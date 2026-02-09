잠행 끝낸 전재수, '대심도 개통식'서 박형준과 만나

큰사진보기 ▲박형준 부산시장(오른쪽)과 더불어민주당 전재수(북구갑) 의원이 9일 오후 부산 북구 IC에서 열린 만덕~센텀 고속화도로(대심도) 개통식에서 인사를 나누고 있다. 2026.2.9 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲박형준 부산시장(오른쪽 첫번째)과 전재수 의원(왼쪽 첫번째)이 9일 오후 부산 북구 IC에서 열린 만덕~센텀 고속화도로(대심도) 개통식에서 박수를 치고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

통일교 금품수수 의혹으로 해양수산부 장관에서 사퇴했던 전재수(북구갑) 더불어민주당 국회의원이 오랜만에 얼굴을 드러내며 공개 활동에 나섰다. 부산 북구에서 열린 대심도(만덕~센텀 도시고속화도로) 개통식 행사였는데, 공교롭게도 차기 지방선거에서 경쟁자가 될 수도 있는 국민의힘 소속 박형준 부산시장과 나란히 함께했다. 전 의원은 민주당 내 부산시장 선거 유력 주자로 평가받는다.박 시장과 전 의원은 9일 오후 부산 북구 만덕~센텀 도시고속화도로 개통식에 앞서 현장을 방문해 지역 주민들에게 일일이 인사를 건넸다. 언론의 카메라는 잠행을 끝내고 밖으로 나온 전 의원에게 특히 집중됐다. 그러다 보니 사전 분위기가 한쪽으로 쏠릴 정도였다. 사회자도 마이크를 잡아 기자들을 향해 정돈을 부탁했다.국민의례 직후 이어진 내빈 소개에서 박 시장과 전 의원은 각각 첫 번째, 네 번째 인사로 주목받았다. 참석자들에게 고개를 숙일 때마다 장내에선 박수가 터져 나왔다. 국민의힘·민주당 지지자로 보이는 이들은 서로 질세라 환호성을 질렀다.기념사에 나선 박 시장은 고속화도로 지역구 국회의원 가운데선 전 의원 이름을 가장 먼저 언급했다. 그는 "보니까 지역과 관련된 국회의원들이 다 나오신 것 같다"라며 "우리 전재수·김미애(해운대을)·박성훈(북을) 의원님, 이 사업이 성공적으로 진행될 수 있도록 함께해주셔서 진심으로 감사하다"라고 말했다.박 시장은 "(앞으로) 동서 부산이 10분대 거리로 압축되는 놀라운 경험을 하게 될 것"이라며 이를 위해 고통을 감내해준 만덕, 센텀 일대 시민들에게도 고마움을 표시했다. 그러자 축사에 나선 전 의원도 경쟁하듯 공사 소음 등을 견뎌 준 인근 주민 등 부산 시민에게 감사를 전했다.그러나 두 사람의 말은 온도 차가 있었다. 박 시장이 대심도 개통의 의미에 방점을 둔 반면, 전 의원은 진출입로 정체 문제와 비싼 통행료 해결을 주요하게 배치했다. 전 의원은 "시민의 불편한 사항을 하나하나 모니터링해서 개선대책을 내놓아야 하고, 저도 힘을 모으겠다"라고 말했다.30분 남짓한 기념식 행사의 정점은 개통을 알리는 퍼포먼스였다. 이대석 부산시의회 부의장을 사이에 두고 무대 가운데에 자리한 두 사람은 긴장한 분위기 속에 준비된 버튼을 눌렀고, 축포 후 마주 보며 악수했다. 아주 간단히 대화를 나눈 것으로 보이지만, 구체적 내용은 확인되지 않았다.경찰 수사 이후 좀처럼 만나기 어려웠던 전 의원이 만덕~센텀 도시고속화도로 행사로 참석한 건 이 사업이 지역의 주요 현안 중 하나이기 때문이다. 화물차까지 운행 가능한 이 대심도는 10분대 주파로 교통체증 해결, 동서간 접근성 강화에 기여할 것으로 기대한다. 시가 계획한 내부순환도로의 마지막 구간이기도 하다.전 의원은 지난달 부산 18개 선거구에 100장에 달하는 '해수부 부산시대 이제부터 시작입니다' 펼침막을 달아 사실상 부산시장 선거 출마 몸풀기에 들어간 상황이다. 바로 노무현재단 부산지역위원회 정기총회 특강을 통해 지역 활동을 재개하려 했지만, 고 이해찬 전 국무총리 장례 일정으로 이를 뒤로 미뤘다.그러다 이번 행사로 3선 도전에 나선 박형준 부산시장과 한 자리에 마주하는 상황이 만들어졌다. 선거 관련 별도 발언은 없었지만, 조만간 전 의원이 출마를 공식화할 거란 관측이 우세하다. 윤영호 전 통일교 세계본부장의 진술이 오락가락하면서 경찰 수사는 현재까지 별다른 결과물이 나오지 않았다.