오현주 의원 "태전역 신설 지금이 골든타임… 집행부 총력 대응해야"

경기 광주시의회 더불어민주당 오현주 의원이 제322회 임시회 제2차 본회의 자유발언에서 태전역 신설의 필요성을 강하게 강조하며 집행부의 적극적인 대응을 촉구했다.

경기 광주시의회 더불어민주당 오현주 의원이 제322회 임시회 제2차 본회의 자유발언에서 태전역 신설의 필요성을 강하게 강조하며 집행부의 적극적인 대응을 촉구했다.오 의원은 "태전동 일원은 대단지 아파트와 교육·생활 인프라가 잘 갖춰져 젊은 인구 유입이 이어지고 있지만, 출퇴근 시간대 태봉로 정체와 삼동역 이동 불편으로 주민 부담이 크다"고 지적했다.이어 "태전역 신설은 단순 공약을 넘어 현실로 다가오고 있다"며 경강선 연장사업 추진 과정에서 이미 태전역이 계획돼 있고, 2023년부터 사전타당성조사 용역이 진행된 점을 언급했다.그는 또 "2024년 광주시·용인시 공동건의문 서명, 2025년 국토부 철도국장 면담 및 건의서 전달 등 추진 경과를 거쳐왔다"며 "올해 하반기 제5차 국가철도망 구축계획 수립을 앞둔 지금이 가장 중요한 시기"라고 강조했다.특히 오 의원은 최근 고양시 사례를 들어 예비타당성조사 운용지침 개정으로 철도사업이 '비수도권 유형'으로 분류될 수 있게 된 점을 주목하며 "광주시는 수도권이지만 상수원 보호구역, 세계문화유산 보호구역, 군사시설 보호구역 등 중첩 규제로 개발이 제한돼 왔다. 이러한 지역 특수성을 근거로 평가방식 개선을 적극 건의해야 한다"고 주장했다.오 의원은 집행부에 대해 ▲경기도와 함께 기획예산처에 예타 운용지침 개정 건의 추진 ▲ 경강선 연장사업에 태전역 신설 반영을 위한 최적 입지·수요 검토 ▲ 경기도 차원의 공동 대응 체계 구축 등을 제안했다.그러면서 "태전역은 단순한 역 하나가 아니라 태전동·고산동 주민 삶의 질과 광주시 미래 성장동력을 좌우하는 핵심 인프라"라며 "지금이 골든타임인 만큼 집행부가 총력을 다해 태전역 신설을 반드시 실현해야 한다"고 당부했다.