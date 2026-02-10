'베트남 처녀 수입' 망언 김희수 진도군수, 결국 제명

큰사진보기 ▲김희수 전남 진도군수 ⓒ 진도군 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

더불어민주당이 칼을 빼 들었습니다. "베트남 처녀를 수입하자"는 시대착오적 망언으로 물의를 빚은 김희수 전남 진도군수를 9일 제명 조치했습니다. 지난해 복당한 지 1여 년 만에 다시 당적을 잃게 된 것입니다.사건의 발단은 지난 4일이었습니다. 김 군수는 해남에서 열린 '광주·전남 행정통합 타운홀미팅'에서 인구 소멸 대책을 언급하며 "광주·전남이 통합할 때 인구 소멸에 대한 것을 법제화해서, 정 뭣하면 스리랑카나 베트남이나 그쪽 젊은 처녀들 좀 수입해갖고 농촌 총각 장가도 보내고, 이런 특별 대책을 해야 한다"라고 말했습니다.여성을, 그것도 특정 국가의 여성을 '수입'의 대상으로 비유한 이 발언은 즉각적인 파장을 불러왔습니다. 현장에 있던 강기정 광주시장조차 "외국인 결혼 수입이라는 표현은 잘못된 이야기 같다"라며 수습에 나섰지만, 논란은 걷잡을 수 없이 커졌습니다. 급기야 주한 베트남 대사관이 항의 서한을 보내고 여성 단체들이 규탄 집회를 예고하는 등 외교적 망신살까지 뻗쳤습니다.민주당 지도부의 반응은 단호했습니다. 9일 열린 최고위원회의에서 만장일치로 김 군수의 제명을 의결했습니다. 6월 지방선거를 앞두고 악재를 조기에 차단하겠다는 의지로 읽힙니다.문정복 민주당 최고위원은 이날 최고위원회의에서 "사람은 수입 대상이 아니다. 여성은 인구정책의 도구가 아니다"라며 "성인지 감수성 부족을 넘어 사람을 물건처럼 취급한 것"이라고 말했습니다.박수현 수석대변인은 "비공개 최고위원회의에서 중대한 징계 사유가 발생한 당원 1명에 대해 최고위 비상 징계가 의결됐다"라며 "사유는 타운홀 미팅에서 외국인 여성에 대한 비하 발언으로 물의 일으킨 내용"이라고 전했습니다.김 군수는 지난해 1월 15일 복당을 신청해 승인받았습니다. 지연언론 보도에 따르면, 2014년 새정치민주연합 시절에 당을 나갔고, 진도군수 선거에서 4수 끝에 무소속으로 당선됐습니다. 이번 지방선거를 앞두고 그가 민주당 간판을 달고 재선에 도전할 것이란 전망이 나왔지만, 결국 제명된 것입니다.김 군수는 사과문을 통해 "구조적 문제를 지적하는 과정에서 나온 발언"이라고 해명했지만, 이미 엎질러진 물이었습니다.김 군수의 제명으로 다가오는 진도군수 선거판은 요동치고 있습니다. 민주당 경선은 김인정 전남도의원과 이재각 전 부위원장의 2파전으로 좁혀졌고, 김 군수는 다시 무소속으로 험난한 선거를 치러야 할 처지입니다.광주·전남 정치권에는 때아닌 '입조심' 경계령이 내려졌습니다. 민주당 텃밭인 호남에서 공천이 곧 당선이라는 공식이 있지만, 유권자들의 눈높이가 달라졌고 작은 말실수 하나가 선거 전체 판세를 흔들 수 있다는 위기감이 감돌고 있습니다.정치는 말로 하는 것이지만, 그 말이 칼이 돼 자신을 찌를 수도 있다는 평범한 진리를 이번 사건이 다시 한번 보여주고 있습니다.