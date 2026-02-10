마음의 준비 후 만난 국보, 피로가 다 풀렸습니다

큰사진보기 ▲부여박물관 금동대향로 ⓒ 김종신 관련사진보기

큰사진보기 ▲국립부여박물관 중앙홀 ⓒ 김종신 관련사진보기

큰사진보기 ▲부여박물관 제2 전시실 ⓒ 김종신 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲부여박물관 금동대향로관 ⓒ 김종신 관련사진보기

큰사진보기 ▲부여박물관 금동대향로 ⓒ 김종신 관련사진보기

[국립부여박물관]

- 주소 : 충남 부여군 부여읍 금성로 5

- 관람 : 화~일 09:00~18:00

- 관람료 : 무료

- 휴관 : 매주 월요일·1월1일·설·추석 당일

- 주차 : 무료, 소형 82대·대형 29대

- 문의 : 041-833-8562

덧붙이는 글 | 이 기사는 에나 이야기꾼 해찬솔 개인블로그에도 실립니다.

백제금동대향로. 1993년 발굴 이전의 교실에는 이 이름이 역사책에 자리 잡지 못했습니다. 제 안의 백제는 늘 반쯤 빈 그림이었습니다. 향로가 땅속에서 모습을 드러낸 뒤, 백제 역사와 문화는 향로 이전과 이후로 갈라진 듯했습니다. 경계를 건너 보고 싶어 몇 번을 찾았습니다. 그럼에도 지난해 12월 23일, 국립부여박물관에서 금동대향로만을 위한 단 1점의 전시를 연다는 소식을 듣고나서, 진주에서 왕복 다섯 시간 '부여쯤이야' 하는 마음이 먼저 섰습니다.마침, 그 소중한 기회가 찾아왔습니다. 지난 5일, 군대에서 휴가 나온 아들과 아내의 손을 잡고 사비(泗沘) 땅으로 향했습니다. 백마강 강가에 자리한 장원막국수에서 늦은 점심을 먹고 유람선을 타며 일상 긴장의 끈을 스르륵 풀었습니다. 박물관으로 가는 마음의 준비를 여는 시간이었습니다.드디어 손꼽아 기다리던 박물관에 이르자 오후 햇살이 낮게 깔립니다. 겨울 끝의 빛이 넓고 곱게 풀려 있었습니다. 입구 처마 위의 초록빛 조형물은 금동대향로의 산봉우리처럼 허리를 굽혀 맞이했습니다. 건물 전면에 걸린 향로 사진이 바람에 흔들릴 때마다, 저는 마치 약속 장소에 다다른 사람처럼 걸음을 고쳤습니다.박물관에 발을 들이자, 원형의 중앙홀 덕분에 숨을 크게 들이마셨습니다. 팔각의 천장에서 쏟아진 햇살이 물그릇 같은 바닥에 고여 있었고, 그 한가운데 둥근 석조 유물이 섬처럼 떠 있었습니다. 나무 바닥을 따라 둥글게 놓인 긴 의자에는 여행자들이 잠시 짐을 내려놓고 휴식을 하고 있었습니다.아들은 '소박한데 깔끔하다'고 말했습니다. 김부식이 쓴 <삼국사기> 백제본기의 구절, '검이불루 화이불치(儉而不陋 華而不侈)'가 떠올랐습니다. '검소하되 누추하지 않고, 화려하되 사치스럽지 않다'는 미학이, 교과서에서 보던 문장이 눈앞에서 펼쳐집니다.1전시실부터 향하지 않았습니다. 이날은 오직 금동대향로만을 위주로 관람할 계획이었습니다. 사비 시대를 다루는 제2전시실로 먼저 걸음을 옮겼습니다. 금동대향로를 만나기 전의 예습 같은 길입니다.한쪽은 갑자기 어둠을 불러들였습니다. 벽에는 옅은 흙빛의 그림이 넓게 걸려 있었고, 한가운데 검은 함이 제단처럼 놓여 있었습니다. 