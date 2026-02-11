'교육대전환'은 왜 공허해졌는가

큰사진보기 ▲교육대전환교육대전환이라는 표현이 각종 도서명, 행사, 교육청의 정책 기치로 사용되고 있는 것을 쉽게 확인할 수 있다. ⓒ 구글 이미지 검색 후 필자가 편집 관련사진보기

AD

[전환의 언어를 넘어: 돌봄과 공동체로 다시 쓰는 교육] 연재 순서 교육대전환 담론이 놓치고 있는 것은 무엇인가. 인간과 시민, 학교 공동체를 새롭게 설계하는 철학적 돌봄의 시선과, 자본주의 체제 속 사회 재생산의 구조적 모순 위에서 교육의 새로운 방향을 고민하고자 한다. 연재는 5회에 걸쳐 진행되며, 다음의 순서와 내용을 담는다.



① 전환 담론을 비판: 교육대전환은 왜 공허해졌는가

② 돌봄의 교육철학 시론: 교육 개혁의 언어로 '돌봄'을 다시 말하다

③ 인간관(주체성)의 전환: 근대적 주체성의 한계를 넘어서다

④ 시민성과 민주주의의 재구성: 왜 '돌보는 시민성'인가

⑤ 자본주의 구조 비판과 학교 공동체의 재발명: 돌봄 위기의 시대, 학교 공동체를 다시 상상하다.

