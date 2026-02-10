내란가담 의혹에 위법임명 논란까지, 박장범 KBS 사장 '사면초가'

큰사진보기 ▲박상현 언론노조 KBS본부장과 이호찬 전국언론노조 위원장, 임재성 변호사가 1월 26일 오후 서울 여의도 KBS 사옥 언론노조 KBS본부 사무실에서 박장범 KBS 사장의 '12·3 내란방송 개입 의혹'과 관련해 기자회견을 열어 당시 사장 내정자였던 박 사장이 대통령실 인사로부터 연락을 받았다는 의혹을 제기하며 계엄방송 준비 지시 경위에 대한 진상 규명을 촉구했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲이호찬 전국언론노동조합 위원장과 박상현 전국언론노동조합 KBS본부장, 전준형 전국언론노동조합 YTN지부장, 강윤기 한국PD연합회장, 박성호 방송기자연합회장, 이희영 민주사회를위한변호사모임 미디어언론위원장이 1월 29일 오후 서울 서대문구 경찰청 국가수사본부 앞에서 기자회견을 열어 박장범 KBS 사장의 방송법 위반 및 내란 선전 의혹에 대한 재수사를 촉구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

전직 대통령 윤석열씨가 임명한 박장범 KBS 사장이 사면초가 신세가 됐다. '12.3 윤석열 내란' 가담 의혹으로 재고발된 것은 물론, KBS 이사 임명 무효 판결이 나오면서 사장 임명 자체가 무효라는 주장까지 제기되고 있다.전국언론노조 KBS 본부(아래 KBS 본부노조)와 언론노조는 지난 9일 박장범 KBS 사장을 내란선전선동, 방송법 위반 등의 혐의로 경찰에 고발했다. KBS 본부노조에 따르면 박 사장은 지난 2024년 12월 3일 계엄 선포 직전 대통령실 관계자, KBS 보도국장과 전화 통화를 했다. KBS 본부노조는 이를 근거로 박 사장이 계엄 사실을 미리 알고 사전에 가담한 것이라는 의혹을 제기하고 있다.KBS 본부노조는 "이번 사건의 핵심은 내란 권력이 공영방송을 내란 선전 도구로 활용했는지 여부"라면서 "박장범이 내란을 알고도 권력 지시에 따라 움직였다면 공영방송 종사자로 불법 계엄을 막고 민주주의를 지켜야 하는 직업적 소명을 버린 것"이라고 주장했다.실제 대통령실 관계자와 보도국장 전화통화는 박장범 사장이 KBS 보도를 통해 인정한 사실이기도 하다. 박 사장은 지난 1월 29일 KBS 보도(박장범 사장 "계엄방송 준비 사실무근"...언론노조 "부실 수사")를 통해 대통령실 관계자, 보도국장과의 통화 사실을 인정하면서도 "담화의 내용은 물론 구체적 시작 시간도 전혀 몰랐다"는 입장을 내놓은 바 있다. 하지만 계엄 가담 의혹과 별개로 박 사장이 자신의 입장을 KBS 보도로 밝힌 것과 관련해선 '방송 사유화' 논란으로 번지고 있다.일각에선 박장범 사장의 임명이 절차적 하자로 인한 무효라는 주장도 터져나오고 있다.서울행정법원 행정12부(재판장 강재원)는 지난해 7월 방송통신위원회 2인 체제에서 임명 절차가 이뤄진 KBS 야권측 이사 7명의 임명을 취소하라고 판결했다. 방통위가 2인 체제에서 KBS의 새 이사들을 추천한 것은 위법하기 때문에, 이들의 임명 역시 취소돼야 한다는 게 법원 결정이었다.KBS 이사회는 이들 이사 7명만 참여한 가운데 지난 2024년 10월 박장범 사장을 임명 제청했고, 당시 대통령이던 윤석열씨가 지난해 11월 박 사장의 임명을 결정했다. 자격이 없는 이사(임명 취소)들이 박장범 사장의 임명 제청을 결정했기 때문에 임명 과정에서의 중대한 법적 하자가 발생한 셈이다. 임재성 변호사는 지난달 22일 자신의 페이스북에 "행정법원 판결로 박장범 사장 임명 처분에도 중대한 위법이 확인됐다"면서 "이사회의 제청 결의는 무효이고, 이에 기초해 이뤄진 대통령의 KBS 사장 임명 처분 또한 위법적 처분"이라고 했다.다만 법원 결정이 박 사장의 임명 무효까지 결정한 것은 아니다. 따라서 그가 스스로 물러나지 않는다면, 행정청의 추가 결정이나 법적 판단이 있어야 사장 자리에서 내려보낼 수 있다. 행정법 전공인 이진수 서울대 교수는 "사장 임명 절차를 진행한 이사들의 임명이 무효라고 하더라도, 그 결정만으로 사장 임명을 취소하긴 어렵다"면서 "절차적 문제는 분명하기 때문에 이 부분에 대해선 소송 등 별도의 법적 판단이 필요한 부분"이라고 말했다.임 변호사는 "임명권자인 대통령이 임명 처분을 직권으로 취소하는 것을 적극 검토할 필요가 있다"고 주장했다. 이사 임명 취소 판결과 관련해 KBS 측은 아직까지 별다른 공식 입장을 내놓지 않고 있다.박 사장의 리더십도 도마 위에 올랐다. KBS 본부노조가 2월 2일부터 2월 6일까지, 조합원을 대상으로 박장범 사장에 대한 신임 투표를 벌인 결과, 응답자의 93.7%는 신뢰하지 않는 것으로 나타났다. 응답자 1572명 가운데 1473명이 '신뢰하지 않는다'고 응답했다. KBS 본부노조는 이와 관련해 "박장범 때문에 KBS에 '파우치', '권력의 나팔수', '내란방송'이라는 평가가 덧씌워지고 있다"면서 "파우치 박장범에게 촉구한다, 진정 KBS를 위한다면 지금 즉시 사퇴하라"고 목소리를 높였다.