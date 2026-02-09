울산 남산 개발에 민원 빗발, 구의원 "도시자연공원구역 지정해야"

▲김예나 울산 남구의원이 9일 열린 제275회 임시회 건축허가과 주요 업무보고 청취에서 "최근 남산 일대 사유지 개발에 따른 주민 민원이 잇따르고 있다"며 대책마련을 요구하고 있다. ⓒ 울산남구의회 관련사진보기