환갑에 프리랜서 보험설계사, 3개월 만에 접은 사연

덧붙이는 글 | 27년간 공인중개사학원에서 강의하다 겸업으로 이 일을 하였습니다. 보험설계 일을 하시는 분들에게 이 글이 실례가 되었다면 개인적 경험이라 생각하시고 양해 부탁 드립니다.

요즘 투잡, 쓰리 잡을 원하는 직장인이 많아졌다. 나 또한 몇 년 전부터 공인중개사 학원들이 많이 폐업하는 바람에 강의 일수가 줄어들었다. 틈만 나면 여기 저기 어떤 일을 할 수 있을까 기웃거리며 찾고 있었다.한해가 지나면 만 60살 환갑이 되는 지난해 어느 날이었다. 우연히 SNS를 보다가 프리랜서 보험설계사 모집에 대한 광고를 보았다.나는 성격 상 보험 영업을 하지 못하는 사람이었기에 별 관심을 두지 않았다. 그래서 이러한 광고를 흘려 보내다가 그 광고를 한 보험회사에 근무하는 지인을 만나게 되었다. 그때 프리랜서 보험설계사에 대해 물어보게 되었다.그러한 설명을 들으니 귀가 솔깃해졌다. 특히 실적에 목매는 보험 설계사들을 많이 봤기 때문에 더욱이 그랬다.보험설계사 시험은 손해보험과 제3보험 두 부분을 합하여 문제가 출제된다. 간단한 동영상 강의를 듣고 문제를 많이 풀어야 한다고 했다. 근데 동영상 강의 한 번 듣고 문제를 푼다는 게 참 힘들었다. 나름 나도 강사인데... 하여튼 바로 문제풀이 연습으로 들어갔다. 틀린 것 다시 연습하고, 복습하고, 아마 공인중개사 학원에서 수강생에게 강의했던 방식 그대로 공부했던 것 같다. 핸드폰으로만 공부 하다보니 학습 효과가 좋지는 않았다.쉽다고 생각했던 것은 착각이었다. 나이 들어 공부한다는 것이 힘들다는 것을 느끼는 순간이었다. 암기가 제대로 안되고 이해가 안 되는 부분도 많았다. 내가 학원에서 수강생들에게 암기 못한다고 한 마디 한 마디 한 것들이 기억났다.시험 날이 다가왔다. 시험장에 도착하니 공간이 꽉 찰 정도로 수험생들이 많았다. 보험설계사를 하려고 하는 분들이 이렇게 많구나. 잠시 생각하는 순간 시험지가 내 책상에 놓여졌다. 사실 보험 회사의 지인과 프리랜서 보험 설계사에 대한 이야기를 할 때, 나한테 귀띔해 준 것이 있었다. 보험 설계사를 프리랜서로 뽑는 것은 본인 것과 가족의 보험을 목표로 하는 것이라고. 본인과 가족 외에 영업을 한다면 더 좋은 것이고 그 이상 기대는 안 한다고 하였다.아니나 다를까. 시험에 합격하고 보험 설계사 등록을 하자마자 본인의 보험 설계 요구부터 문자가 오기 시작했다. 나는 그게 싫었다. 자존심이 상했다. 내 것을 하고 보험설계 수수료를 받는 것 자체를 용납하지 못했다. 그래서 3개월 동안은 내가 아닌 다른 사람에 대한 영업을 해보겠다고 했다.보험 영업을 하겠다고 몇몇 지인에게 연락하고 영업을 시작하자 첫 번째로 들은 말이다. 쉽지 않을 거라고 생각은 했지만 한 건 올리기가 참 쉽지 않았다. 몇몇 지인들은 보험을 한다고 하니 아예 연락처를 차단해버렸다. 보험설계사를 몇 십년간 하는 분들이 대단해 보였다.한 건도 못하고 3개월이 되던 지난 1월 하순, 나는 보험회사에 설계사 등록위촉계약의 해지를 신청했다. 내가 가는 길이 아닌 것 같았다. 조금은 허무했다. 내 것이라도 접수할 걸 하는 생각도 있었지만, 미련 없이 접었다.요즘 보험 회사 뿐만 아니라 정수기 업체 등에서도 출근하지 않고 프리랜서로 일할 수 있는 영업직을 마련하고 있다. 물론 영업을 잘하시는 분들은 괜찮겠지만, 혹시나 프리랜서로 월 몇 백이라도 벌어볼까 하고 일하시는 분들이 있다. 내 경험 상, 거기에 들어가는 순간부터 본인에게 첫 영업을 해야 하는 것을 권장 받을 수도 있다. 이를 감안해야 한다.