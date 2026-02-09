충북시민단체 "기초의원 중대선거구제 확대" 촉구

큰사진보기 ▲선거제도 개혁 촉구하는 시민단체 회원들 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

도내 시민사회단체들이 기초의원 선거에서 중대선거구제 도입을 촉구했다.충북시민사회단체연대회의는 9일 도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "지방소멸과 인구 감소가 심화되는 상황에서 현행 2인 중심의 선거구 체계가 지역 대표성을 담보하지 못한다"고 지적하며 중대선거구제 확대가 시급하다고 강조했다.단체는 "현재 도내 기초의회 48개 선거구 가운데 4인 선거구는 충주시와 진천군 각 1곳뿐"이라며 "사실상 소선거구제로 운영돼 거대 양당 중심의 독점 구조가 강화됐다"고 비판했다.지난 지방선거에서 거대 양당이 93.6%를 차지한 것은 이러한 구조의 결과라고 설명했다.연대회의는 정치 다양성과 비례성을 높이기 위해서는 2인 선거구제를 폐지하고 3~5인 이상 선거구를 확대해야 한다고 목소리를 높였다.또 "충북에서는 광역단체장 선거에 여성 후보가 출마한 적이 없고, 광역의회 여성 의원 비율도 19.8%에 불과하다"며 여성 후보 비율 확대와 비례대표 확대 등도 함께 요구했다.연대회의는 "정치 다양성과 지역 대표성을 강화하기 위해 광역단체장 결선투표제 도입, 지방의회 비례대표 비율 확대 등 종합적인 정치개혁이 필요하다"고 덧붙였다.