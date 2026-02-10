국세 수입 늘면서 정부 역할 두드러졌다

▲허장 재정경제부 2차관이 2월 10일 서울 용산구 한국재정정보원에서 열린 '2025회계연도 총세입부.총세출부 마감행사'에 참석, 이남구 감사원 감사위원과 함께 세입.세출 실적을 확정하고 있다. ⓒ 재정경제부 관련사진보기