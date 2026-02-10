카페에 웬 평화도서관?

큰사진보기 ▲꼬마평화도서관 이름패 전달/ 왼쪽 해피니스 꼬평 관장 조나래 가운데 빛친 꼬평 관장 공인애 오른쪽 소피 ⓒ 김주원 관련사진보기

큰사진보기 ▲개관축하 훌라춤Maui No E ka 'oi를 추는 소피와 동무들 ⓒ 나래 관련사진보기

큰사진보기 ▲'전쟁 속에서도 우리는' 연주/ 왼쪽 변나영 오른쭉 조나래 ⓒ 변택주 관련사진보기

큰사진보기 ▲평호는 어울려 살림책을 켜서 나를 켜다 ⓒ 김주원 관련사진보기

지난 2월 2일, 경기도 부천시 복사골문화센터 1층에 있는 해피니스 카페에서 쉰일곱 번째 꼬마평화도서관이 문을 열었다. 이로써 부천시는 꼬마평화도서관이 일곱 곳이나 있는, 가장 많은 꼬마평화도서관이 있는 도시로 올라섰다. 서울시와 고양시가 부천보다 더 많은 여덟 곳에 문을 열었으나 서울에는 두 곳이 문을 닫아 여섯 개, 고양시는 세 곳이 문을 닫아 다섯 개만 남았다.꼬마평화도서관은 한반도 평화를 가져오려는 모임 '으라차차영세중립코리아'에서 여는 세상에서 가장 작은 평화도서관이다.꼬마평화도서관이 가장 먼저 들어선 곳은 파주출판단지에 있는 보리출판사 1층 카페로 2014년 12월 9일에 문을 열었다. 두 번째는 서울에 있는 채식당 마지로 2014년 12월 14일에 문 열었다.부천시에 가장 먼저 들어선 꼬마평화도서관은 2020년 7월 14일 '마을 살림터 모지리'에 들어선 서른아홉 번째 도서관으로, 신혼부부 김현지씨와 나진우씨가 어떤 어려움이 있더라도 오순도순 잘 살아가겠다고 다짐하며 내놓은 평화 책으로 문을 열었다. 2020년 10월 16일 동네책방 빛나는친구들에 쉰 번째, 2024년 1월 29일 서안메일에 쉰한 번째, 같은 해 4월 8일 심곡초등학교 돌봄1만에 쉰두 번째, 2024년 6월 3일 송내초등학교 1학년 교실에 쉰네 번째, 2025년 11월 3일 창안경에 쉰여섯 번째 꼬마평화도서관이 들어섰다.해피니스 꼬마평화도서관 문 여는 잔치 마당은 부릉부릉그림책도서관장인 소피와 그 동무들이 선보인 평화를 그리는 춤 훌라 공연 'Maui No E ka 'oi'로 막이 올랐다. 꼬마평화도서관 이름패 전달 그리고 그동안 발자취와 문 여는 까닭을 알렸다.이어서 해피니스 꼬마평화도서관 조나래 관장이 꼬마평화도서관사람들이 가려 뽑은 2026년 상반기 평화그림책 <전쟁 속에서도 우리는>을 연주했다. 제2차 세계 대전 때 씨동무를 잃은 지은이 잔니 로다리는 전쟁 속에서도 빠짐없이 해야 할 일로 깨끗이 씻고, 배우고 익히며, 골고루 먹고, 밤에는 푹 자는 일을 꼽는다.조나래 관장은 <전쟁 속에서도 우리는>에서 꼭 지켜야 한다는 이 말들은 '유엔어린이권리협약'에 나오는 뜻으로, 어떤 일을 겪더라도 어린이들을 곱게 품어 보살펴야 한다는 뜻을 놓치지 않기를 바란다고 했다. 아울러 이 책에서는 여기서 한 걸음 더 들어가 전쟁 속에서도 남을 해치지 말아야 한다고 흔드는 데, 우리가 이 뜻을 가슴에 제대로 새긴다면 전쟁을 이어갈 수 없지 않겠느냐고 덧붙였다.평화를 '어울려 살림'이라고 여긴다는 조나래 관장은 다달이 몇 차례 '책을 켜다 나를 켜다'라는 모임을 열어 그림책을 비롯한 평화 책을 바이올린 켜듯이 소리 내어 읽고, 뜻을 새겨 불을 켜듯이 나를 밝혀 어울려 살리는 멍석을 펴겠다고 뜻을 밝혔다.