[사진] 부산항 보이는 골목, 갤러리로 변신하다

큰사진보기 ▲부산 영도구 봉래동 외나무길에 펼쳐진 비주류사진관 골목 사진전의 모습. 골목 담벼락과 빈집 마당에 설치된 사회다큐 초상 사진들은 삶의 기록이자 사회적 연대를 상징한다. 관람객은 골목을 걸으며 사진 속 인물들과 조용한 시선의 대화를 나눌 수 있다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲부산 영도구 봉래동 외나무길에 펼쳐진 비주류사진관 골목 사진전의 모습. 골목 담벼락과 빈집 마당에 설치된 사회다큐 초상 사진들은 삶의 기록이자 사회적 연대를 상징한다. 관람객은 골목을 걸으며 사진 속 인물들과 조용한 시선의 대화를 나눌 수 있다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲부산 영도구 봉래동 외나무길에 펼쳐진 비주류사진관 골목 사진전의 모습. 골목 담벼락과 빈집 마당에 설치된 사회다큐 초상 사진들은 삶의 기록이자 사회적 연대를 상징한다. 관람객은 골목을 걸으며 사진 속 인물들과 조용한 시선의 대화를 나눌 수 있다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲부산 영도구 봉래동 외나무길에 펼쳐진 비주류사진관 골목 사진전의 모습. 골목 담벼락과 빈집 마당에 설치된 사회다큐 초상 사진들은 삶의 기록이자 사회적 연대를 상징한다. 관람객은 골목을 걸으며 사진 속 인물들과 조용한 시선의 대화를 나눌 수 있다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲부산 영도구 봉래동 외나무길에 펼쳐진 비주류사진관 골목 사진전의 모습. 골목 담벼락과 빈집 마당에 설치된 사회다큐 초상 사진들은 삶의 기록이자 사회적 연대를 상징한다. 관람객은 골목을 걸으며 사진 속 인물들과 조용한 시선의 대화를 나눌 수 있다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲부산 영도구 봉래동 외나무길에 펼쳐진 비주류사진관 골목 사진전의 모습. 골목 담벼락과 빈집 마당에 설치된 사회다큐 초상 사진들은 삶의 기록이자 사회적 연대를 상징한다. 관람객은 골목을 걸으며 사진 속 인물들과 조용한 시선의 대화를 나눌 수 있다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

지난 7일, 부산 영도구 봉래동 외나무길 73번지. 이날 오전 새로운 전시 사진이 설치된다는 소식을 듣고 오전에 작업 현장을 찾았다. 대형(가로 1.8m, 세로 2.7m) 사진천으로 인화된 초상 사진들이었다.부산항이 내려다보이는 약 200미터 남짓의 좁은 골목이 하나의 살아 있는 갤러리로 변신했다. 사회다큐사진집단 '비주류사진관'이 마련한 골목 사진전은 전시장 벽도, 입장료도, 관람 시간도 없는 열린 전시다. 골목의 담벼락과 빈집 마당, 그리고 철거를 앞둔 공간 사이에 걸린 사진들은 그 자체로 삶의 결을 드러내는 사회적 기록이 된다.이번 골목 사진전의 주제는 '삶을 잇는' 초상이다. 사진 속 인물들은 특정한 영웅이나 유명인이 아니다. 우리 주변에서 살아가는 평범한 이웃들이며, 동시에 이 시대를 구성하는 사회의 얼굴이다. 사진들은 화려한 연출 없이 인물의 표정과 시간의 흔적을 담담하게 담아낸다. 그 시선은 단순한 재현을 넘어, 존재를 기억하고 사회적 연대를 가능하게 하는 기록의 역할을 수행한다.사회다큐 사진은 단순한 이미지 생산을 넘어 사회적 책임을 수반한다. 기록한다는 것은 잊히지 않도록 붙잡는 일이자, 보이지 않던 존재를 드러내는 일이다. 비주류사진관의 사진들은 사회의 가장자리에서 살아가는 사람들, 그리고 그들의 시간을 존중하는 태도를 바탕으로 한다. 사진은 대상에 대한 관찰을 넘어 관계를 형성하고, 그 관계는 곧 사회적 연대로 이어진다.특히 비주류사진관 아지트 앞 빈집 마당에 설치된 대형 사진 걸개는 강렬한 인상을 남긴다. 철거 예정으로 세워진 쇠파이프 사이에 걸린 인물 사진들 뒤로 부산항의 풍경이 펼쳐지며, 과거와 현재, 그리고 사라짐과 지속이 한 프레임 안에서 교차한다. 이는 도시의 변화 속에서 사라지는 삶의 흔적과, 그럼에도 계속 이어지는 인간 존재의 의미를 상징적으로 보여준다.이 전시는 고정된 형태가 아니라 수시로 사진이 추가되고 교체되며 살아 움직이는 전시다. 골목이라는 일상의 공간 속에서 사진들은 관람객과 우연히 마주치고, 그 만남은 조용한 사유의 시간을 만든다. 사진 속 인물의 시선과 마주하는 순간, 관람자는 타인의 삶을 이해하는 동시에 자신의 삶을 돌아보게 된다.골목은 더 이상 단순한 통로가 아니라 기억과 이야기가 머무는 장소가 된다. 사회다큐사진집단 비주류사진관의 골목 사진전은 사진이 단순한 예술을 넘어 사회를 비추는 빛이 될 수 있음을 보여준다. 기록은 곧 기억이며, 기억은 결국 사회를 이어주는 힘이기 때문이다.비주류사진관 골목 사진전은 부산 영도구 외나무길 골목과 아지트 앞 마당에서 무기한 이어지고 있다. 골목을 걷는 누구나 자유롭게 관람할 수 있으며, 그 길 위에서 우리는 타인의 삶과 마주하는 소중한 시간을 경험하게 된다.