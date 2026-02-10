[홍성] "불합리 바로 잡겠다" 박정주 전 충남부지사, 군수 출마 선언

큰사진보기 ▲박정주 전 충남 행정부지사가 지방선거 군수 출마를 공식 선언했다. ⓒ 신영근 관련사진보기

박정주 전 충남 행정부지사가 지방선거 군수 출마를 공식 선언했다.박 전 부지사는 10일 오전, 홍성군청 앞에서 기자회견을 통해 "군민의 목소리에서 답을 찾겠다"면서 지방선거 출사표를 던졌다.홍성 출신인 박 전 부지사는 지난 1월 20일 충남도 행정부지사를 끝으로 퇴임하고 국민의힘에 입당했다.박 전 부지사는 "군정의 답은 책상 위가 아니라, 군민의 삶 속에 있다는 것"이라면서 "행정의 편의가 아니라 군민들의 의견을 먼저 듣고, 군민들이 선택한 방향을 존중하겠다"며 이같이 말했다.특히, 최근 논란이 되고 있는 홍성읍 복개주차장 철거 문제에 대해서는 "불합리는 반드시 바로잡겠다"고 목소리를 높였다.박 전 부지사는 출마 선언과 함께 홍성의 미래를 위해 ▲군민 소득 높여주는 행정을 최우선 ▲국가산업단지 조기 착공, 기업 유치와 창업 ▲역사와 도시 기능이 살아나는 공간 조성 ▲광천 김 산업 특구 조기 개발 및 1차 가공공장을 지원, 보령호·홍성호, 산업과 관광에 적극 활용 ▲홍성읍·내포신도시 하나의 생활·경제권 연결 등을 약속했다.또한 ▲홍성과 예산의 행정구역 통합 ▲문화·교육·첨단산업이 공존하는 도시 전환 ▲내포신도시 공공기관 유치, 충남대, 카이스트 영재학교 유치 적극 추진 ▲역사 관광 순례길을 조성해 홍성만의 정체성과 관광 경쟁력을 키우는 등 모두 9가지 공약을 발표했다.이외에도 박 전 부지사는 홍성군 통합 RPC(미곡종합처리장) 설립과 각종 사업을 적극 유치해 지역 내 순환 경제 구조를 만들겠다는 포부를 밝혔다.또한, 헌신이 존중받는 공동체를 위해 새마을지도자와 부녀회장에게 월 수당 20만 원, 통신비 3만 원을 공약했다.박 전 부지사는 "홍성은 지금 변화의 문 앞에 서 있다"면서 "말이 아닌 결과로 증명하겠다"는 포부를 밝혔다.마지막으로 "군민의 목소리를 듣고, 불합리를 바로잡고, 성과로 증명하는 행정을 한다면 홍성은 반드시 다시 도약할 수 있다"며 "홍성의 오늘을 바꾸고, 내일을 준비하는 군수로 군민 여러분의 선택을 받겠다"고 덧붙였다.박 전 부지사는 홍성고와 서울대를 졸업했으면 지난 1996년 공직에 입문해 충남도와 행정안전부, 국무총리실 등 지방행정과 중앙행정을 두루 경험했다.한편, 국민의힘에서는 이용록 현 군수를 비롯해 지난 4일 출마를 선언한 이정윤 홍성군의원과 박정주 전 부지사 등의 치열한 공천 경쟁이 예상된다.특히, 부지사를 지낸 박 전 부지사의 출마선언으로 군수 선거는 판이 커지는 모양세다.더불어민주당에서는 지난해 12월, 12·3 비상계엄 사과를 촉구하며 국민의힘을 탈당하고 민주당에 입당한 4선의 이종화 도의원이 최근 출판기념회를 열고 본격적인 군수 출마 채비에 나섰다.