살면서 처음, 명함이 필요하다고 느낀 순간

명함은 흔히 처음 만난 사람에게 자신을 소개하기 위해 건네는 작은 종이다. 그 안에는 이름과 직함, 회사 주소, 전화번호가 적혀있다. 요즘은 정형화된 명함이 아닌 나만의 문구나 디자인을 담은 명함도 많아졌지만 나는 그동안 명함 없이 살아왔다. 누군가에게 명함을 내밀 필요가 없는 사람이었기 때문이다.회사를 다닐 때는 명함이 있었다. 입사하면 당연한 것처럼 명함을 받았다. 그것도 두 곽씩. 하지만 그 명함을 사용한 적이 거의 없다. 아니, 정확히 말하면 한 번도 없었다. 명함을 쓰고 싶은 날이 있었으면 좋겠다고 생각한 적은 있다. 누군가를 만나 "제가 이런 일을 합니다"라고 말하며 명함을 건넬 수 있는 날. 하지만 그런 날은 한 번도 오지 않았다. 명함은 서랍 속에 박혀있다가 결국 퇴사와 함께 버려졌다. 명함이 있었지만 내 이름을 내밀 만큼의 위치도, 새로운 사람을 만날 일도 없으니 사용할 자격이 없는 기분이었다.<오마이뉴스> 시민기자로 활동하면서도 상황은 크게 다르지 않았다. 생활 기사인 '사는 이야기'를 쓸 때는 명함이 없어도 충분했다. 내 삶을 돌아보고, 내가 느낀 감정과 장면을 기록하면 됐다. 누군가에게 나를 증명할 필요도, 설명할 이유도 없었다. 휴대전화 하나면 연락처를 주고받는 시대에 종이 명함은 더욱 필요 없어 보였다. 명함은 여전히 조직에 속한 사람들의 물건처럼 느껴졌다.그러나 얼마 전 도시와 관련된 '사회' 기사를 쓰기 시작하면서 상황이 달라졌다. 준비 중인 기사는 혼자서는 완성할 수 없는 글이었다. 현장에 가야 했고 사람들을 만나야 했다. 먼저 말을 걸어야 했고 과정에서 내 정체를 설명해야 했다. 그때마다 나는 말로만 "<오마이뉴스> 시민기자입니다"라고 소개한 뒤 취재를 시작했다.다행히 현장에서 만난 사람들의 반응은 대체로 호의적이었다. "오마이뉴스요?" 하고 되묻거나 "저 오마이뉴스 자주 봐요. 재미있어요"라며 반갑게 맞아주는 주민도 있었다. 연세가 있으신 분은 "아, 오마이뉴스 알지. 유튜브에 많이 나오잖아. 명함 한 장 줘"라며 명함을 요구하기도 했다.그 말을 듣는 순간, 살면서 처음으로 명함이 필요하다는 생각이 들었다. 사람들을 만나면 만날수록 명함의 의미도 다시 생각하게 됐다. 명함은 단순한 연락처가 아니라 관계의 출발선처럼 느껴졌다. 나를 설명하기 위한 최소한의 장치이자 이 만남과 취재에 책임을 지겠다는 표시 같았다. 무엇보다 "나는 이런 일을 하고 있습니다"라고 매번 말로 설명하지 않아도 되는 방법이었다. 지금 내가 어떤 글을 쓰는 사람인지 스스로를 확인하는 수단이기도 했다.디지털 시대라 명함이 필요 없을 거라 생각했는데 현장에서는 오히려 그 반대였다. 사람과 사람이 직접 마주하는 순간, 명함은 여전히 유효했고 나에게는 기자로서 처음 실감 하는 증표 같았다. 명함에 대한 그런 생각을 하자니 시골에 계신 엄마의 서랍이 떠올랐다. 엄마는 사람들에게 받은 명함을 버리지 않고 오랫동안 보관하고 계신다.서랍 한편에 가지런히 정리된 명함들을 보고 왜 버리지 않느냐고 물은 적이 있다. 엄마는 놀라며 "버리긴 왜 버려~ 다 필요해. 연락처 찾을 때 보면 편해"라고 말씀하셨다. 쌓인 그 명함들을 가끔 들여다보면 작은 종이 한 장만으로도 명함의 주인이 어떤 사람인지 어렴풋이 짐작할 수 있다. 