결혼 33년차 남편이 말하는 집안 청소 철학

글을 쓰다 보니, '33년차 남편 시리즈'가 되어버렸다.
와 결혼 33년차 남편이 말하는 '설거지의 도'
에 이어 3번째 가사노동의 도를 말하게 되었다. 이렇게까지 이야기를 해서라도 대한민국 가사노동자들의 애환과 함께 하고 싶었고, 응원을 하고 싶었다.
이번에 말할 내용을 '도'란 말보다 굳이 '철학'이란 이름을 붙인 것은, 이전 내용처럼 청소의 자체 원리보다는 청소를 하면서 길어 올린 삶의 철학 같은 것이기 때문이다. 이런 맘으로 청소(가사노동)를 하면 어떨까 싶어서다. 역시 일곱 가지다.
1. 자기 극복
청소를 하다 보면 하루쯤 안 해도 되지 않을까 싶어질 때가 많다. 매일 같이 방과 거실 바닥 청소를 하면, 눈에 별로 먼지가 보이지 않는다. 내 눈에도 별로 보이지 않는데, 하물며 식구들 눈에 띄겠나 싶어진다. 그래서 실제로 하루 정도 바닥 청소를 해보지 않았다. 물론 그것을 실험하려고 그런 건 아니었다. 조금 바쁜 일이 있어서였다. 결과는 어떻게 됐을까.
다른 식구들은 눈치 채질 못한 듯한데, 내가 찜찜하더라. 하루 거르니까 방바닥에 머리카락과 먼지들이 내 눈에는 어찌 그리 크게 보이던지. 마치 내가 이루어 놓은 업적에 스크래치가 난 듯 느껴졌다. 이래서 청소를 하면 계속 하게 되는 구나 싶었다. 책임감이라고나 할까. 아니면 자신의 성과에 누가 되지 않게 하려는 보상심리일까. 아무튼 이래서 될 수 있는 한 청소를 거르지 않는 '자기 극복'을 하게 되었다.
2. 지성감천
거실과 방을 청소하다보면 식구들의 습관과 삶이 눈에 들어온다. 현재 우리 집은 아내와 아들이 나의 식구다. '지성감천'이란 말이 '지극한 정성은 하늘을 감동시킨다'는 뜻으로, 마음을 다해 진심으로 임하면 결과가 나타난다는 의미를 담는다. 맘을 다해 진심으로 청소하면, 식구들의 삶이 나아지는 결과가 나타나지 않을까.
아내 같은 경우는 나와 같이 안방을 사용한다. 매일 머리를 감는 아내는 방바닥과 욕실에 자신의 머리카락을 많이 흘린다. 이런 아내 때문에라도 청소하는 것을 하루라도 거르면 곤란하다. 사실 아내가 자신의 머리카락이 많이 빠진 것(빠진 머리카락의 수가 많다기보다 길어서 표시가 많이 난 것이지만)을 보면 속상할까 싶어서 자주 잘 치운다. 아내의 삶을 관리해주는 것이다.
아들 같은 경우는 벗은 양말을 빨래 통에 바로 넣지 않곤 한다. 다른 빨랫감은 빨래 통에 잘 넣는데 말이다. 아들 직업이 LPG충전원이라 하루 종일 추운 곳에서 충전할 뿐만 아니라, 충전소 세차장 세차까지도 함께 하는 터라 에너지를 많이 쓴다. 집에 와서 양말을 벗을 때는, 침대에 쓰러져 잠이 들 때이다. 이런 아들을 위해 말없이 양말을 치워주는 게 뭐 그리 대수인가. 버릇될까봐 못 해준다는 잣대까지 필요할까.
3. 자아성찰
바닥 청소는 진공청소기로 한다. 청소할 때마다 느낀다. 누군가가 먼지를 구석에 몰래 짱박아 놓았다가, 청소기로 보낸 것이 아닌가. 그렇지 않고서야 눈에 크게 보이지도 않던 먼지들이, 청소할 때마다 진공청소기 안에 가득이라니.
사실 그래서 청소할 만하기도 하다. 청소를 했는데, 청소기 통에 먼지가 아주 적다면, 청소한 보람이 줄어들지 않을까. 이렇듯 자기 성찰도 이런 맛으로 하지 않을까. 매일 같이 자신을 돌아보았을 때, 자신의 취약점들이 눈에 들어오면, 그것에 대한 반성과 개선을 하게 되지 않을까. 하찮아 보이고 소소해 보이는 이런 행위를 매일 같이 함으로써 우리의 삶이 청결해지고 탄탄해지지 않을까.
4. 일체유심조
집안 청소는 한꺼번에 시간 맞춰 할 일만은 아니다. 보일 때마다 수시로 해야 하는 일이다. 예컨대 식구들과 함께 테이블에 앉아 차를 마시고 과자를 먹었다고 하자. 이때 주부는 어찌해야 할까. 뇌에 '관리자 모드'를 작동시켜야 한다. 떨어지는 과자 부스러기는 없는지, 차를 마시다가 쏟아진 건 없는지. 차담이 끝나고 나면 어지럽힌 데를 바로 치워야 한다. 미루면, 그 과자부스러기를 누군가 밟아 발에 묻히고, 다른 곳으로 옮긴다. 일이 커진다. 그러기 전에 사전에 싹을 잘라야 한다. 이게 다 누구를 위해서. 그렇다. 바로 나를 위해서다.
