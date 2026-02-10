메뉴 건너뛰기

문화

연재노시은 작가의 茶시간  |  2화
26.02.10 15:26최종 업데이트 26.02.10 16:29

추위를 뚫고 나오는 뜨거운 생명력, 붉은매화

노시은 작가의 茶시간 ② : 매화(梅花)

최초의 홍차라고도 알려진 정산소종 홍차
최초의 홍차라고도 알려진 정산소종 홍차 ⓒ 노시은

드디어 올해 봄의 꽃사진 릴레이가 시작됐습니다. 부산에 사는 친구의 SNS 피드에 매화가 등장했거든요. 홍매화까지 올라오니 그 화사한 봄소식에 마음이 급해져 어딜 가나 두리번거리게 됐습니다. 혹시나 서울에도 매화가 폈을까 하고요.

하지만 서울의 바람은 여전히 매섭기만 했습니다. 겨우 꽃눈만 확인했을 뿐이었죠. 붉게 언 뺨을 문지르며 집으로 돌아와 생각했습니다. 땅의 봄이 아직 오지 않았다면, 종이 위의 봄이라도 먼저 만나야겠다고요.

머릿속에 촤르르 근사한 매화가 담긴 그림들을 떠올리다가, 매화 늙은이라는 호까지 지었던 조희룡의 <홍매 대련>에서 생각이 멈췄습니다.

홍매도. (출처 : 한국데이터베이스산업진흥원)
홍매도. (출처 : 한국데이터베이스산업진흥원) ⓒ 조희룡

조선 말기의 화가이자 김정희의 제자였던 그의 60점 넘는 매화 그림 중 가장 알려진 것은 아마도 <매화서옥도>가 아닐까 합니다. 매화 향기로 가득할 것 같은 깊은 산 속, 작은 암자의 둥근 창을 통해 선비가 책상 위 화병에 꽂힌 매화 가지 하나를 그윽하게 바라봅니다. 왠지 맑고 부드러운 어린 녹차 한 잔을 곁들이면 너무 잘 어울릴 것 같아요.

매화서옥도(출처: 한국데이터베이스산업진흥원)
매화서옥도(출처: 한국데이터베이스산업진흥원) ⓒ 조희룡

그런데 제가 꺼내어 보려는 <홍매 대련>은 전혀 다른 매력을 뿜어냅니다. 정말 두 마리의 용이 힘차게 승천하는 것 같은 모양을 하고 있습니다. 꿈틀거리는 검은 가지, 그 위로 홍매화가 팡팡 터지듯 강렬하게 피어 있죠. 마치 추위 따위가 봄을 막을쏘냐 외치는 듯한 저 기백. 예쁜 꽃이 아니라, 추위를 뚫고 나오는 뜨거운 생명력입니다.

이 뜨겁고 붉은 홍매화의 열기에 어울리는 차는 무엇일까 생각하다 정산소종을 마시기로 합니다.

정산소종에 다크초콜릿을 곁들여 마시면 정말 잘 어울린다
정산소종에 다크초콜릿을 곁들여 마시면 정말 잘 어울린다 ⓒ 노시은

홍차의 원조라 불리는 정산소종은 찻잎을 소나무로 훈연하여 만듭니다. 뜨거운 물을 부으면 그윽한 소나무 연기 냄새가 방 안을 가득 채우죠. 재미있는 건, 옛 화가들이 쓰던 좋은 먹(송연먹) 역시 소나무 그을음으로 만들었다는 점입니다.

단아한 조선의 아름다움을 떠오르게 하는 백자잔에 자사호에서 가장 맛있게 우러난 정산소종 홍차를 마신다
단아한 조선의 아름다움을 떠오르게 하는 백자잔에 자사호에서 가장 맛있게 우러난 정산소종 홍차를 마신다 ⓒ 노시은

정산소종은 물을 너무 식히지 않는 게 좋아요. 95도 이상 뜨거운 물에 30초 정도만 우려도 기분 좋은 훈연향이 스르륵 올라옵니다. 두 번째는 10-20초쯤 더 길게 가져가면 단맛이 따라와요. 좋은 품질의 정산소종이라면 세 번째 우림도 맛있습니다. 이번에는 1분 정도 더 우려주세요.
(혹시 소독약이나 훈연향이 너무 강하다면 그건 일부러 가향을 했을 가능성이 높습니다. 진짜 맛있는 정산소종에서는 카카오의 달콤한 맛과 향이 나기도 하거든요.)

차 한 모금을 머금으면 그림 속 묵향(墨香)도 느껴지는 듯합니다. 여전히 차가운 겨울의 기세가 뜨거운 훈연향과 뒤엉켜 치솟으니, 두 마리의 붉은 용매(龍梅)와 함께하는 차 시간의 궁합이 참으로 찰떡입니다.

잠시 동안 느껴보는 망중한의 티타임
잠시 동안 느껴보는 망중한의 티타임 ⓒ 노시은
벨기에 다크 초콜릿
벨기에 다크 초콜릿 ⓒ 노시은

이 강렬한 차에 곁들이기에는 달콤한 케이크보다 쌉쌀한 다크 초콜릿 한 조각이 제격입니다. 초콜릿을 입안에서 녹인 뒤 차를 마시면, 스모키한 향이 한층 부드러워지며 홍매화의 붉은 색감처럼 농밀하게 감깁니다.

남쪽의 꽃소식을 보다가 여전히 겨울인 창밖 풍경이 야속하다면, 뜨거운 정산소종 한 잔과 매화 그림을 곁에 두세요. 향기로 피워올린 붉은 봄이 당신의 찻잔 속에 이미 와 있을 겁니다.

소나무 훈연향이 나는 정산소종
소나무 훈연향이 나는 정산소종 ⓒ 노시은