최근 교육 현장에서 '교육 대전환'이라는 말이 많이 회자되고 있다. 관련하여 인공지능 기반 학습 혁신, 미래 역량 강화, 학력 책임제, 성취도 관리 체계 개편 등 다양한 정책 언어가 쏟아진다. 겉으로는 패러다임 전환을 말하지만, 실제 정책의 중심에는 여전히 성취 지표와 경쟁력 강화가 자리 잡고 있다. 전환의 핵심으로 무엇을 얼마나 빠르게, 얼마나 효율적으로 달성할 것인가가 제시되고 있다.정작 담론에 걸맞은 중요한 질문은 드러나지 않는다. 우리는 어떤 인간을 기르고자 하는 것인지, 학교는 어떤 공동체여야 하는지, 교육이 사회 안에서 수행해야 할 역할은 무엇인지에 대한 근본적인 물음이 없다면 전환은 단순히 속도와 지표를 재배열하는 행정적 언어에 그치게 될 것이다.소위 진보 교육 진영에서도 상황은 크게 다르지 않다. '진짜 실력'이나 '강한 학력'이라는 표현은 관리와 효율, 경쟁의 언어와 쉽게 결합한다. 교육 담론의 언어 자체가 성과 중심의 틀에 포획되어 있는 것은 아닌지 의문이 든다.그렇다면 우리는 어디에서부터 다시 시작해야 할까? 이 연재는 그 언어의 빈자리에서 출발한다.필자는 결론적으로 대전환의 중심에 '돌봄'을 두어야 한다고 주장한다. 돌봄은 흔히 감성적 배려나 복지 프로그램으로 오해되지만, 여기서 말하는 돌봄은 교육 철학의 전제다. '돌봄'을 교육의 전제로 삼는다는 것은 교육의 목적과 방법을 성취 중심이 아니라 관계와 상호의존성의 관점에서 재구성하자는 의미다. 인간은 홀로 완결된 존재가 아니라, 타인과의 관계 속에서 성장하는 존재라는 사실을 교육의 출발점으로 삼자는 제안이다.돌봄이 사라진 교육에서는 인간의 존엄성과 상호의존성이 점차 주변으로 밀려난다. 효율과 성취를 최우선으로 하는 체제 속에서 돌봄은 부가적 가치처럼 취급되어 왔지만, 그 돌봄이 교육의 중심을 다시 설계할 수 있는 열쇠일 수 있다.근대적 교육관은 독립적이고 자기완결적인 개인을 이상으로 삼아왔다. 스스로 판단하고 경쟁 속에서 성취를 쟁취하는 자율적 주체가 교육의 목표로 제시되었다. 그러나 현실의 인간은 의존적이고 취약하며, 관계 속에서만 성장한다. 어린이는 물론이고 성인도 돌봄과 사회적 지원 없이 살아갈 수 없다. 그럼에도 교육은 오랫동안 의존과 취약성을 결핍으로만 간주해 왔다.이러한 자기완결적 주체 모델은 경쟁과 생산성을 최우선 가치로 삼는 자본주의 노동시장과 자연스럽게 결합해 왔다. 교육이 길러온 인간상은 노동시장이 요구하는 인간상과 크게 다르지 않다. 이 지점에서 교육과 사회 구조의 긴장이 드러난다. 돌봄을 교육의 전제로 삼는 것은 우리가 길러온 주체성 자체를 다시 묻는 일이다.한편, 교육의 핵심인 시민 교육은 그간 토론 능력, 비판적 사고 등 인지적 역량 함양에 주로 집중해왔다. 이는 민주주의에 필수적이다. 하지만 시민됨은 발화 능력만으로는 충분하지 않다. 민주주의를 유지하는 데 필요한 것은 타인의 삶과 고통에 응답할 수 있는 역량이다. 여기서 말하는 '정동적 시민성'은 단순히 감정에 호소하는 태도가 아니다. 이는 타인의 취약성과 상호의존성을 인식하고 책임 있게 응답하려는 태도와 실천을 의미한다.돌봄을 시민성의 핵심 역량으로 재정의하는 것은 온정적 시민을 양성하자는 주장이 아니다. 오히려 신자유주의적 개인주의에 포획된 기존 시민 모델을 넘어, 관계와 책임을 중심에 두는 민주주의를 모색하자는 제안이다.우리가 마주한 돌봄 위기는 특정 정책의 실패나 한 영역의 문제가 아니다. 이는 금융자본주의 체제 속에서 사회 재생산이 위기에 처한 구조적 현실과 맞닿아 있다. 돌봄은 특정 집단의 몫으로 남겨진 채, 시장과 국가의 틈새에서 불안정하게 유지되어 왔다.정치철학자 낸시 프레이저는 이를 비판하며 '보편적 돌봄 제공자 모델'을 제안한다. 이는 돌봄을 특정 집단의 책임이 아니라 사회 전체의 공동 과제로 재구성하자는 구상이다. 모든 시민이 생계와 돌봄을 함께 분담하는 사회를 지향하자는 것이다.이러한 관점을 빌린다면, 학교는 단순히 지식을 전달하거나 돌봄 서비스를 제공하는 기관을 넘어, 돌봄과 의존, 상호책임을 배우는 공동체로 재구성되어야 한다. 이는 기존 학교 모델과의 결별을 넘어, 학교의 존재 이유를 다시 묻는 요청에 가깝다.6월 지방선거를 앞두고 다시금 교육 공약이 쏟아지고 있다. 혁신 교육 12년이 지난 지금, 우리는 다시 '전환'을 말한다. 하지만 전환은 새로운 구호를 추가하는 것이 아니라, 교육을 지탱해 온 인간관과 시민관을 재검토하는 일에서 시작되어야 한다.이 연재에서는 교육 대전환 담론이 놓치고 있는 지점을 돌봄을 화두 삼아 짚어나갈 것이다. 인간과 시민, 학교 공동체를 새롭게 설계하는 철학적 돌봄의 시선과 자본주의 구조 속 사회 재생산의 위기 속에서 교육의 새로운 방향을 모색할 것이다.다음 글에서는 '교육 대전환' 담론으로 왜 돌봄이 등장해야하는지를 다루려 한다.[참고문헌] 1. 캐슬린 린치(2016). 정동적 평등: 누가 돌봄을 수행하는가. 강순원 역. 한울아카데미. 2. 낸시 프레이저(2023). 좌파의 길, 장석준 역. 서해문집. 3. 조안 c 트론토(2024). 돌봄 민주주의, 김희강·나상원 역. 박영사. 4. 더 케어 컬렉티브(2022). 돌봄 선언: 상호의존의 정치학. 정소영 역. 니케북스.