이름을 바꾸는 데 집착할수록 직업의 존엄은 멀어진다

AD

큰사진보기 ▲간호조무사 제공 쳇GPT간호조무사 이미지 ⓒ 쳇GPT 생성 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 윤강 시민기자는 간호조무사입니다. 정신과 병동과 지역사회 돌봄 현장에서 근무하며 중독·정신건강·장애 분야의 실무를 경험해 왔습니다다. 의료 현장의 경험을 바탕으로 간호조무사의 교육권과 직업적 성장 경로에 대해 글을 쓰고 있습니다.

간호보조원이 '간호조무사'로 명칭이 바뀐 것은 1987년 제137회 정기국회에서 관련 법안이 통과되면서부터다. 법적 명칭으로서의 간호조무사는 우리 의료 인력 체계가 정비되는 과정에서 정규 간호사와 구분되는 직군으로 규정된 결과였다. 행정적·법적 필요에 따른 명명이라는 점에서 그 배경은 분명하다.그럼에도 불구하고 간호조무사라는 명칭은 오랜 시간 논쟁의 대상이 되어 왔다. '조무'라는 표현이 직무의 전문성과 숙련도를 충분히 담아내지 못한다는 이유에서다. 이 문제 제기 자체는 타당하다. 그러나 문제는 그 이후다.대한간호조무사협회는 명칭에 대한 불편함을 해소하겠다며 '간호조무사'를 줄여 '간무사'로 불러 달라고 주장하고 있다. 하지만 현실은 냉정하다. 의료 현장 어디에서도 간호조무사를 간무사로 부르지 않는다. 간무사는 협회의 구호일 뿐, 사회적 언어가 되지 못했다.더 심각한 것은 이 주장이 현실 인식과 괴리돼 있다는 점이다. 현장에서 간호조무사는 '간무사'가 아니라 여전히 '조무사'로 불린다. 그렇다면 문제는 약칭이 없어서가 아니라, 공식 명칭조차 제대로 불리지 않는 구조적 무시에 있다는 사실을 직시해야 한다.명칭 변경 시도가 처음은 아니다. 2012년에는 간호조무사를 '간호실무사'로 바꾸려는 의료법 개정안이 발의됐고, 2018년에는 조롱과 혐오 표현이 확산되고 있다는 이유로 다시 한번 명칭 변경이 추진됐다. 그러나 결과는 번번이 좌절이었다. 그리고 이는 우연이 아니다.이름을 바꾼다고 인식이 바뀌지 않기 때문이다. 설령 간호조무사가 간호실무사로 바뀐다 해도, 현장에서는 '실무사'로 축약될 가능성이 높다. 그렇게 되면 조무사나 실무사나 본질적 차이는 없다. 언어는 사회적 관계 속에서 소비되며, 위계가 바뀌지 않는 한 호칭만 달라질 뿐이다.그렇다면 묻지 않을 수 없다. 간호조무사가 간호실무사로 바뀌면, 또다시 '간실사'로 불러 달라고 요구할 것인가. 명칭을 둘러싼 끝없는 요구는 직업의 위상을 높이기보다는 오히려 정체성의 불안을 드러낼 뿐이다.문제의 핵심은 명칭이 아니라 직업에 대한 사회적 인식과 제도적 대우다. 간호조무사는 의료법상 간호사와 구분되는 직군이지만, 의료 현장에서 환자 돌봄과 진료 보조에 있어 중요한 역할을 수행하고 있다. 그 역할이 정당하게 평가받지 못하는 현실을 외면한 채, 이름만 고치려는 접근은 문제 해결이 아니라 책임 회피에 가깝다.오히려 지금 필요한 것은 분명하다. '간무사'라는 생경한 약칭을 강요할 것이 아니라, '간호조무사'라는 공식 명칭을 온전히 불러 달라고 요구하는 것이다. 그리고 그 이름에 걸맞은 노동 조건, 직무 존중, 제도적 보호를 확보하는 일이다.이름은 존중의 결과이지 출발점이 아니다. 직업의 가치가 사회적으로 인정받지 못한 상태에서 명칭만 세련되게 바꾸는 일은, 본질을 가린 채 포장지만 갈아끼우는 것에 불과하다. 대한간호조무사협회가 정말로 간호조무사의 위상을 고민한다면, 이제는 명칭 변경이라는 손쉬운 구호에서 벗어나야 한다.간호조무사라는 이름이 문제가 아니라, 그 이름을 함부로 부르는 사회가 문제다. 그 점을 외면한 논의는 아무리 반복돼도 공허할 수밖에 없다.