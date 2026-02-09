이천시, 고향사랑기부제 '설 명절 감동 나눔 이벤트' 추진

큰사진보기 ▲경기 이천시는 설 명절을 맞아 고향을 응원하는 따뜻한 마음이 기부로 이어질 수 있도록, 고향사랑기부제와 연계한 ‘설 명절 감동 나눔 이벤트’를 추진한다고 9일 밝혔다. ⓒ 이천시 관련사진보기

경기 이천시는 설 명절을 맞아 고향을 응원하는 따뜻한 마음이 기부로 이어질 수 있도록, 고향사랑기부제와 연계한 '설 명절 감동 나눔 이벤트'를 추진한다고 9일 밝혔다.이번 이벤트는 이달 9일부터 2월 20일까지 진행되며, 기간 중 이천시에 10만 원 이상 기부한 기부자를 대상으로 자동 응모 방식으로 운영된다. 기부자는 세액공제 혜택과 함께, 설 명절 감사의 마음을 담은 답례품과 경품을 받을 수 있다.특히 이번 설 명절 감동 나눔 이벤트는 고마운 사람에게 감사의 마음을 전하는 선물에 중점을 두고 기획됐다. 고향사랑기부제를 통해 이천시에 기부한 뒤 받은 포인트로 답례품을 선택하고, 가족·지인 등 주소를 직접 입력하고 고마운 사람에게 설 명절 선물로 전달할 수 있다. 이를 통해 답례품을 단순한 혜택이 아닌, 설 명절을 맞아 감사의 마음을 나누는 선물로 활용할 수 있도록 한 점이 이번 감동 나눔 이벤트의 가장 큰 특징이다.기부에 참여한 시민들에게는 연말정산 시 세액공제 혜택과 함께 기부 금액의 30%에 해당하는 포인트가 제공되며, 이를 통해 이천시에서 생산‧제조된 총 75종의 답례품을 선택할 수 있다. 임금님표 이천쌀과 지역 특산물, 가공품 등 이천의 정성이 담긴 답례품을 통해, 설 명절을 맞아 기부자에게 따뜻한 감사의 마음을 전한다는 취지이다. 이벤트 기간 중 기부자 가운데 추첨을 통해 50명에게 모바일 기프티콘을 증정해, 기부의 의미와 함께 명절의 즐거움을 더할 예정이다.이번 이벤트는 고향사랑e음을 통한 온라인 기부와 전국 NH농‧축협을 통한 오프라인 기부 모두 참여할 수 있으며 자세한 내용은 이천시 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널(인스타그램, 블로그)을 통해 확인할 수 있다. 당첨자는 2월 23일 이천시 SNS를 통해 발표되며, 경품은 2월 중 순차 발송될 계획이다.이천시는 그동안 기부자 공감을 바탕으로 고향사랑기부제의 안정적인 운영에 힘써 왔으며, 지역 특산물 중심의 답례품 운영과 지속적인 품질 관리를 통해 기부자 만족도 제고와 지역경제 활성화를 함께 도모하고 있다고 밝혔다.김경희 이천시장은 "설 명절을 맞아 고향을 생각하는 마음에 감사의 마음을 전하고자 이번 이벤트를 마련했다"라며 "앞으로도 기부자의 마음이 지역 상생 발전으로 이어질 수 있도록, 공감과 신뢰를 바탕으로 한 고향사랑기부제를 운영해 나가겠다"라고 말했다.한편, 고향사랑기부제는 개인이 거주지를 제외한 지방자치단체에 기부하면 세액공제 혜택과 답례품을 받을 수 있는 제도로, 연간 10만 원까지는 전액 세액공제, 최대 2000만 원까지 기부할 수 있다.