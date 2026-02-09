여주시, 설 맞아 전통시장 배송도우미 서비스 운영

큰사진보기 ▲경기 여주시가 설 명절을 맞아 시민들의 전통시장 이용 편의를 높이고 지역 상권 활성화를 도모하기 위해 ‘전통시장 및 상점가 배송도우미 서비스’를 시작한다. ⓒ 여주시 관련사진보기

경기 여주시가 설 명절을 맞아 시민들의 전통시장 이용 편의를 높이고 지역 상권 활성화를 도모하기 위해 '전통시장 및 상점가 배송도우미 서비스'를 시작한다.여주시는 여주시소상공인지원센터 주관으로 오는 10일과 15일 이틀간 한글시장과 세종시장에 배송 도우미 부스를 설치해 운영한다. 이 서비스는 명절 장보기로 인한 불편을 줄이고, 무거운 짐 때문에 전통시장 이용을 망설이는 시민들의 부담을 덜기 위해 마련됐다.운영 기간 동안 배송 도우미는 시장과 상점가에서 구매한 물품을 인근 주차장과 버스 승강장까지 안전하게 운반해 준다. 특히 제수용품과 선물세트 등 대량 구매가 늘어나는 설 명절 특성상 어르신과 가족 단위 이용객들에게 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.여주시는 이번 사업을 통해 전통시장 이용 만족도를 높이고 재방문을 유도하는 효과를 도모하는 동시에, 경기침체와 소비 위축으로 어려움을 겪는 지역 상권에 활력을 불어넣을 계획이다. 또한 경력 보유 여성, 퇴직자, 중장년층 등 다양한 계층에게 단기 일자리를 제공하는 의미도 크다.여주시소상공인지원센터 유준희 센터장은 "많은 시민들께서 전통시장과 상점가를 찾아 주시길 바라며, 이번 서비스가 침체된 전통시장과 상점가에 활력을 불어넣는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.