세종호텔 문제 악화일로... 정치권에 묻는다

고진수 세종호텔지부장 등 시민 12명을 업무방해 등의 혐의로 강제로 연행한 경찰에 항의하는 투쟁 문화제가 2일 오후 6시 30분부터 서울 중구 세종호텔 정문 앞에서 열렸다.

세종호텔 해고자 고진수 지부장이 땅을 밟은 날이었다. 노동자들이 물러선 만큼 사측의 태도에도 변화가 있을 줄 알았다. 그렇지 않았다. 사측은 "위로금으로 합의하면 안되겠냐", "다음 교섭장소로 세종호텔은 안된다"며 태도를 바꾸지 않았다.해고자들은 양보에도 변화가 없자 '권한 있는 사람, 주명건이 나와라', '세종호텔 노사교섭을 세종호텔에서 하자'며 호텔 로비에서 연좌를 시작했다. 그러나 이재명 정부는 공권력을 투입해 세종호텔 해고자와 시민들을 폭력적으로 연행했고, 고공농성을 해제한 지 보름이 겨우 지난 고진수 지부장을 구속하려 했다.로비 농성 19일이 되는 아침이었다. 해고자들이 일하던 3층 연회장에 행사가 잡혔다. 노조와 시민들은 식음사업장을 폐지한다면서 해고했는데 임대업소를 통해 편법으로 연회장을 운영한다며 항의했다.임대업소는 노조와 시민을 경찰에 신고했다. 그러자 미리 대기하던 수많은 경찰들이 호텔로 밀려들어왔다. 연회장에 있던 해고자와 시민 11명이 연행됐고, 호텔 밖에서 1명의 시민이 추가로 연행됐다. 노조가 항의를 시작하고 겨우 30분이 지나 벌어진 일이다. 세종호텔 정리해고 철회를 위한 공동대책위원회는 이재명 정부 공권력 탄압 1호 사건이라며 강하게 항의했다.연행 40여 시간이 지나고 연행자 대부분 석방됐다. 그러나 고진수 지부장에게는 구속영장이 청구됐다. 구속영장 실질심사가 있던 당일 오전에만 석방 탄원이 약 9천 개가 모였다. 구속영장은 끝내 기각됐고 고진수 지부장은 석방됐다.6일 한국일보 보도에 따르면 정치권은 세종호텔 해고 문제에 '손을 뗐다'. "고공농성 해제와 함께 교섭장을 세종호텔로 만드는 등 정치권에서 분위기 조성에 공을 들였는데 공대위가 로비 점거를 강행하면서 을지로위원회도 사실상 조정을 포기했다"라는 설명이다.정치권은 고진수 지부장을 설득해서 내려오게만 하면 최상의 안을 끌어내겠다고 했다. 그러나 노사교섭을 세종호텔에서 하자는 최소한의 요구조차 거부했다. 대신 선택한 것이 공권력이었다. 경찰의 개입으로 세종호텔 문제가 심화됐다. 사태를 키운 정치권이 손을 떼겠다는 것이 책임 있는 자세라고 볼 수 없다.노조는 평행선을 달리는 교섭에 합의를 만들기 위해 여러 번 물러섰다. 순차 복직도 가능하다며 양보안을 제시했고, 이제는 고공농성도 해제했다. 그러나 사측은 태도 변화는커녕 여전히 돈으로 합의하자는 태도만 고수하고 있다.정치권에 묻고 싶다. 노동자들이 요구를 낮추고 양보만 하다가 몇 년을 더 거리에서 보내라는 것인가? 복직을 포기하라는 말과 다르지 않다.윤석열은 건설노조를 탄압했다. 노동자들에게 무더기로 출석 요구서를 날리고 무고한 사람들을 구속했다. 2022년 대우조선해양(현 한화오션) 하청 노동자들의 파업에는 헬기까지 띄우며 공권력 침탈로 겁박했다. 폭력·연행·구속이 노동자를 대하는 윤석열의 방법이었다.세종호텔 노사교섭은 8차까지 이어졌고, 자신이 해고된 사업장에서 항의를 이어가고 있었다. 정당한 쟁의행위에도 노동존중 정부는 노동자의 편에 서지 않았다. 고 지부장에 대한 경찰의 구속영장 신청서를 보면 오히려 사측의 편에서 "민주노총 및 산별노조 측에서도 피의자를 비호할 것이 예상되는 등 피의자가 도망할 우려가 없다고 단정할 수만은 없다", "노동 행위에 대한 피의자 등의 인식에 경종을 울릴 국가 기관의 결단이 필요하다"라며 고공농성자를 구속하려 했다.3층 연회장에 있던 폭력연행을 목격한 시민은 기자회견에서 "윤석열 끌어냈더니 이재명 정부도 다르지 않다"고 말했다. 이재명 정부는 공권력 침탈에 대해 사과하고, 세종호텔 해고자 복직 방안을 마련해야 한다. 퇴진 광장의 질문이 이재명 정부를 향하기 시작했다.