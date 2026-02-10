국세 수입 늘면서 정부 역할 두드러졌다

"세금은 다시 걷혔지만, 경제는 저절로 회복되지 않았다."
2025 회계연도 나라 가계부는 다시 한 번 이같은 사실을 확인시켜 줬다. 기업 실적이 좋아지고 고용과 임금 상승으로 국세수입은 예산을 웃돌았다. 하지만 그 성과가 그대로 민간의 자생적 회복으로 이어졌다고 보기는 어렵다. 대신 눈에 띄는 것은, 적극적 재정 집행을 통해 경기 하방을 떠받친 '정부의 존재감'이었다.
재정경제부
는 10일 한국재정정보원에서 2025회계연도 총세입·총세출 마감을 확정, 발표했다. 총세입은 597.9조 원, 총세출은 591.0조 원. 결산상 잉여금은 6.9조 원이며, 이월액을 제외한 세계잉여금은 3.2조 원으로 집계됐다.
국세수입 373.9조 원 반등, 기업과 개인 등 소득세 이끌어
2025년 국세수입은 373.9조 원으로 전년 대비 37.4조 원 늘었다. 기업들이 내는 법인세가 22.1조 원 증가하며 세수 회복을 이끌었고, 근로소득세도 취업자 수 증가와 임금 상승의 영향으로 7.4조 원 늘었다. 해외주식 거래 확대에 따른 양도소득세 증가 역시 한몫했다.
숫자만 보면 '세수 정상화'로 보일 수 있다. 그러나 자세히 들여다보면 이 반등은 민간의 폭발적 회복보다는, 2024년 이후 이어진 기업 실적 개선과 자산시장 회복의 결과에 가깝다. 수출 증가로 부가가치세 환급이 늘면서 오히려 부가세는 3조 원 넘게 줄었다는 점도 이를 뒷받침한다. 세금이 늘었다고 해서 경제의 체력이 자동으로 회복됐다고 보기는 어렵다는 것이다.
이번 결산의 핵심은 세입보다 세출에 있다. 정부는 예산현액 604.7조원 가운데 591.0조원을 집행해 집행률 97.7%를 기록했다. 최근 5년 중 가장 높은 수준이다. 불용액은 10.0조원으로 전년의 절반 수준으로 줄었고, 불용률도 1.6%로 낮아졌다.
특히 내국세와 연동돼 해마다 논란이 됐던 지방교부세·교부금 불용이 2025년에는 '0'이었다. 세입 전망과 집행 관리가 그만큼 촘촘해졌다는 의미다.
이는 정부가 경기 상황을 '관망'하기보다, 재정을 통해 직접 개입했음을 보여준다. 민생 안정과 경제 활력 사업을 중심으로 예산을 빠르게 풀지 않았다면, 숫자로 잡히지 않는 경기 충격은 훨씬 컸을 가능성이 높다.
예산 집행률은 97.7%, 성장률 기여도 0.5%p... 재정이 버팀목이 됐다
허장 재정경제부 제2차관은 "정부는 지난해 대내외 불확실성 속에서 어려운 경제 상황 극복을 위해 두 차례 추가경정예산 편성과 신속 집행 등 적극적 재정 운용으로 경제 회복을 뒷받침했다"며 "연간 기준 정부의 경제성장률 기여도가 0.5%포인트에 달했다"고 밝혔다.
이 발언은 의미심장하다. 지난해 경제 성장의 절반 가까이를 정부 재정이 떠받쳤다는 뜻이기 때문이다. 민간의 투자와 소비가 충분히 살아나지 못한 상황에서, 재정이 '마지막 완충 장치' 역할을 했다고 말한 셈이다.
결산 결과 세계잉여금은 3.2조 원이지만, 일반회계 몫은 0.1조 원에 불과하다. 대부분은 특별회계에서 발생한 것이다. 일반회계 잉여금은 교부세 정산과 채무 상환 등을 거치면 정책적으로 활용할 여지도 크지 않다.
세수가 늘었음에도 재정에 여유가 남지 않았다는 사실은, 지금의 경제 회복이 얼마나 취약한지 보여준다. 재정이 한 발 물러서는 순간, 경기의 하방 압력이 다시 커질 수 있다는 경고이기도 하다.
정부는 4월 국가결산보고서를 국무회의에 상정하고, 5월 말 국회에 제출할 예정이다. 이 과정에서 재정수지와 국가채무라는 더 불편한 숫자들이 공개된다.
2025년 결산이 던지는 질문은 분명하다. 정부가 적극적으로 나서지 않았다면, 이 정도의 회복은 가능했을까? 그리고 언제까지 재정이 이 역할을 떠맡아야 할까? 세수 반등이라는 결산과 예산 집행률 사상 최고치라는 결과가 남긴 질문들이다.