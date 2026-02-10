결혼 33년차 남편이 말하는 집안 청소 철학

▲거실청소하는 중년아재집안에는 유선청소기와 무선청소기가 있다. 사실 유선청소기보다 무선청소기가 훨씬 흡입력이 좋다. 청소가 더 잘 된다는 말이다. 그럼에도 선이 없는 무선 청소기가 손쉽다. 손 쉬운 무선으로 할 것인가. 제대로 하는 유선으로 할 것인가. 고민이 된다. ⓒ 송상호 관련사진보기