금박을 두른 명함도 있고, 화려한 색으로 꾸민 명함도 있다. 어떤 명함은 연락처보다 그림이나 문장이 먼저 눈에 들어온다.한 번은 엄마가 "이 명함은 좀 특이하지?"라며 보여준 명함이 있었다. 은은한 파스텔톤 그림 위에 소속 없이 이름과 전화번호만 적혀 있었다. 면사무소 공무원이 준 명함이라고 했다. 엄마는 그 많은 명함의 주인을 하나하나 모두 기억하고 있었다. 누군가에게 명함은 인사가 끝나면 역할을 다하는 종이 한 장일지 모른다. 하지만 엄마에게 명함은 사람이었고, 관계였고, 언젠가 다시 꺼내볼 수 있는 기억이었다. 작은 종이 한 장을 통해 엄마는 사람을 버리지 않고 남겨두고 있었다.물론, 모든 사람이 엄마 같지만은 않을 것이다. 다만 명함을 떠올리다 보니 명함이 지닌 의미가 예전과는 조금 달라졌다는 생각이 들었다. 예전엔 명함이 소속을 증명하는 물건이었다면, 요즘은 태도를 보여주는 물건에 가깝다. 명함에 담긴 문장이나 디자인을 통해 그 사람이 무엇을 중요하게 생각하는지, 어떤 방식으로 관계를 맺고 싶은지 전해진다. 그래서 명함은 더 이상 직함만을 위한 종이가 아니라는 생각이 들었다.그 길로 시민기자 명함을 신청했다. 회사에서 주어졌던 명함이 아니라 내가 필요하다고 느껴서 직접 신청한 명함이다. 시민기자 명함은 "명함 신청일 기준 3개월 내에 버금 이상 기사 5개(으뜸 이상 1개 반드시 포함)를 쓰면 신청이 가능"하다고 안내 되어 있었다. '시민기자'라는 명함의 무게를 생각하면 명함을 신청한다는 건 그저 단순히 작은 종이 한 장을 만드는 일이 아니었다. 앞으로 더 많은 사람을 만나겠다는 스스로의 다짐이자 그 만남을 기록으로 남기겠다는 선택이었다.나 아닌 다른 사람들의 살아가는 목소리를 듣고 그 말을 글로 옮길 때 이야기가 되듯 나 역시 질문하는 사람으로 준비된 모습으로 서 있어야 한다고 생각했다. 명함은 그 준비의 한 형태였다. 물론, 명함 한 장이 나를 온전히 증명해 주는 것도 아니다. 다만 내가 어떤 태도로 사람을 만나고 어떤 이야기를 쓰고 싶은지 스스로 묻게 만드는 계기임은 틀림없다. 신청한 지 열흘 만에 명함을 받았다. 화려한 색이나 대단한 직함은 없지만 회사에서 받았던 그 어떤 명함보다 현실적으로 느껴졌다. 지금 내가 하고 있는 일과 앞으로 어떤 사람을 만나고 싶은지 분명하게 적혀 있었기 때문이다.명함이 생겼다고 해도 여전히 명함을 꺼내는 일은 조심스러울 것이다. 아무 때나 내밀고 싶지도 않다. 그래도 이제는 안다. 이 명함이 언젠가 쓰이기 위해 만들어졌다는 것을. 누군가를 만나 이야기를 듣고, 그 삶을 기록하기 위해 꺼내질 명함이라는 것을. 회사 명함은 있었지만 한 번도 쓰지 못했고, 시민기자 명함은 이제 막 시작이다. 지금 내 손에 쥔 이 작은 명함은 사람에게 다가가기 위한 최소한의 예의이자 책임이 되었다.어쩌면 엄마가 명함을 버리지 않았던 이유도 명함 속에서 직함이 아닌 사람을 보았던 것일지 모른다. 나 역시 내 명함이 그렇게 쓰이기를 바란다. 작은 종이에 적힌 이름과 전화번호 너머의 이야기를 만나고, 그 이야기들이 다시 세상 쪽을 향해 나아가기를 바란다. 그렇기에 지금 나에게 주어진 '명함'은 더 이상 설명이 아닌 선택임을 말하고 싶다.