백제 왕실의 장례문화를 간직한 부여 왕릉원 동하총 1호분을 재현한 공간입니다.조명은 낮게 흐르며 발끝을 먼저 밝히고, 관람객들의 그림자는 둥글게 접혔습니다. 두 사람이 나란히 걸어가는 뒷모습이 그림 속 인물처럼 느리게 멀어졌습니다. 저는 발걸음을 줄이며, 향로를 만나기 전 마음을 씻는 문턱을 건너는 기분이었습니다. 유물마다 서린 백제의 온화한 기운을 천천히 읽었습니다.전시실을 나오자, 중앙홀에서는 정각마다 미디어 파사드가 펼쳐졌습니다. 백제 문양이 천장과 벽을 타고 흐르며 향로를 맞을 마음을 고르게 했습니다. 마음의 준비는 이만하면 마쳤다 싶어 천천히 백제대향로관으로 향했습니다.에스컬레이터가 단독 전시실로 저를 올려 보냅니다. 긴 복도 끝 검은 벽에 새겨진 금빛 글자가 먼저 저를 불렀고, 안으로 들자, 공간은 둥근 그릇처럼 고요했습니다.전시실은 오직 한 점을 위해 숨을 낮추었습니다. 어둠 속에서 홀로 빛나는 국보 제287호 백제금동대향로가 물끄러미 서서 우리를 반깁니다. 높이 61.8센티미터, 무게 11.8킬로그램. 청동 위에 입힌 금빛이 세월을 밀어냅니다.뚜껑 위 봉황은 날개를 펼쳤고 아래에 다섯 악사가 악기를 듭니다. 겹친 산들 사이로 호랑이와 사슴, 코끼리와 원숭이가 어울립니다. 한반도에서 보기 힘든 남방 동물들이 향로 속에 새겨졌습니다. 향로는 책 속 문장을 형상으로 돌려줍니다. 향로 앞에서 걸음이 느려졌습니다. 모두 말이 잠시 사라졌습니다.조명이 굴곡을 타고 흐르며 산과 짐승과 악사들이 한 몸처럼 이어졌습니다. 유리 상자 속 향로는 어둠을 밀어내며 홀로 서 있었고, 사진을 찍는 이들의 얼굴이 유리에 겹쳐 또 하나의 산맥을 만들었습니다. 사람들은 말을 아끼고 걸음을 아꼈으며, 빛은 향로의 봉황 날개에서 천천히 흘러내렸습니다. 저는 서서 한참을 들여다보고 탑돌이 하듯 향로를 천천히 걸어가며 보았습니다. 오래 전 사비의 풍경 속으로 시간 여행을 떠났습니다.향로의 아름다움 뒤편에는 비극이 있습니다. 554년 관산성(管山城) 전투에서 성왕(聖王)이 매복한 신라군에게 전사했습니다. 신라는 몸만 돌려보내고 머리는 경주 북청(北廳) 계단 아래 묻었습니다. 아들 위덕왕(威德王)에게 남은 상처는 깊었습니다.많은 이가 금동대향로를 아버지를 향한 사부곡이라 부릅니다. 향로의 하단에서 용이 몸을 뒤틀며 연꽃을 물어 올립니다. 연꽃과 신산을 지나 봉황에 이르는 구조는 도교와 불교의 결을 함께 품습니다. 여의주를 품고 하늘을 바라보는 봉황은 전쟁 없는 세상을 가리킵니다.몸체 연꽃 잎에는 물고기와 자라가 자리 잡았습니다. 뒤로 물러나 앉았습니다. 저는 '불멍'처럼 '향로멍'에 들었습니다. 앉은 자리를 천천히 옮기며 한 바퀴를 돌았습니다. 교과서에 없던 백제가 눈앞에서 걸어 나옵니다.향로 이전의 백제와 향로 이후의 백제가 제 안에서 다른 목소리로 말을 겁니다. 향로를 1993년 능산리(陵山里) 고분군 인근 주차장 공사 중 발견했습니다. 당시 향로는 배수로 바닥에 거꾸로 박혀 있었고, 진흙이 공기를 막아 본래의 형태를 지켰습니다. 멸망의 위기 속에서 누군가 급히 숨긴 흔적이 남아 있었습니다. 향로는 공예품이면서 동시에 국가의 안녕을 비는 기도였습니다.전시실을 나오며 다시 향로를 바라보았습니다. 사비 장인의 정성이 깃든 숨결이 눈가에 맺혔습니다. 왕복 다섯 시간의 피로가 천천히 풀렸습니다.