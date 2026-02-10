노인 일자리 첫 급여 받은 날, 통장 확인하고 깜짝 놀란 이유

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"새로 오신 두 분 선생님, 환영합니다. 잘 오셨어요. 이 일은 건강만 허락하면 80대까지도 할 수 있는 일입니다."

"환영해주셔서 감사합니다. 처음 하는 일이라 선배님들께 잘 배우겠습니다. 잘 가르쳐 주세요."

"우리 A조 세 명은 작년에도 함께 했는데 모두 55년생 동갑입니다."

"세 분이 동갑이시라 친구군요. 저는 한 살 아래네요. 저도 처음 하는 일이라 많이 가르쳐 주세요."

"제가 막내군요. 저는 한국 나이로 예순여덟 살입니다. 무슨 일이든 시켜주시면 열심히 하겠습니다."

큰사진보기 ▲전통 놀이 조별 모임다섯 명씩 조를 구성했기에 조별로 모여서 진지하게 전통 놀이 수업 계획표를 협의했다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲기자가 작성한 손글씨 강의 계획서하루에 조별로 두 종목씩 강의계획서를 작성한다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

