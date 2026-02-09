"낙동강 강변여과수, 먹는 물 대안 안 돼"

큰사진보기 ▲문산정수장. ⓒ 대구안실련 관련사진보기

정부가 대구 취수원 관련 낙동강 수계에서 강변여과수와 복류수를 활용하는 방안을 적극 검토하기로 한 가운데 시민단체가 근본적인 해법이 될 수 없다며 정책 전환을 촉구했다.대구안전생활실천시민연합(대구안실련)은 9일 보도자료를 통해 "낙동강은 오염 위험이 상존하는 하천으로 강변여과수·복류수 방식은 안전한 식수 확보를 담보할 수 없는 불완전한 취수 방식"이라고 주장했다.기후에너지환경부가 오는 11일 대구에서 '낙동강 물 문제 해결을 위한 시민사회 간담회'를 추진하는 가운데 정부의 먹는 물 해결 방안에 대단 전환을 촉구한 것이다.대구안실련은 강변여과수·복류수가 강물을 하천 인접 지반으로 통과시켜 물리적 여과 효과를 기대하는 방식으로 오염을 근본적으로 제거하는 기술이 아니라 지연 또는 분산시키는 구조에 불과하다고 지적했다.일부 미생물과 유기물 저감 효과는 있을 수 있으나 중금속, 난분해성 화학물질, 미량유해물질(PFAS, 농약류 등)은 차단이 어렵다는 것이다. 결국 고도 또는 초고도 정수처리에 의존할 수밖에 없어 정책적 명분이 성립하지 않는다는 주장이다.낙동강 상류에 대규모 산업단지와 축산 밀집 지역, 하수처리 방류수가 집중돼 있다는 점도 지적했다. 녹조와 독소(마이크로시스틴) 문제가 반복되고 사고성 오염 발생 시 지할 침투한 오염물질은 장기간 잔류할 가능성도 제기했다.대구안실련은 "표면수 취수는 오염 사고 발생 시 즉각적인 취수 중단이 가능하지만 강변여과수는 오염 유입 경로와 시점을 실시간으로 파악하기 어렵다"며 "지하수로 유입된 오염은 차단과 회수가 사실상 불가능하다"고 강조했다.이뿐만 아니라 강변여과수는 가뭄 시 취수량 급감, 홍수 시 탁도와 유기물 급증으로 여과 기능 저하, 계절·수문 변화에 따른 수질 편차 확대 등 대도시 상수원으로서 안전성과 신뢰성이 매우 낮다고 비판했다.특히 낙동강 상류 구미공단 일대에서 약 2000여 종이 넘는 화학물질이 배출되고 있고 오·폐수 발생량도 하루 수십만 톤으로 구미공단과 대구 취수장 간 유하거리가 짧아 오염물질이 단시간에 유입되는 구조라는 점도 지적했다.대구안실련은 정부와 대구시에 ▲낙동강 강변여과수·복류수 추진 즉각 중단 ▲시민 생존권 보장할 수 있는 양질의 원수 확보 ▲초고도 정수처리 시스템 도입 ▲먹는 물 기준에 맞는 총유기탄소량(TOC) 기반 수질오염 총량제 도입 등을 요구했다.그러면서 "먹는 물 문제는 정치적 쟁점이나 임시방편으로 해결될 사안이 아니다"라며 "양질의 원수 확보와 선진국형 초고도 정수처리 외에는 어떠한 대안도 존재하지 않는다"고 주장했다.