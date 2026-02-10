조한기, 태안 미래항공연구센터에 공개 반대 성명

큰사진보기 ▲충남도가 2024년 충남 태안군 남면 신장리, 담암리, 진산리 천수만 B지구 일대를 ‘국방 미래항공연구센터’ 사업 대상지(점선안)로 지정하고 토기거래규제지역으로 고시했다. ⓒ 충남도 관련사진보기

태안 미래항공연구센터 조성 사업을 둘러싸고 군사용 무인기 시험 활주로 계획에 대한 논란이 확산되고 있다. 더불어민주당 서산·태안지역위원회 위원장인 조한기 위원장은 10일 성명을 내고 "법적 효력 없는 양해각서(MOU)를 앞세워 태안군민을 농락하고 있다"며 사업의 원점 재검토를 요구했다.조 위원장은 성명에서 "관광도시 태안의 관문이자 문화관광형 기업도시 바로 옆에 직선거리 2.7km에 달하는 대규모 군사시설을 설치하겠다는 발상 자체에 근본적인 문제가 있다"며 "국가 안보가 필요하다면 군민의 재산권을 제한하지 않고 관광 태안의 이미지를 훼손하지 않는 다른 입지를 검토해야 한다"고 주장했다.이번 성명은 앞서 성일종 국민의힘 의원이 배포한 보도자료를 정면으로 겨냥한 것이다. 성 의원은 지난 3일 "2월 10일 태안문예회관에서 방산 대기업들과 태안 미래항공연구센터 연계 MOU 체결식과 주민설명회를 개최할 예정"이라며, 이를 계기로 "미래항공연구센터 일대에 연구시설과 생산단지를 조성하는 기반을 마련할 것"이라고 밝혔다.성 의원 측 설명에 따르면, 이번 MOU에는 충청남도와 국방과학연구소, 그리고 대한항공·한화에어로스페이스·KAI·LIG넥스원 등 국내 방산 대기업 4개사가 참여할 예정이다. 성 의원은 "사전 간담회를 통해 MOU 체결 당사자 간 충분한 공감대를 이뤘다"며 "미래항공 산업 육성을 통한 태안 발전의 계기가 될 것"이라고 강조했다.그러나 민주당은 이러한 설명이 사실관계와 다르다고 반박했다. 조 위원장은 "국방과학연구소는 국회 답변과 주민설명회를 통해 기업 유치 계획은 없다고 명확히 밝혀왔다"며 "입주 의사를 밝힌 기업도 없는 상황에서 MOU를 근거로 산업단지 조성을 기정사실화하는 것은 혹세무민"이라고 말했다.민주당은 특히 군사용 무인기 시험 활주로가 조성될 경우 발생할 수 있는 소음과 안전 문제, 군사시설 보호구역 지정에 따른 재산권 제한, 주변 지역 건축물 고도 제한 등에 대한 구체적인 설명이 없다고 지적했다. 조 위원장은 "어떤 비행체를 사용할 것인지, 소음 수준은 어느 정도인지조차 주민들에게 명확히 제시되지 않았다"며 "이는 단순한 개발 논쟁이 아니라 주민들의 생존권 문제"라고 밝혔다.이에 대해 국방과학연구소는 그간 공식 답변을 통해 "태안 미래항공연구센터는 연구 목적의 시설이며, 기업 유치나 생산단지 조성 계획은 확정된 바 없다"는 입장을 밝혀왔다. 다만 군사용 무인기 시험과 관련한 구체적인 운용 방식과 환경·재산권 영향에 대해서는 추가 검토가 필요하다는 취지의 설명을 반복해왔다.한편 성일종 의원은 10일 MOU 체결식과 주민설명회 직후, 같은 장소에서 태안읍과 남면 주민을 대상으로 의정활동 성과를 보고하는 의정보고회도 개최할 예정이라고 밝혔다. 민주당은 이에 대해 "선거를 앞두고 확정되지 않은 사업을 성과처럼 포장하는 것은 부적절하다"며 비판의 수위를 높였다.민주당 서산·태안지역위원회는 "군사용 무인기 활주로 건설 사업은 원점에서 다시 검토돼야 한다"며 "법적 효력 없는 MOU로 태안의 미래를 결정하려는 시도는 즉각 중단돼야 한다"고 밝혔다.