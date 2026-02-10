군경TF, 북한 무인기 의혹 정보사·국정원 압수수색

큰사진보기 ▲(평양 조선중앙통신=연합뉴스) 북한 조선인민군 총참모부 대변인은 1월 10일 조선중앙통신을 통해 작년 9월과 지난 4일에 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다고 주장하며 이에 대한 대가를 치르게 될 것이라고 위협했다. 사진은 북한이 주장한 개성시 장풍군에 추락된 한국 무인기. 2026.1.10 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

민간인에 의한 북한 무인기 침투 사건을 수사 중인 군경합동조사단이 10일 국군정보사령부(정보사)와 국가정보원(국정원) 등에 대한 전방위 압수수색에 나섰다.군경합동조사 태스크포스(TF)는 이날 오전 9시쯤부터 정보사와 국정원 등 총 18곳에 대한 압수수색 영장을 집행하고 있다고 밝혔다. 이날 압수수색 대상에는 피의자 사무실과 주거지 등이 포함된 것으로 알려졌다.TF는 접경지역에서 북한으로 무인기를 날린 대학원생 오아무개씨를 포함한 민간인 3명에 대해 항공안전법 외 형법상 일반이적죄 혐의를 추가로 인지해 수사 중이다.일반이적죄는 군사적 이익을 해치거나, 적국에 군사적 이익을 주는 행위를 하는 등 안보상 위협을 가했을 때 적용한다. 오씨 등이 단순 실수로 북한에 무인기를 보낸 것이 아니라, 안보 위협 등을 초래할 의도가 있다고 판단한 것으로 보인다.아울러 이들의 행위에 관여한 혐의를 받는 현역 군인 3명(정보사 소속 2명, 일반부대 소속 1명)과 국정원 직원 1명도 추가 입건해 항공안전법 위반 등 피의자 신분으로 수사를 진행하고 있다.정보사는 북한으로 무인기를 날린 대학원생 등 민간인 3명에게 정보활동 명목 등으로 돈을 지원했다는 의혹을 받고 있다. 또 TF는 국정원 직원이 북한에 무인기를 보낸 대학원생 오씨와 돈거래를 한 정황을 확인하고 피의자로 입건해 무인기 사건과 연관성 등을 찾고 있다.국정원도 자체 감찰 결과 해당 직원이 지난 2022년부터 지난달까지 총 16차례 걸쳐 오씨에게 505만 원을 빌려줬다 일부를 받지 못한 내용을 확인했다고 밝혔다.다만 국정원은 "(연루된 직원이) '정보의 수집·작성·배포'라는 정보기관 고유의 업무를 수행하거나 정보 수집을 위해 국정원 예산을 사용할 수 있는 지위에 있지 않고, 사용한 사실도 없다"고 해명했다.앞서 조선인민군 총참모부 대변인은 지난 1월 10일 성명을 통해 2025년 9월 27일과 2026년 1월 4일 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다고 주장했다.군경합동TF 관계자는 "압수물 분석 및 피의자들에 대한 엄정한 수사를 통해 무인기 사건의 진상을 철저히 규명하겠다"고 말했다.