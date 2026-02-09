김지호 "신상진 시장 도촌야탑역 신설 공약 즉각 이행하라"

큰사진보기 ▲더불어민주당 대변인 김지호가 9일 기자회견을 통해 신상진 성남시장의 도촌야탑역 신설 공약 미이행을 강력 비판했다. 김 대변인은 "시민과의 약속을 더 이상 방치할 수 없다"며 공약 이행을 촉구했다. ⓒ 더불어민주당 관련사진보기

김지호 더불어민주당 대변인이 9일 기자회견을 통해 신상진 성남시장의 도촌야탑역 신설 공약 미이행을 강력 비판했다. 김 대변인은 "시민과의 약속을 더 이상 방치할 수 없다"며 공약 이행을 촉구했다.김 대변인은 "도촌동과 야탑3동 주민 6만여 명이 10년 동안 공약 이행을 기다려 왔다"며 "지하철역 하나 없는 교통 소외지역으로 방치된 현실은 성남시민의 교통권을 침해하는 것"이라고 지적했다.그는 특히 도촌사거리 일대의 극심한 교통 혼잡을 언급하며 "성남시 교차로 분석에서도 최하위 F등급을 받은 지역"이라며 "도촌야탑역 신설은 단순한 편의시설 문제가 아니라 성남시 균형 발전과 교통 불평등 해소를 위한 핵심 과제"라고 강조했다.김 대변인은 신상진 시장을 향해 "국회의원 시절부터 약속해 온 도촌야탑역 신설 공약을 언제 이행할 것인가"라며 "10년 동안 주민들의 기다림을 방치한 이유는 무엇인가"라고 공개적으로 질문했다.이어 그는 ▲ 도촌야탑역 신설 추진 일정과 로드맵 공개 ▲ 사전타당성조사 결과 투명 공개 및 주민 의견 반영 ▲ 국토교통부 승인 절차 신속 진행과 재원 조달 방안 제시 ▲ 주민 설명회와 공청회 개최 등을 요구했다.김 대변인은 끝으로 "도촌야탑역 신설은 성남시민의 교통권 보장과 지역 발전을 위한 최소한의 약속"이라며 "주민들과 함께 이 약속이 지켜질 때까지 끝까지 묻고 끝까지 요구할 것"이라고 밝혔다.한편, 이날 기자회견에는 최영선 부위원장, 김은정 위원, 김정미 위원, 두성수 위원, 이정옥 위원, 이호창 위원, 최미자 위원, 그리고 도촌야탑역 추진 비상대책위원회 공동위원장 기노풍 위원장이 참석했다.