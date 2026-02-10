남진근 전 대전시의원 "동구를 다시 대전의 중심으로 만들겠다"

큰사진보기 ▲더불어민주당 소속 남진근 전 대전시의원이 10일 대전시의회 기자실에서 동구청장 선거 출마를 선언했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

더불어민주당 소속 남진근(67) 전 대전시의원이 6·3지방선거에서 대전 동구청장에 출마하겠다고 선언했다.남 전 시의원은 10일 오전 대전시의회에서 기자회견을 열어 "저 남진근은 동구를 버티는 도시가 아니라, 대전의 중심으로 다시 서는 도시로 만들겠다"며 출마의 포부를 밝혔다.출마선언문을 통해 남 전 시의원은 "동구는 대전의 관문이고 대전역과 원도심, 굵직한 개발과 교통 변화가 가장 먼저 밀려오는 곳이지만, 주민들은 '계획은 많은데 내 삶은 달라진 게 없다'고 말한다"며 "이 질문에 책임 있게 답하고자 이 자리에 섰다"고 출마 배경을 설명했다.그는 특히 "포퓰리즘으로 표를 얻는 구청장이 되지 않겠다"고 선을 그으면서, "말로만 복지와 개발을 외치는 구청장이 아니라 동구에 꼭 필요한 국가 기능과 광역 기능을 정확히 끌어오고, 주민의 일상부터 바꾸는 구청장이 되겠다"고 강조했다.남 전 의원은 첫 공약으로 "개발을 기다리는 동구가 아니라 지금 살기 좋아지는 동구를 만들겠다"며 '원도심 생활 회복 1년 패키지'를 내걸었다. 그는 주차 문제와 보행 안전, 골목길 환경, 빈 점포로 멈춰 선 상권, 어르신 일상 불편을 한데 묶어 "구청의 행정이 책상 위 계획에 머무르지 않고 현장으로 내려가도록 만들고, 주민들이 '이건 정말 달라졌다'고 느끼게 하겠다"고 말했다.두 번째로는 "이미 마련된 특별법의 틀 위에서 동구의 공간 전략을 국가와 광역이 함께 책임지는 수준으로 끌어올리겠다"며, 광역생활권과 역세권, 교통·도시재생을 묶는 '공간 전략'의 주도권을 동구가 확보해야 한다고 주장했다.아울러 그는 "문제는 법이 없어서가 아니라 동구가 그 틀 안으로 들어가지 못했다는 점"이라며 "대전역세권과 철도 축의 변화를 동구의 부담이 아니라 기회로 전환하고, 개발의 속도와 방향, 원주민과 상권의 보호, 교통 혼잡과 생활 불편의 해소, 공공기여의 활용까지 주민 권익이 출발점이 되도록 하겠다"고 밝혔다.세 번째 공약으로는 공공의료를 전면에 놓고 "동구를 대전 공공의료의 중심으로 세우겠다"고 밝혔다. 그는 "대전충남통합특별법에 지방의료원 중심의 공공의료 강화와 이를 지원·조정하는 재단 설립, 필수의료 인력과 재정에 대한 국가·광역 책임이 규정돼 있다"며 현재 추진 중인 대전의료원이 '고립된 시설'로 남지 않도록 운영의 중심 기능을 결합하겠다고 약속했다.그는 이를 위해 "공공의료재단을 동구에 유치해 대전의료원과 긴밀히 연계하고, 의료 인력 양성부터 재활·전원, 퇴원 이후 돌봄까지 이어지는 동구형 공공의료·돌봄 연계 체계를 완성하겠다"며 "아플 때만 찾는 병원이 아니라 회복과 일상까지 책임지는 공공의료가 동구에서 제대로 작동하도록 만들겠다"고 덧붙였다.마지막 네 번째 공약으로는 정책을 '시설 확충'보다 '연결의 행정'으로 묶어 내겠다고 밝혔다. 그는 "생활 회복이 교통 안전으로 이어지고, 교통 안전이 상권 회복으로 이어지며, 상권 회복이 정주 인구로 이어지고, 그 정주 인구가 교육·의료·복지의 질로 연결되는 흐름을 만들겠다"며 "따로따로 움직이는 정책이 아니라 주민 삶을 관통하는 연결의 행정을 구현하겠다"고 말했다.남 전 시의원은 끝으로 "동구는 '그저 남아 있는 곳이 될 것인가, 다시 중심이 될 것인가'의 갈림길에 서 있다"며 "구청장이 할 수 있는 일은 즉시 실행하고, 구청 혼자 할 수 없는 일은 대전시와 중앙정부를 설득해 예산과 제도로 반드시 끌어오겠다"고 강조했다.충북 영동 출신인 남 전 시의원은 2010년 제5회 지방선거에서는 자유선진당 후보로 대전시의원에 당선됐고, 2012년에는 자유선진당이 새누리당과 통합하면서 새누리당 소속으로 당적이 변경됐다. 이후 박근혜 대통령 선거대책위원회 부본부장을 맡기도 했다.2014년 제6회 지방선거에서는 새누리당 후보로 대전시의원에 도전했으나 낙선했고, 2017년 자유한국당을 탈당하고 더불어민주당에 입당했다. 2018년 제7회 지방선거에서 대전시의원에 당선됐고, 2022년 제8회 지방선거에서는 동구청장에 출마했으나 경선에서 탈락했다.제8대 대전시의회 전반기 운영위원장, 민주당대전시당 대전의료원설립특별위원장, 민주당 중앙당 참좋은 지방정부위원회 상임위원 등을 역임했다.