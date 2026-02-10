이병도 충남교육감 출마선언... "충남 학생 도서 바우처 도입"

큰사진보기 ▲이병도 충남교육감 예비후보가 10일 충남도청 프레스센터에서 출마 기자회견을 열고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

AD

이병도 전 충남교육청 교육국장이 충남교육감 선거에 출마하겠다는 입장을 공식화하고 나섰다.이 전 국장은 2월 3일, 충청남도선거관리위원회에 제9회 전국동시지방선거 충남교육감 예비후보로 등록을 마치고 본격적인 선거 운동에 돌입했다. 이 전 국장은 충남 학생들에게 도서바우처를 지급하겠다는 공약을 내세워 눈길을 끌었다.진보 후보로 꼽히는 이병도 충남교육감 예비후보는 10일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "6.3 동시 지방선거에서 충남 교육감에 출마할 계획"이라며 "39년간의 교육현장 경험으로 우리아이들의 미래를 위해 인생을 바치겠다"라고 포부를 밝혔다.이병도 예비후보는 "서천의 농가에서 태어나 인쇄소 노동자를 거쳐 교사가 되었다"라며 "코로나19 위기 당시 단 3일 만에 온라인 학교를 개교했던 실행력을 바탕으로 충남교육 앞에 놓인 인구 절벽과 지역 소멸 위기를 돌파하겠다"라고 말했다.지자체장과 교육감이 동반 출마하는 러닝메이트 제도에 대해서도 이 예비후보는 "러닝메트제도에 대서는 강력하게 반대한다"라며 "현재 일반행정에 종속되는 방식의 러닝메이트제도는 안 된다"라고 말했다. 그러면서 "구체적으로 거론하진 않겠지만 행정통합에 교육자치가 훼손하는 법안도 반대한다"고 덧붙였다. 통합시장에게 영재학교와 같은 특권학교 설립권을 갖는 문제에 대해 반대 입장을 분명히 한 것이다.이 예비후보는 1호 공약으로 '충남학생 도서바우처' 공약을 발표했다. 도내 모든 초중고 학생에게 연간 10만 원을 지역화폐로 지급해 도서를 구매할 수 있도록 하겠다는 것이다.관련해 이 예비후보는 "지난 39년 간의 교육경험으로 볼 때 책을 많이 읽는 아이들이 그렇지 않은 아이들 보다 창의력이 높다는 것을 알게 됐다"며 도서바우처의 필요성을 강조했다.전교조 충남지부장 출신인 이병도 전 국장은 지난 2022년 전교조 출신으로는 처음으로 충남교육청 교육국장직에 오른 인물이다.