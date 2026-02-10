미국에서 앱으로 주문하고 배송 받는 K푸드

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲한국 음식 구입 앱왼쪽부터 Weee, 울타리, 메가마트, 수퍼G마켓 ⓒ 주환선 관련사진보기

큰사진보기 ▲H마트 웹페이지실제로 최근에 여러가지 주문했다. 6,7개 주문했는데 배송비 포함 한화 10만원이 훌쩍 넘었다. ⓒ 주환선 관련사진보기

치즈버거를 특히나 좋아하던 나는 이민할 때 음식에 대한 큰 어려움은 그다지 없을 거라 생각했다. 한국에서도 버거, 피자, 파스타를 좋아했고, 미국에 가면 더 다양한 진짜의 맛을 볼 수 있을 거라 생각했다. 하지만 미국 생활을 하며 알게 됐다. 낯선 문화나 언어만큼 힘든 것은 찾기 힘든 익숙한 '맛'이었다.정작 미국에 이민 와서 미국사람처럼 먹으려니, 생각보다 어려웠다. 매일같이 버거를 먹지도 않거니와, 버거도 한국의 버거와 조금 달랐다.같은 브랜드인데도 뭔가 달랐다. 모양은 같은데 염도가 달랐다. 그리고 야채가 너무 적었다. 또 미국 역시 경제문제로 슈링크플레이션(다운사이징)이 심각했다. 햄버거의 나라 미국의 음식이 더 밋밋하게 느껴진다는 아이러니에 웃음이 났다. (한국에 있는 프랜차이즈는 미국의 퀄리티보다 훨씬 좋다. 매장청결, 서비스, 조리된 음식의 모습마저 낫다.)아들은 편식은 하지만 철저히 한식 입맛이다. 간식도 한국 과자만 찾는다. 그래서 우리집에는 한국음식과 간식이 끊이지 않는다.우리가 이민 온 시기는 K-푸드가 빠르게 확산되던 때였다. 덕분에 한국식품 배송앱이나 온라인몰이 이미 잘 자리 잡고 있었다. weee, 울타리, Hmart, 수퍼G마켓 같은 이름의 앱이 금세 익숙해졌다.가장 자주 사용하는 것은 'weee'라는 앱이다. 간식이나 인스턴트 식품을 사기에 좋다. 아들이 좋아하는 짜파게티, 과자를 이곳에서 구입한다. 또 와이프와 내가 좋아하는 일본브랜드의 밀크티도 이곳에서 구입하고 있다. 중국, 대만의 물품도 많지만 가장 인기가 많은 것은 역시 한국제품들이다. 아쉽게도 트럼프의 관세정책으로 가격이 많이 오른 품목도 많고 세금때문에 없어진 품목도 많다.냉동식품은 울타리에서 산다. 한국에서 먹던 그대로의 맛은 아니지만 충분히 근사하다.Hmart는 여전히 한인들의 성지로 유명하다.Hmart는 이미 한인들 사이에서는 절대적인 대형한인마트다. 각 주 마다 있는 마트도 아니라 한국인들 사이에는 Hmart세권이라 불릴 정도다. 한두 시간 운전은 당연히 여기는 이곳 사람들답게, 한번가면 픽업트럭에 가득가득 채워 돌아가는 사람들을 많이 본다. 배송도 해주지만 먼거리까지는 하지 않는다.요즘 이곳의 작은 동네 마트에서도 신라면, 불닭볶음면, 비비고 만두를 볼 수 있다. 조금 큰 곳에 가면 고추장, 김치, 김, 두부까지 팔고 있다. 코스트코나 샘스클럽에도 K푸드 코너가 생겼다. 냉면도 보이고 불고기 소스, 찌개 양념, 삼겹살도 한 편을 차지하고 있다. 와이프와 처음 미국을 방문했을 때(2018년) 보기 힘들었던 K푸드가 이제는 미국인들의 한 부분이 되어가고 있는 것을 눈으로 확인할 수 있다.사람들은 이민은 어릴수록 좋다고 말한다. 문화도 빨리 익히고 변화에도 잘 적응한다고. 입맛 또한 그렇다. 나이가 들고 이민오게 되었을 때 크게 고생하는 것이 음식문화이다.입맛은 단순한 취향이 아니다. 정체성과 연결되어 있다. 먹는다는 것은 자신이 누구인지 잊지 않게 해주는 연결고리이다.비싸게 산 고등어를 굽고 있으면 문득 엄마 얼굴이 떠오른다. 아무리 많은 한식 레시피를 알고 새양념을 사도, 엄마의 손맛은 따라할 수 없다.이제는 한국 음식을 구하기 어렵지 않다. 물론 가격대는 조금 비싸고 한국만큼 다양하지는 않다.하지만 생각보다 많은 것들을 구입할 수 있다.한식은 나에게 단순한 음식이 아니다.그것은 낯선 땅에서 나를 붙잡아주는 힘이다. 그리고 내가 엄마의 음식을 그리워 하듯, 아이들에게 남겨주는 아늑한 그리움이다.