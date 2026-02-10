추위를 뚫고 나오는 뜨거운 생명력, 붉은매화

큰사진보기 ▲최초의 홍차라고도 알려진 정산소종 홍차 ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍매도. (출처 : 한국데이터베이스산업진흥원) ⓒ 조희룡 관련사진보기

큰사진보기 ▲매화서옥도(출처: 한국데이터베이스산업진흥원) ⓒ 조희룡 관련사진보기

큰사진보기 ▲정산소종에 다크초콜릿을 곁들여 마시면 정말 잘 어울린다 ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲단아한 조선의 아름다움을 떠오르게 하는 백자잔에 자사호에서 가장 맛있게 우러난 정산소종 홍차를 마신다 ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲잠시 동안 느껴보는 망중한의 티타임 ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲벨기에 다크 초콜릿 ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲소나무 훈연향이 나는 정산소종 ⓒ 노시은 관련사진보기

드디어 올해 봄의 꽃사진 릴레이가 시작됐습니다. 부산에 사는 친구의 SNS 피드에 매화가 등장했거든요. 홍매화까지 올라오니 그 화사한 봄소식에 마음이 급해져 어딜 가나 두리번거리게 됐습니다. 혹시나 서울에도 매화가 폈을까 하고요.하지만 서울의 바람은 여전히 매섭기만 했습니다. 겨우 꽃눈만 확인했을 뿐이었죠. 붉게 언 뺨을 문지르며 집으로 돌아와 생각했습니다. 땅의 봄이 아직 오지 않았다면, 종이 위의 봄이라도 먼저 만나야겠다고요.머릿속에 촤르르 근사한 매화가 담긴 그림들을 떠올리다가, 매화 늙은이라는 호까지 지었던 조희룡의 <홍매 대련>에서 생각이 멈췄습니다.조선 말기의 화가이자 김정희의 제자였던 그의 60점 넘는 매화 그림 중 가장 알려진 것은 아마도 <매화서옥도>가 아닐까 합니다. 매화 향기로 가득할 것 같은 깊은 산 속, 작은 암자의 둥근 창을 통해 선비가 책상 위 화병에 꽂힌 매화 가지 하나를 그윽하게 바라봅니다. 왠지 맑고 부드러운 어린 녹차 한 잔을 곁들이면 너무 잘 어울릴 것 같아요.그런데 제가 꺼내어 보려는 <홍매 대련>은 전혀 다른 매력을 뿜어냅니다. 정말 두 마리의 용이 힘차게 승천하는 것 같은 모양을 하고 있습니다. 꿈틀거리는 검은 가지, 그 위로 홍매화가 팡팡 터지듯 강렬하게 피어 있죠. 마치 추위 따위가 봄을 막을쏘냐 외치는 듯한 저 기백. 예쁜 꽃이 아니라, 추위를 뚫고 나오는 뜨거운 생명력입니다.이 뜨겁고 붉은 홍매화의 열기에 어울리는 차는 무엇일까 생각하다 정산소종을 마시기로 합니다.홍차의 원조라 불리는 정산소종은 찻잎을 소나무로 훈연하여 만듭니다. 뜨거운 물을 부으면 그윽한 소나무 연기 냄새가 방 안을 가득 채우죠. 재미있는 건, 옛 화가들이 쓰던 좋은 먹(송연먹) 역시 소나무 그을음으로 만들었다는 점입니다.정산소종은 물을 너무 식히지 않는 게 좋아요. 95도 이상 뜨거운 물에 30초 정도만 우려도 기분 좋은 훈연향이 스르륵 올라옵니다. 두 번째는 10-20초쯤 더 길게 가져가면 단맛이 따라와요. 좋은 품질의 정산소종이라면 세 번째 우림도 맛있습니다. 이번에는 1분 정도 더 우려주세요.(혹시 소독약이나 훈연향이 너무 강하다면 그건 일부러 가향을 했을 가능성이 높습니다. 진짜 맛있는 정산소종에서는 카카오의 달콤한 맛과 향이 나기도 하거든요.)차 한 모금을 머금으면 그림 속 묵향(墨香)도 느껴지는 듯합니다. 여전히 차가운 겨울의 기세가 뜨거운 훈연향과 뒤엉켜 치솟으니, 두 마리의 붉은 용매(龍梅)와 함께하는 차 시간의 궁합이 참으로 찰떡입니다.이 강렬한 차에 곁들이기에는 달콤한 케이크보다 쌉쌀한 다크 초콜릿 한 조각이 제격입니다. 초콜릿을 입안에서 녹인 뒤 차를 마시면, 스모키한 향이 한층 부드러워지며 홍매화의 붉은 색감처럼 농밀하게 감깁니다.남쪽의 꽃소식을 보다가 여전히 겨울인 창밖 풍경이 야속하다면, 뜨거운 정산소종 한 잔과 매화 그림을 곁에 두세요. 향기로 피워올린 붉은 봄이 당신의 찻잔 속에 이미 와 있을 겁니다.