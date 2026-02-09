'16세 선거권' 얘기되는데, 교원 정치기본권 문제는 나중에?

큰사진보기 ▲광주교사노동조합, 교사노조연맹, 새로운학교네트워크, 실천교육교사모임, 좋은교사운동, 전국교직원노동조합, 한국교원단체총연합회, 함께하는장애인교원노동조합, 교사정치학교, 교육정치 그 밖에, 교육희망네트워크, 징검다리교육공동체, 전국교육민주화동지회, 전국참교육동지회 회원들이 26일 오후 서울 여의도 국회 본청 앞 계단에서 기자회견을 열어 각 정당과 국회에 교사의 정치기본권 보장을 위한 입법에 나설 것을 촉구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

정부·여당이 이재명 대통령 대선 공약이었던 '교원 정치기본권' 보장을 오는 6월 3일 전국동시지방선거 뒤로 미루는 쪽으로 가닥을 잡은 것으로 보인다. '학생 선거연령 16세 하향'까지 얘기되는 상황에서 성인인 교원에 대한 정치기본권 보장이 뒤로 밀리는 것에 대해 반발 목소리가 나온다.9일, 정부·여당 주요 관계자는 <오마이뉴스>에 "교원 정치기본권 보장 문제에 대해서는 전반적인 기조가 지방선거 이전에 가져가는 것은 쉽지 않은 상황"이라면서 "교원 정치기본권 보장은 표현의 자유부터 단계적으로 가야 할 것 같은데, 이 문제도 지방선거 이전에는 쉽지 않다"라고 설명했다.이어 이 관계자는 "물론 여야 정치개혁특위에서 교원 정치기본권 관련 논의가 진행되긴 할 것"이라면서도 "하지만 정치개혁특위에서 선거구 획정이나 행정 통합 문제가 쟁점화될 것이기 때문에 교원 정치기본권 문제가 우선순위에서는 밀려 있는 분위기"라고 상황을 전했다.최교진 교육부장관도 이날 <뉴스1>에서 보도한 인터뷰에서 '교원 정치기본권 보장'에 대한 질문을 받고 "워낙 예민한 시기인 만큼 지방선거가 끝나고 본격적으로 진행될 것이라고 생각한다"라고 말했다.한편, 서울 지역 30여 개 교육시민단체가 모인 서울교육단체협의회는 이날 낸 성명에서 "선거연령을 만 16세로 하향해야 한다"라면서 "이와 함께 교사의 정치기본권이 함께 보장되어야 학교가 실질적인 민주주의 학습의 장이 될 수 있다"라고 강조했다. 그러면서 "청소년에게 정치적 권리를 부여하면서 그들을 가르치는 교사의 정치적 표현을 억압한다면, 이는 구조적 모순이다. 두 권리는 상호보완적"이라고 지적했다.