사실 몇 년 전만 해도 나는 전혀 이러지 않았다. 이런 습관은 나의 친구와 처남으로부터 배웠다. 두 사람 다 깔끔한 남성이다. 차안에서든 집안에서든 집이 어지럽혀지면 그때 바로 치우는 사람이다. 저렇게 살아야 할까 싶었는데, 어느 새 내가 그런 사람이 되었다. 그걸 보고 내가 배운 것이다. 왜 배웠을까. 사실 그 전부터 우리 집안의 청소는 내가 주로 하긴 했지만, 두 남성을 보고 배워서 나의 청소실력이 '레벨 업'된 것이다.
그들의 공통점이 '주변이 더러워져 있는 꼴을 못 보는 사람'들이다. 그러니까 누가 뭐라 하지 않아도 자신들이 솔선수범해서 수시로 청소를 한다. 그렇지 않으면 자신이 찜찜하기 때문이다. 반면에 이전 나는 '주변이 더러워져 있는 꼴을 잘 보는 사람'이었다. 하지만, 몇 년 사이 나는 바뀌었다. 나의 노력 덕분인지, 아니면 바뀔 때가 되어 바뀐 건지는 모르겠다. 하여튼 지난 '설거지의 도' 기사에도 말했듯이 '적당한 강박관념은 삶의 도움이 된다'는 건 확실하다. 그리고 이런 내가 피곤하게 느껴지지 않고 자랑스럽다. 나의 생각이 바뀌니 청소에 눈이 뜨이고, 그것이 나의 삶과 식구의 삶을 정돈하게 해준다. '일체유심조'가 아닐까.
5. 자기관리
청소란 '더럽거나 어지러운 것을 쓸고 닦아서 깨끗하게 하는 것'이다. 그러면 집안 청소란 무엇일까. 앞에 '집안이'이란 단어만 붙이면 될 일이다. 집안이 더럽거나 어지러운 것은 집안에 사람이 살기 때문이다.
그래서 청소를 눈에 보이는 먼지만 쓸고 닦는 것으로 생각할 수 없다. 예컨대 겨울철 가습기에 신경 써서 계속 물을 갈아준다. 집안의 적정온도가 어떤지, 습도가 어떤지 온도습도계를 수시로 체크한다. 주방요리 후 냄새가 배지 않도록 공기청정기를 세게 돌리고, 환기를 시킨다. 겨울철이라도 잠시 환기를 시키며 청소를 한다. 이렇게 해서 집안 식구들이 더럽혀진 공기와 어지러운 습기 때문에 건강에 이상이 없도록 힘쓴다. 이런 소소하지만, 중요한 일들을 하는 것이 주부다. 더 정확하게 표현하면 '하우스 키퍼'다. 식구들의 건강을 지키는 건강지킴이라는 의미가 담겨 있다.
6. 상호존중
살아보니 사람과 사람 관계에서 무엇보다 이것이 제일 중요하더라. 바로 '상호존중'이다. 이 원리야말로 너무나도 중요하고, 아무리 강조해도 지나치지 않다. 우리가 시시때때로 이 철학을 놓치곤 한다. 그리하여 서로의 관계가 깨지고 틈이 생긴다.
이것은 식구끼리도 여전히 중요한 철학이다. 아내는 요리하기를 좋아한다. 요리해서 식구들이 맛있게 먹는 걸 보면 그리 행복해할 수 없다. 반면 나는 요리하는 것을 그리 즐겨하지 않는다. 나는 청소하는 것을 좋아한다. 반면 아내는 웬만하면 청소를 하지 않는다. 아내가 거실 소파에 앉아 '밤 까기'를 하고 흘린 부스러기를 나는 치우는 걸 좋아한다. 그런 나를 보며 아내는 "자기야 고마워"라며, 코맹맹이 소리를 한다. "왜 당신은 생전 치우는 법이 없어"라고 내가 말했으면, 도저히 돌아오지 않을 아내의 반응이다. 이게 삶의 지혜이지 않을까.
7. 자유자재
사람이 무언가 열중하다보면 자기 세계에 빠지곤 한다. 그리하여 자신의 방식이 다 인 듯 여긴다. 더 나아가서 '나 아니면 이 세상이 안 돌아간다'는 독선에 빠지게 된다. 우리 집 청소도 마찬가지다. 이럴 까봐 나는 늘 나를 돌아본다. 다른 식구들이 한다면 얼마든지 그들의 청소방식을 인정한다. 맘에 안 들면 내가 몰래 따로 더 하면 되니까. 거침없이 자기 마음대로 할 수 있는 게 '자유자재'라면, 때론 자기 마음대로 하지 않는 것도 '자유자재'이니까.
그런데다가 두어 달 전, 집들이 손님으로부터 받은 로봇청소기는 나를 새로운 청소세계로 인도했다. 이게 참 요물이다. 내가 글 쓴다고 바쁠 때 돌려놓으면, 혼자서 바닥청소를 다해낸다. 그렇다보니 자꾸 로봇을 선호하게 되더라. 심지어 외출할 때는 방 3곳을 먼저 로봇에게 청소를 맡기고, 마지막으로 외출할 때 거실에 두면 청소를 마치고, 먼지를 비우는 것과 충전하는 것까지 알아서 다해낸다. 참 고마운 녀석이다. 다음엔 이 녀석과의 에피소드를 글로 써볼 생각이다.