22년 만에 다시 어린이집으로 출근하며 생긴 소박한 꿈

덧붙이는 글 | 정부 지원 시니어 일자리가 단순 용돈 벌이식이 아니기를 바란다. 적절한 수요처를 발굴하여 시니어가 가진 달란트를 활용할 수 있으면 하는 마음이다.

지난해는 시니어 일자리 사업에 참여하지 않았다. 대신 아파트 동 대표로 활동하고, 내 몸 돌보는 수단으로 운동에 집중했다. 하지만 뭔가 허전한 느낌을 지울 수 없었다. 그래서 올해는 생각을 바꿔 시니어 일자리 센터에 서류를 내고 면접을 봤다. 합격 소식이 반가웠다.시니어 보육일자리를 안내한 복지사가 일 시작 전 배치될 어린이집에 연락하라고 했다. 전화했더니 어린이집 원장이 얼굴 보며 얘기하자고 했다. 두 번째 면접을 보자는 의미로 알아들었다. 원장의 첫 질문은 "어린이집에서 일한 경험이 있는지"였다. 나는 망설이다가 "보육교사와 시설장 자격증, 시설 운영 경력도 있다"라고 했다.원장은 내가 운영했던 22년 전과 지금의 보육 환경은 다르다고 했다. 하지만 그림책 읽히기를 특별 보육으로 하는 점은 내가 했던 것과 같았다. 꽂혀 있는 그림책들도 좋은 책으로 평가된 것들이 꽤 눈에 띄었다.근무 첫날, 나의 첫 일은 장난감을 물로 닦는 거였다. 세제로 일일이 닦고, 큰 그릇에 물을 받아 세 번씩 헹궜다. 영아들은 장난감을 입속에 넣기 때문에, 마치 식기를 헹구듯이 반복했다. 불편한 자세로 영아용 세면대에서 장난감을 닦고 나니 허리가 아팠다. 다음은 소독제로 닦아야 하는 장난감 바구니가 대기하고 있었다. 다행히 의자에 앉아서 40분 넘게 닦는 동안 아픈 허리가 회복됐다.그 작업이 끝나자마자 주방 담당자가 오후 간식 그릇을 닦으라고 했다. 교사용 싱크대에서 하는 작업은 훨씬 편했다. 이어진 작업은 창틀 닦기, 공동 놀이공간 청소기 돌리기, 걸레질, 현관, 신발장 닦기였다. 몇 가지 작업을 연달아 했다. 얼추 세 시간 근무시간이 끝날 즈음이 됐다. 몇십 분 남아 있는 시간을 어떻게 써야 할지 몰랐다. 주방 담당자가 공동 놀이터에서 헝겊으로 만들기 하는 것을 쳐다보고 서 있었다. 때마침 원장실에서 나오던 원장이 끝났으면 퇴근하라고 했다.둘째 날, 첫날보다 더 많은 장난감이 기다리고 있었다. 자잘한 블록이라 씻기가 까다로운 것이었다. 세제를 문지르고, 씻다 보니 이마에 땀이 주르륵 흘러내렸다. 블록 이외는 소꿉놀이 장난감으로 작업 속도를 낼 수 있었다. 허리를 구부린 자세에서 빨리 벗어날 수 있었다. 닦고 씻기 작업을 마치고, 드디어 의자에 앉아서 물기를 닦았다. 하지만 다음으로 해야 할 일이 기다리고 있어서 마냥 편하게 늦장을 부릴 수가 없었다.교사들이 각 교실에서 내놓은 간식 그릇을 닦기 시작했다. 자잘한 블록 장난감에 비하면 일이 손에 착 붙었다. 둘째 날이라 다음 일은 물어보지도 않고, 첫날 기준으로 공동 놀이터로 가서 창틀을 닦고, 그림책이 꽂힌 책꽂이, 소꿉놀이 싱크대를 차례대로 닦았다. 마지막으로 청소기 돌리기, 걸레질도 했다. 할 일을 모두 마쳤다. 하지만 근무시간은 아직 30분가량 남아 있었다. 나는 뭘 더 해야 할지 생각하다가 원장한테 물었다.원장은 성인용 화장실로 안내했다. '전체 물청소는 미끄럼 위험이 있으니 하지 마시고 여기저기를 닦아 달라'고 했다. 한 가지 일감이 보태졌다. 화장실을 나오다가 원장은 "힘드시면 언제든지 저한테 말씀하세요"라고 했다. 나도 그리하겠다며 퇴근했다.셋째 날, 나는 현관문을 들어서며 할 일을 살폈다. 세면실 가까이에 한 줄로 장난감 바구니 네 개가 나란히 놓여 있었다. 집에서 가져간 앞치마, 손목이 짧고 얇은 고무장갑과 세제를 챙겨 세면실로 들어갔다. 이날은 작정하고 작업 시간을 체크하기 위해 시작하면서 시계를 확인했다. 물 세척은 20분 조금 넘게 걸렸다. 의자에 앉아서 물기 닦는 시간도 체크했다. 물 세척보다 두 배로 시간이 소요되었다. 그렇게 3시간 동안 작업 시간을 다 체크했다. 주어진 일을 3시간 안에 다 할 수 있었다.사흘 동안 한 일 같으면 큰 어려움 없이 할 수 있을 것 같았다. 내가 직접 운영할 때는 잠자는 시간 제외하고 거의 모든 시간을 쏟아부어 일했다. 내가 운영한 보육 시설은 가정어린이집이었다. 파견 나온 이곳 시설도 만 1세~만 3세까지 영아 19명 정원으로 규모가 같다.하지만 여기 시설장은 보육교사를 겸직하지 않고, 주방 담당이 따로 있다. 나는 겸직해서 업무가 끝이 없었다. 아이들을 돌보다가, 회계 서류도 만들고, 급식 준비도 했다. 지금 생각하면 한 사람이 두세 사람 몫을 어떻게 했는지 상상이 안 된다.당시는 무료 보육도 아니었고, 보육 교사 처우도 좋지 않았으며 일도 벅찼다. 그런 이유로 보육 서비스 질이 지금보다 좋지 않았던 것은 사실이었다. 영아를 돌보는 일은 '무한정'이라 해도 과언이 아니다. 그만큼 손이 많이 필요하다는 의미다. 내가 운영할 때 보육 환경과 많이 다르다는 말을 눈으로 직접 보면서 실감한다.지금은 시니어 인력 파견에, 돌봄 전담 교사를 돕는 보조교사도 있다. 보육교사와 시설장 경력자로서 자신있게 말할 수 있다. 보육 사업의 질은 '참여 인력'이 절대적이다. 여기서 일하면서 소박한 바람 두 개가 생겼다. 하나는 나의 보육 경험을 직접 실행해 볼 시간이 잠깐이라도 있으면 하는 것과, 또 하나는 충분한 손길, 친환경 급식을 제공하는 보육 시설을 이용하는 부모들이 많아졌으면 하는 것이다.그런 측면에서 나에게 주어진 시간은 세 시간이지만, 보다 효율적으로 쓸 방법을 궁리해야겠다. 나에게 기회가 주어진다면, 아이들에게 그림책을 실컷 읽어주고 싶다. 장난감 세척 등 소소하게 돕는 것도 좋지만, 책 읽어주기는 더 신나게 할 수 있을 것 같다. 하지만 시니어 인력 꼬리표가 붙어 기회가 온다는 보장은 없다. 그저 나의 소박한 바람일 뿐이다.