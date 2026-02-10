메뉴 건너뛰기

사는이야기

26.02.10 15:55최종 업데이트 26.02.10 15:55

'글 쓰는 사람'을 꿈꾸던 엄마가 보낸 문자 한 통

기사를 쓰는 딸과, 꿈을 다시 만난 엄마의 이야기

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

지난 9일 오후, 엄마에게서 문자가 한 통 왔다.

"오마이누스 선생님들한테 고맙다고 전해드려 우리 딸 잘 부탁한다고 말씀드려"

갑자기 온 문자가 처음에는 무슨 말인지 바로 이해가 되지 않았다. 전화를 걸어 물었다. 엄마는 차분한 목소리로 그러나 끝내 감정을 숨기지 못한 채 말을 이었다. 내 기사를 봐주는 사람들이 있다는 것이, 설령 반려가 되더라도 나를 하나의 사회 구성원으로, 또 하나의 기자로 바라봐주는 사람들이 있다는 사실이 고맙다는 말이었다. 딸을 둔 엄마의 입장에서 꼭 전하고 싶었던 마음이라고 했다.

엄마와 나눈 대화

엄마가 보낸 문자
엄마가 보낸 문자 ⓒ 유수영

한달 전쯤, 나는 엄마에게 택배 하나를 보냈다. 내 글이 실린 월간지 두 권과 <오마이뉴스>에서 받은 시민기자 명함이었다(관련 기사 : 새로운 시작을 꿈꾸는 한 시민기자의 '명함' 이야기). 택배를 받은 날, 엄마는 "받았다"는 말만 남기고 전화를 끊었다. 그로부터 몇 주 뒤, 엄마와 통화 도중 이런 대화를 나눴다. 잡지와 명함을 자주 꺼내 보다가 벌써 귀퉁이가 닳았다는 내용이었다. 받은 지 한 달도 채 되지 않았는데도 말이다.

엄마의 목소리는 그날따라 꽤 떨리고 있었다. 그 감정의 이유를 나는 곧 알게 됐다. 우리 엄마는 학창 시절 글을 잘 쓰던 사람이었다고 한다. 백일장에 나가 상을 타기도 했고, 글을 쓰는 사람이 되고 싶다는 꿈도 품어봤다고 했다. 하지만 가정 형편 때문에 남들보다 학업을 일찍 그만뒀고, 사회로 나와 이른 나이에 결혼을 했다. 그 뒤로 '꿈'이라는 말은 엄마의 삶에서 자연스럽게 사라졌다. 가족을 책임지는 일이 먼저였고, 당장 먹고사는 문제 위에 놓여있었기 때문이다. 그 상황에서 꿈은 그저 사치에 불과했던 것이다.

그런 엄마에게 내가 쓰는 글과 시민기자 명함은 단순한 성과물이 아니었던 것 같다. 엄마는 조심스럽게 이렇게 말했다.

"내가 못 해본 걸 네가 대신 해주는 것 같아서."

그 말을 듣고나니 일흔을 바라보는 시골 아낙의 삶 한복판에 새로운 계절이 스며드는 느낌이 들었다. 엄마의 말대로라면, 늦게 찾아온 봄처럼 예상하지 못한 방식으로 삶에 닿은 변화였을지도 모른다. 그 한 통의 문자는 내가 쓰는 글이 개인의 것에 머무르지 않는다는 사실을 다시 생각하게 했다.

과정을 향한 신뢰

최근 언론을 둘러싼 환경은 빠르게 변하고 있다. 신뢰에 대한 질문은 커졌고, 기자라는 이름은 더 이상 일부 직업군의 전유물이 아니다. 이런 변화 속에서 <오마이뉴스>의 시민기자 제도는 단순한 참여형 콘텐츠를 넘어, 사람을 사회 안으로 초대하는 방식으로 움직인다. 채택과 반려의 과정은 분명 엄격하지만 그 이전에 '기사를 쓰는 사람'으로 존중 받는 경험을 제공한다.

엄마가 고마워한 것도 바로 그 부분이었다. 그것은 딸 개인에 대한 인정이 아닌 시민 한 사람을 기자로 대하는 방법에 대한 신뢰였다. 말해도 된다고, 써도 된다고 허락 받는 경험은 생각보다 큰 힘을 가진다. 그것은 기자를 꿈꾸는 사람에게만 해당되는 이야기가 아니다. 오래 전 꿈을 접고 살아온 사람, 혹은 꿈이라는 단어를 더 이상 입에 올리지 않게 된 사람들에게도 마찬가지다.

엄마는 내 기사가 반려될 수 있다는 사실도 알고 있었다. 그럼에도 "고맙다"고 말했다. 그 말 속에는 채택에 대한 기대보다, 과정을 향한 신뢰가 담겨 있었다. 쓰는 행위 자체가 사회와 연결되는 경험이라는 믿음이었다.

<오마이뉴스>는 하나의 언론사이면서 동시에, 이런 연결을 만들어내는 공간처럼 느껴진다. 기사 한 편이나 명함 한 장이 삶을, 그리고 개인의 지위를 단번에 바꾸지는 못할지라도 누군가의 오래된 꿈을 다시 흔들어 깨우는 계기가 될 수는 있다. 적어도 우리 집에서는 그랬다.

"우리 딸 잘 부탁드립니다."

그 문자는 특정 개인을 향한 인사이면서, 시민기자라는 존재를 향한 믿음처럼 남았다. 언론이 사람을 다시 사회로 불러내는 순간은 생각보다 가까운 곳에서 시작되기도 한다. 그 시작이 때로는 한 통의 문자일 수도 있다는 사실을 이번 경험을 통해 알게 됐다.

#시민기자#엄마#꿈

댓글1
유수영 (rednugoor) 내방

삶을 지나가는 인물과 장소, 고단한 날들에서 흘러나온 진짜 이야기를 기록합니다. 사소해 보이는 순간들이 다른 누군가에게 닿아 위로가 되길 바라며, 현실을 똑바로 바라보는 글을 씁니다.

