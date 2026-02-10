시골살이에서 느낀 격차, 내가 붙든 작은 희망

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"어린이날 아빠랑 집에 있다가 갑자기 저기 갔잖아. 나 혼자만 놀이기구 탔는데, 지금 보니까 아빠 무서워서 그랬던 거야. 하하하"

"역시 서울이야. 언제든지 저런 데 갈 수 있고. 나는 봉고차 대절해서 한 번 가 봤어. 가다가 멀미하고."

큰사진보기 ▲교육 서비스의 격차. ⓒ thepaintedsquarejessica on Unsplash 관련사진보기

'자, 이제 판단은 끝났어. 도시와 시골의 격차는 분명해. 그래서 넌 이제 어떻게 살 건데?'

'더듬거리더라도 걷다 보면, 언젠가는 내가 원하는 삶으로 이끄는 빛을 만나게 될지도 몰라.'

며칠 전 TV에서 오래된 서울의 한 놀이공원이 나왔다.다 커서 알게 된 겁많은 아빠를 놀리려 꺼낸 말에 남편이 말했다.동문서답 같은 남편의 말 속에서, 문득 지금의 우리가 보였다. 지방 소도시 읍내 출신인 남편은 기질적으로 호기심이 많은 사람이었다. 1990년대 초 중학생 시절 레게 음악을 들었고, 영화잡지를 정기 구독했다. 고등학생 때는 막 출시된 CD 플레이어를 소장한 나름 문화와 트렌드에 민감한 사람이었다. 그럼에도 실제로 접한 문화적 경험은 매우 빈약했다. 서울 외곽에 살며 세상 변화에 별 관심 없던 내가 중고등학교 시절 김광석 콘서트에 가고, 대학로에서 연극을 봤다는 얘기에 그는 놀라는 눈치였다.물론 놀이공원 이야기는 수십 년 전 이야기이다. 그사이 교통은 비약적으로 발전했고, 온라인 세상은 많은 물리적 한계를 해결해 주었다. 그럼에도 여전히 서울과 지방 소도시 사이에는 분명한 격차가 존재한다.시골살이 7년차. 요즘 내가 가장 크게 체감하는 격차는 일자리다. 3, 4년 전부터 사회적, 경제적 존재로 다시 살고 싶다는 갈증이 커졌고, 오랜만에 구직 사이트를 방문했다. 거주 지역을 체크하고 나니 익숙하지 않은 일자리들만 남았다. 공공기관과 학교 같은 곳의 기간제 일자리, 사회복지나 요양원 관련 일, 그 외에는 청소나 생산직이 대부분이었다.이전에 일했던 브랜드 기획과 컨설팅 관련 일처럼 세분화된 일자리 찾기는 포기하고서라도, 내 이력으로 지원할 만한 자리는 보이지 않았다. 내가 서 있는 곳과 어울리지 않는 이력은 무용지물에 한없이 공허했다. 조금이라도 연관 있어 보이는 자리에 이력을 구겨 넣듯 지원해 보았지만, 답은 없었다. 일자리를 찾아 사람들이 도시로 모일 수밖에 없다는 말이 실감났다.아이들 교육과 여가 문화에서도 차이는 컸다. 학교 앞 보습 학원 두 개, 태권도 학원 두 개, 피아노 미술 학원 각각 한 개. 교육 서비스가 넘치는 시대라지만 우리 동네 형편은 달랐고, 내용까지 들여다보면 선택지는 더 줄어들었다.아이들의 여가 생활 역시 편도 한 시간 이상 장거리 운전 끝에 얻을 수 있다. 자연에서 실컷 뛰어놀기라도 하면 위안이 될 것 같은데, 현실은 게임과 스마트폰이다. 학년이 올라갈수록 밖에서 노는 아이들이 없다. 자연과 놀이가 아이들에게 줄 수 있는 가장 좋은 선물이란 생각에 이사까지 왔지만, 그 유익이 저절로 얻어지는 것은 아니었다.가치관이 맞는 사람들, 방향이 맞는 교육 서비스, 취향에 맞는 것을 선택할 기회의 많고 적음이 도시와 시골의 격차를 만들어내고 있었다. 당연한 이야기처럼 보이지만, 예상보다 큰 차이 앞에서 나는 꽤 오랫동안 우왕좌왕했다.흔들림의 시간 끝에, 마음 속에서 삶의 태도를 분명히 하라는 독촉이 계속해 들려왔다. 뾰족한 수는 없었다. 그저 지금 할 수 있는 일을 찾아, 용기를 담아 보기로 했다. 지난 2년 간 한국어 교사 자격과 아이들 독서지도 자격을 취득했고, 지난 1월부터 둘째 아이 친구들 셋과 수업을 시작했다. '이 작은 동네에 아이들이 얼마나 있을까', '한국어 교사가 넘쳐 나는데 중년의 신입에게 기회가 올까' 회의가 없는 것은 아니다.수익을 떠올리면 자괴감이 들기도 한다. 그럼에도 시골살이라는 선택에는, 내가 맞추어 움직여야 할 영역이 있다는 사실을 받아들이게 되었다. 나는 작은 희망을 붙잡는 쪽을 택했다. 그 희망이 어디로 나를 이끌지 아직은 모른다. 다만 더 부지런해지고, 나를 지지해 줄 사람과 응원을 찾아 더 많이 기웃거리기로 했다.아이들이 더 크기 전, 자연 속으로 더 깊이 들어가 보려 한다. 올봄에는 아이들과 함께 뒷산에 작은 아지트를 만들기로 했다. 마음으로만 그려왔던 시골에서의 삶을, 이제는 더 적극적으로 만들어 가려 한다.독촉의 메시지에 답하며, 나는 지금의 이 자리에 서 있다.