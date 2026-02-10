영국 국제전략문제연구소 한국 석좌직 공식출범… 초대 석좌에 '라미 킴 박사'

한국국제교류재단(KF)과 한화 3사(한화에어로스페이스, 한화시스템, 한화오션)가 국방안보분야 유력 싱크탱크인 영국의 국제전략문제연구소(IISS, International Institute for Strategic Studies) 내에 한국 석좌직(Korea Chair)을 신설한다고 발표한 지 1년 만에 라미 킴(Dr Lami Kim) 박사를 초대 석좌로 임명하고 영국 현지 시각 9일 공식 출범했다.
이번 임명으로 IISS 한국 석좌직은 한반도 안보를 중심으로 첨단기술과 국방안보 분야를 종합적으로 연구하는 것을 목표로 한다. 라미 킴 한국 석좌는 영국 런던을 거점으로 IISS 내 관련 연구 프로그램을 총괄하며, 한국 안보와 방위산업을 둘러싼 주요 쟁점을 국제 안보 담론 속에서 다루게 될 예정이다.
라미킴 한국 석좌의 전문 분야는 한반도 안보와 정치, 핵 확산과 억지 전략, 신흥기술과 국방 혁신, 동맹 정치와 관리 등이며 지난 6년간 미국 국방부에서 근무하며 미 육군전쟁대학(US Army War College) 아시아학 프로그램 디렉터 겸 부교수, 다니엘 K. 이노우에 아시아·태평양 안보연구센터(Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies) 교수를 역임했다. 특히, 미국 시민권 취득 이전에는 대한민국 외교관으로 근무한 경험도 있어 학계와 외교정책 현장을 모두 경험한 전문가로 평가된다.
IISS 최초로 신설된 코리아체어가 대한민국 정부의 국가안보 및 국방, 방위산업 정책과 국제 안보 담론을 연결하는 가교 역할을 어떻게 수행해 나갈지 주목된다. 라미 킴 한국 석좌는 앞으로 국제사회에서 한국의 안보 전략과 방위산업 정책 등을 조율하는 핵심 역할을 맡을 것으로 보이며, 이를 통해 이재명 정부의 첨단방위산업 육성 전략에 날개를 달아줄 것으로 기대된다.