이병도 충남교육감 예비후보 "김지철 혁신교육 계승하되..."

- 현직 김지철 교육감의 정책을 가장 잘 이해하는 분으로 꼽힌다. 김지철 교육감의 12년 혁신교육 중 가장 계승하고 싶은 정책은?

- 보완하거나 과감히 수정해야 한다고 생각하는 정책은?

- 충남교육감 예비후보로서 '1호 공약'으로 내세우고 싶은 것은?

- 정치권의 충남·대전 통합 논의가 여러 우려에도 속도전을 내고 있다. 만약 시도 통합이 될 경우, 대전교육감 후보와의 진보 진영 후보 단일화는 어떻게 진행돼야 한다고 보는가.

이병도 충남교육감 예비후보가 현 김지철 교육감의 혁신교육 성과를 바탕으로 한 '계승 위의 변화'와 학생들의 문해력 향상을 위한 '도서바우처 지급'을 핵심 공약으로 내세웠다.이 예비후보는 9일 충남지역 풀뿌리 지역언론 연대모임인 충남지역언론연합(회장 최종길 당진시대 발행인)과 간담회에서 1호 공약으로 '충남학생 도서바우처 10만 원 지급'을 밝혔다. 이 예비후보는 "도내 모든 학생에게 연간 10만 원의 독서비를 지역화폐로 지원하는 것이 골자"라며 "문해력 향상과 지역경제 살리는 1석 3조의 효과가 있을 것"이라고 말했다.그는 현 김지철 충남교육감의 교육 정책 중 계승하고 싶은 정책으로는 전국 최초 무상교육 도입, 혁신학교 안착, 마을교육공동체 활성화, 인공지능(AI) 기반 미래교육 등을 꼽았다. 반면 보완 또는 개선해야 할 정책으로는 "학생 수 증가 지역의 과대·과밀 학급 해소와 적정규모 학교 육성 정책은 보다 정교하게 추진돼야 한다"며 "단순한 시설 확충을 넘어 학습권과 교육 여건이 조화를 이루는 균형 잡힌 설계를 통해 현장의 불편을 해결하겠다"고 밝혔다.정치권에서 충남·대전 통합 논의가 급진전되고 있는 데 대해서는 여러 우려의 목소리를 냈다. 다만 국회의 통합특별법 통과로 통합교육감을 선출하게 될 경우 대전교육감으로 나선 진보 후보와의 단일화에 대해서는 "정치공학이 아닌 정책 중심의 민주적 과정이 되어야 한다"라며 단일화의 3대 원칙으로 ▲미래 비전과 정책 경쟁 중심 ▲공정하고 투명한 과정 ▲결과 승복을 통한 통합의 리더십을 제시했다.이 예비후보는 공주대학교 사범대학과 교육대학원을 졸업한 후 현직 교사를 거쳐 충청남도교육청 학교지원과장 및 교육혁신과장, 충청남도교육청 교육국장, 천안교육지원청 교육장 등을 역임했다.아래는 이날 공주에서 진행된 간담회의 주요 일문일답 내용."김지철 교육감은 지난 12년간 혁신교육을 통해 충남 교육의 방향을 공공성과 포용성 중심으로 전환시켰다는 점에서 큰 의미가 있다. 특히, 과거 비리 교육청이라는 오명을 청산하고 청렴한 교육청으로 거듭나게 노력한 점이 존경스럽다.그중 전국 최초의 무상교육 도입, 혁신교육의 불모지였던 충남에 혁신학교 도입 및 마을교육공동체 활성화, 인공지능을 중심으로 한 미래 교육 청사진 제공 등을 반드시 계승해야 할 핵심 성과로 평가한다. 교육의 기회를 확대하고 학교를 지역사회와 연결해 아이들의 성장을 함께 책임지는 기반을 마련했다는 점에서 충남 교육의 중요한 자산이라고 생각한다.""교육 환경 변화에 맞춰 보완과 과감한 개선이 필요한 영역도 분명히 존재한다. 무엇보다 학생 수 증가 지역의 학교 신설과 과대·과밀 학급 해소, 그리고 지역 여건을 고려한 적정규모 학교 육성 정책은 보다 정교하게 추진돼야 한다.단순한 통폐합이나 시설 확충을 넘어, 학생의 학습권과 교사의 교육 여건을 동시에 보장하는 방향으로 균형 있게 설계할 필요가 있다. 좋은 정책은 흔들림 없이 이어가되, 현장의 불편과 미래 교육 수요에 대해서는 과감히 혁신하는 '계승 위의 변화'로 충남 교육의 다음 단계를 열어가겠다.""1호 공약은 '충남학생 도서바우처 10만 원 지급'이다. 충남의 모든 학생에게 연간 10만 원의 독서비를 지역화폐로 지원해 학생들에게는 독서 습관과 문해력을, 학부모에게는 교육비 경감을, 지역사회에는 경제 활력을 제공하는 '1석 3조 정책'이라고 할 수 있다.디지털 환경 속에서 기초 문해력 저하는 더 이상 미룰 수 없는 교육 과제다. 학생들이 직접 서점에 가서 책을 고르고 읽는 경험은 가장 강력한 자기주도 학습의 출발점이다. 또한, 이 바우처를 지역화폐로 지급하고 도내 오프라인 서점에서만 사용하도록 설계해, 사라져가는 동네 서점을 보호하고 서점을 마을교육공동체의 문화 거점으로 키우겠다. 아울러 서점이 없는 농어촌 지역에는 이동식 서점과 학교 순회 도서전 등 맞춤형 지원을 병행해 어느 지역의 학생도 소외되지 않도록 하겠다.""진보 진영의 후보 단일화는 선택이 아니라 시대적 책임이라고 생각한다. 다만 단일화는 단순한 정치공학이 아니라 도민과 교육 가족의 선택을 받는 민주적 과정이어야 한다.이를 위해 첫째, 후보 개인이 아니라 충남과 대전 교육의 미래 비전과 정책 경쟁을 중심에 둔 단일화여야 한다. 둘째, 모든 과정은 공정하고 투명하게 진행돼 누구나 결과에 승복할 수 있어야 한다. 셋째, 단일화 이후에는 분열이 아닌 통합의 리더십으로 하나의 팀이 돼야 한다.시기 또한 중요하다. 지나치게 늦으면 갈등과 피로감이 커지고, 너무 이르면 유권자의 선택 기회를 제한할 수 있다. 따라서 충분한 정책 검증과 도민 공감대가 형성되는 합리적이고 책임 있는 시점에서 추진되는 것이 바람직하다. 특히 민주 진영의 후보는 정책과 공약은 물론, 교육을 위해 걸어온 삶의 과정과 공적 책임의 무게, 그리고 현장을 통해 증명된 리더십까지 함께 평가받아야 한다."