청와대는 고용노동부, 재정경제부, 중소벤처기업부, 청와대 노동비서관과 중소벤처비서관 등이 참여하는 '범부처 노동구조개혁 TF'를 최근 출범시키고 ▲ 기간제 2년 제한 완화 ▲ 1년 미만 퇴직자 퇴직금 지급 ▲ 5인 미만 사업자 근로기준법 적용 ▲ 동일노동 동일임금 법제화 등을 논의하는 상황이다.
"일자리 지키겠다고 버티면 점점 줄어들어... 고용유연성은 결국 안전망 문제"
이 대통령은 이날 "성장발전과 양극화 완화, 공평한 기회라는 건 동전의 양면처럼 결합돼 있어야 한다"며 "조선 분야가 하나의 예인데 이런 식으로 외국인노동자들 데려다 최저임금으로 국내 일자리를 대체하면 지역경제가 나빠진다. 성장의 과실은 상층의 일부가 독식하고 나머지 밑은 더 어려워지는 것인데 이러면 절대 안 된다"고 지적했다.
또 "사회주의를 하자는 건 아니지만 공평하게 기회를 나눠 갖는 것, 상식적·제도적으로 가능한 범위 내에선 그렇게 만들어야 한다"라며 "기업이 발전하고 산업이 발전하면 거기 종사하는 사람들도, (대기업이 아닌) 중소기업들도 동시에 혜택을 누리고 기회를 누려야 활발하게 생태계가 만들어진다"고 강조했다.
다만 이 대통령은 "노동자 입장에서 전체적인 일자리 질을 높이려면 고용유연성에 대한 대안을 만들어야 한다"며 "(일자리를) 지키겠다고 버티지만 사실은 점점 줄어들고 있다"고 짚었다.
조선업계가 호황일 때와 불황일 때의 격차가 크다 보니깐 정규직 대신 비정규직을 쓰고 자꾸 업무를 하청화·외주화 하는데 고용유연성을 조금이라도 열어준다면 지금보다 일자리 생태계가 조금 나아지지 않겠냐는 진단이었다.
기업에게도 사회안전망 확충에 나름 역할을 해줘야 한다고 주문했다.
이 대통령은 "정규직 자리를 가진 노동자 입장에선, '해고되면 죽음이다. 나가면 너무 춥다. 얼어죽는다', 소위 사회안전망이 너무 취약하고 재취업 가능성도 없고 정규직과 비정규직 격차가 너무 크니깐 절벽 위에 서 있는 느낌이다. 그래서 악착같이 지킨다"고 짚었다.
이어 "결국 안전망 문제다. 그래서 제가 다른 나라처럼 비정규직 보수가 (정규직보다) 더 많아야 한다는 것"이라며 "고용유연성 때문에 불황에 그만두게 되더라도 살 길이 있다고 믿어지려면 안전망이 확충돼 있어야 한다. 거기엔 돈이 든다. 결국 기업들이 부담해야 한다"라고 말했다.
"사회적 대화 통해 타협해야"
이 대통령은 이를 위해선 노사 상호신뢰 회복이 전제조건이라고 밝혔다. 현재로선 신뢰가 담보되지 않아 대화가 제대로 진행되지 않는다는 얘기였다.
이 대통령은 "이걸 크게 보고 (노동자들은) 고용유연성을 양보하고 기업 입장에서는 유연성을 확보해 효율이 높아졌을 테니 수입이 더 생기면 그중 일부를 내놔야 한다"며 "사회적 대화를 통해 타협해야 하는데 문제는 상호신뢰가 없다는 것이다. 언젠가는 해결해야 한다"고 했다. 그러면서 고용노동부와 산업통상부 장관이라도 대화를 해보라고 주문했다.
한성숙 중소벤처기업부 장관이 노동부·산업부만 대화할 게 아니라 중소기업과 소상공인도 함께 논의해야 한다는 취지의 의견을 냈을 때는, "노조 조직 형태도 영향을 미치는 것 같다"며 "결국 산업별 노조로 가야, 임금교섭도 산업단위로 광범위하게 해줘야 사회가 정상화될 것 같다"고 말했다.
김영훈 노동부 장관이 노사 간 신뢰 회복에 노력하겠다고 했을 땐, "사회의 발전역량이 민주적 역량에 달려 있다는 것이 이런 것 때문"이라며 "각 부처에서도 내부적 논의도 하시고 경제사회노동위원회도 구성됐으니 대화도 하시고 하시라"고 당부했다.
