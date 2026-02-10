영국 국제전략문제연구소 한국 석좌직 공식출범… 초대 석좌에 '라미 킴 박사'

AD

한국국제교류재단(KF)과 한화 3사(한화에어로스페이스, 한화시스템, 한화오션)가 국방안보분야 유력 싱크탱크인 영국의 국제전략문제연구소(IISS, International Institute for Strategic Studies) 내에 한국 석좌직(Korea Chair)을 신설한다고 발표한 지 1년 만에 라미 킴(Dr Lami Kim) 박사를 초대 석좌로 임명하고 영국 현지 시각 9일 공식 출범했다.이번 임명으로 IISS 한국 석좌직은 한반도 안보를 중심으로 첨단기술과 국방안보 분야를 종합적으로 연구하는 것을 목표로 한다. 라미 킴 한국 석좌는 영국 런던을 거점으로 IISS 내 관련 연구 프로그램을 총괄하며, 한국 안보와 방위산업을 둘러싼 주요 쟁점을 국제 안보 담론 속에서 다루게 될 예정이다.라미킴 한국 석좌의 전문 분야는 한반도 안보와 정치, 핵 확산과 억지 전략, 신흥기술과 국방 혁신, 동맹 정치와 관리 등이며 지난 6년간 미국 국방부에서 근무하며 미 육군전쟁대학(US Army War College) 아시아학 프로그램 디렉터 겸 부교수, 다니엘 K. 이노우에 아시아·태평양 안보연구센터(Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies) 교수를 역임했다. 특히, 미국 시민권 취득 이전에는 대한민국 외교관으로 근무한 경험도 있어 학계와 외교정책 현장을 모두 경험한 전문가로 평가된다.IISS 최초로 신설된 코리아체어가 대한민국 정부의 국가안보 및 국방, 방위산업 정책과 국제 안보 담론을 연결하는 가교 역할을 어떻게 수행해 나갈지 주목된다. 라미 킴 한국 석좌는 앞으로 국제사회에서 한국의 안보 전략과 방위산업 정책 등을 조율하는 핵심 역할을 맡을 것으로 보이며, 이를 통해 이재명 정부의 첨단방위산업 육성 전략에 날개를 달아줄 것으로 기대된다.