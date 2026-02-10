박정주 전 충남도 행정부지사, 국힘 홍성군수 후보 출마선언

박정주 전 충남도 행정부지사가 오는 6월 3일 실시되는 전국동시지방선거에서 국민의힘 홍성군수 후보로 출마하겠다고 밝혔다.
10일, 홍성군청 앞에서 출마 기자회견을 연 박 전 행정부지사는 "홍성의 오늘을 바꾸고, 내일을 준비하는 군수로 군민 여러분의 선택을 받겠다"며 출마를 공식화했다.
박 전 행정부지사는 "홍성에는 지금 군민들 사이에서 오래 논의되어 온 문제들이 있다. 어느 하나 가볍지 않고, 어느 하나 쉽게 결론 낼 수 없는 사안들이다"라며 "그러나 분명한 원칙이 하나 있다. 군정의 답은 책상 위가 아니라, 군민의 삶 속에 있다는 것이다"라고 강조했다.
그러면서 "홍성읍 복개주차장 철거 문제 역시 마찬가지다. 행정의 편의가 아니라 군민들의 의견을 먼저 듣고,군민들께서 선택하신 방향을 존중하겠다"며 군민 삶에서 답을 찾겠다는 각오를 밝혔다.
이어 불합리는 반드시 바로잡겠다는 의지를 밝혔다. 박 전 행정부지사는 "농민의 땀은 같은데, 누군가는 벼 수매가를 7만1천5백 원 받고 누군가는 6만8천 원을 받는 현실, 이런 불합리는 더 이상 방치하지 않겠다"며 "행정이 선도하고 농협들과 협업하여 홍성군 통합 RPC(미곡종합처리장) 설립을 통해 농민 모두가 공정한 대우를 받고 안정적인 소득을 누릴 수 있도록 하겠다"고 강조했다.
또한 "사업을 적극 유치하고, 충남도 내 최하위 수준인 하도급 비율을 반드시 끌어올려 소득이 지역 밖으로 빠져나가지 않도록 지역 내 순환 경제 구조를 만들겠다"는 각오도 밝혔다.
그러면서 "마을의 가장 가까운 행정은 이장님들이 헌신하고 계신다. 또한, 새마을지도자와 부녀회장께서도 주민들 삶을 가장 가까이에서 돌보고 계신다"며 "그 역할과 책임에 걸맞게 새마을지도자와 부녀회장께 월 수당 20만 원, 통신비 3만 원을 지원해 헌신이 존중받는 공동체를 만들겠다"고 강조했다.
이어 박 전 행정부지사는 홍성의 미래를 바꾸는 9가지 약속을 했다.
▲농민, 소상공인, 자영업 등 분야별로 군민들의 소득을 높여주는 행정 최우선 ▲국가산업단지 조기 착공, 기업유치와 창업에 사활을 걸고 양질의 일자리 창출 ▲홍성과 광천 원도심과 거점을 부활시키는 프로젝트를 추진해 역사와 도시 기능이 함께 살아나는 공간 조성 ▲광천읍 김 산업 특구 조기 개발 및 1차 가공공장을 지원하고 보령호와 홍성호를 산업과 관광에 적극 활용 ▲홍성읍과 내포신도시를 하나의 생활·경제권으로 연결하고, 좋은 교육과 좋은 의료, 좋은 문화와 체육시설 기반을 구축해 살기 좋은 여건을 마련하겠다는 것이다.
이와 함께 ▲홍성과 예산의 행정구역 통합을 통해 '시' 승격을 추진하여 충남 서북부의 중심 도시로 도약 ▲축산군 이미지를 넘어 문화·교육·첨단산업이 공존하는 도시로 전환 ▲내포신도시 공공기관 유치, 충남대, 카이스트 영재학교 유치를 적극 추진해 도청 소재지의 위상 격상 ▲유럽의 산티아고 순례길처럼 홍성의 충의열사 정신을 잇는 역사·관광 순례길 조성해 홍성만의 정체성과 관광 경쟁력을 확보하겠다고 밝혔다.
끝으로 박 전 행정부지사는 "홍성은 지금 변화의 문 앞에 서 있다. 군민의 목소리를 듣고, 불합리를 바로잡고, 성과로 증명하는 행정을 한다면 홍성은 반드시 다시 도약할 수 있다"며 "변화의 길을 군민 여러분과 함께 걷겠다. 홍성의 오늘을 바꾸고, 내일을 준비하는 군수로 군민 여러분의 선택을 받겠다"는 각오를 밝혔다.
한편, 박 전 행정부지사는 홍성 출신으로 홍성고와 서울대를 거쳐 1996년 제2회 지방고시를 통해 공직을 시작했다.
1997년부터 2년 간 홍성군에서 근무한 뒤, 1999년 도에 들어온 박 부지사는 2024년까지 도와 행정안전부, 국무총리실 등에서 근무하며, 지방행정과 중앙행정을 두루 거쳤다.
도에서는 문화체육관광국장, 해양수산국장, 기획조정실장 등을 맡았으며 지난해 1월 제38대 행정부지사로 취임한 바 있다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 홍주포커스에도 실립니다.