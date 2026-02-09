'우리가 할 수 있는 데까지는 끝까지 연대를 하겠다'

빛의 기록 릴레이 인터뷰 비상계엄이 선포된 2024년 12월 3일 밤부터, 파면 선고에 이르기까지 이어진 123일. 이 시간은 거대한 정치적 사건의 연속이었지만, 동시에 개개인의 일상과 감정, 선택이 겹겹이 쌓인 시간이기도 했습니다. 누군가는 광장에 섰고, 누군가는 망설였으며, 또 누군가는 온라인에서 서로의 안부를 확인하며 하루를 버텼습니다. 그렇게 지나온 시간 속에서 시민들은 각자의 방식으로 기록으로 남기고 기억하고 있습니다.



이 연재는 '빛의 기록'(https://archives.bisang1203.net/) 사이트에 기록을 남기고, 연말∙연초 모임 이벤트로 진행한 '빛의 모임'에 참여한 시민들의 이야기를 릴레이 인터뷰로 전합니다. 기록으로 남겨진 문장과 사진, 그리고 모임에서 오간 대화를 따라가며, 한 사람 한 사람의 123일이 어떻게 민주주의의 기억으로 이어졌는지를 들여다봅니다. 광장에 나선 경험뿐 아니라 쉽게 발걸음을 떼지 못했던 망설임과 두려움, 아이를 데리고 나설지 고민했던 순간들, 그리고 다시 일상으로 돌아온 뒤 마음에 남은 감정과 바람까지. 사건의 이면에 놓인 개인의 시간을 조명합니다.



총 6회에 걸쳐 이어질 이 릴레이 인터뷰는 '빛의 기록'으로 남겨진 시민의 목소리를 차례로 소개합니다. 이 이야기들이 모여, 우리가 함께 건너온 시간을 다시 바라보고 새로운 사회로 향하는 다음 질문으로 나아가는 작은 빛이 되기를 바랍니다.

- 자기소개 부탁드립니다.

큰사진보기 ▲우서구 님의 깃발 ⓒ 우서구 제공 관련사진보기

- '우리는 서로를 구한다'가 그 깃발에 쓰여 있던 문구인가요? 그 의미가 무엇인가요?

- 광장에 처음 나가기로 결심한 계기나 순간이 있으셨을까요? 그리고 탄핵 광장에서부터 기수로 활동했다고 했는데, 혹시 그전에도 광장에서의 경험이 있는지 여쭤보고 싶습니다.

- '빛의 모임'에서 다른 기수 분들과 같이 모였다고 기록을 남겼는데, 그 분들과의 인연이 어떻게 만들어졌는지 혹시 들려줄 수 있을까요?

- '빛의 모임'에서는 123일간의 시간을 돌아보면서 어떤 느낌이 들었나요? 어떤 기록을 남겼나요?

- (세종호텔 농성장 참여를 위해 우서구 님과의 기존 인터뷰 일정이 조정됐다.) 그날 갑자기 세종호텔 농성장에서 일이 벌어져서 거기에 또 가게 됐었어요. 이처럼 다른 시민과 연대하시는 동력원에 대해서 말씀해 줄 수 있을까요?

큰사진보기 ▲‘빛의 모임’으로 다시 모인 기수들 ⓒ 우서구 제공 관련사진보기

- 사람들이 이렇게 모일 일이 좀 없어지면 좋을 텐데요.

- 지금까지의 시간을 돌아보시면서 1년 전의 자신에게 해주고 싶은 말이 있다면?

덧붙이는 글 | “빛의 기록”은 내란청산·사회대개혁 비상행동 기록기념위원회가 시민과 함께 비상계엄부터 파면 선고까지 123일의 시간을 각자의 사진, 영상, 글 등으로 기록하고, 이를 공동의 기억으로 남기는 시민참여 캠페인입니다. 이 캠페인은 https://archives.bisang1203.net 에서 참여할 수 있습니다. 함께 모은 기록은 시민 123아카이브로 구축되며, 2026년 4월 4일 새로운 모습으로 공개됩니다.

'빛의 모임' 릴레이 인터뷰의 세 번째 주인공은 '우리는 서로를 구한다'(우서구) 님입니다. 직장인, 여성, 아이의 엄마, 장애인 보호자이자 퀴어라고 스스로를 소개하는 우서구 님은 불법 비상 계엄을 다양한 정체성들이 공통으로 분노한 사건으로 기억합니다. 광장에서 만난 동료 기수들과 함께 '빛의 모임'을 가지며 '다음엔 제발 좋은 일로 보자'고 인사를 나누던 시간을 기록으로 남겼습니다. 내란 청산과 더불어 사회대개혁을 기대하며 다른 시민들과 꾸준히 연대하는 우서구 님의 이야기를 들어봤습니다."탄핵 광장 이후로 기수로 활동하고 있는 활동명 '우리는 서로를 구한다' 약칭 우서구라고 합니다. 지금은 탄핵 광장에 이어서 투쟁이나 다른 연대처에도 여건이 되는 한 나가고 있습니다.""맞아요. 이게 사실 되게 오타쿠 같은 깃발인데요. 제가 넷플릭스에 있는 '볼트론'이라는 애니메이션을 좋아해요. 거기서 서로 굉장히 오랜 시간 동안 신뢰관계를 쌓아온 두 인물 중 한 명이 죽음의 문턱까지 가는데, 다른 한 명이 이 인물을 어떻게든 살려내거든요. 깨어난 이 인물이 깨어나자마자 '네가 나를 구했다'라고 얘기를 하니까 이 다른 인물이 '아니다. 우리가 서로를 구한 거다'라고 말을 해요. 이 말이 광장에서의 우리에게도 적용이 될 수 있을 것 같아서, 그리고 이 말을 하고 싶어서 깃발을 만들게 됐습니다. 정확한 깃발의 명칭은 '우리를는 서로를 구한다. 슈퍼로봇 파일럿 노동조합 사자 로봇 지부'라고 하거든요.""저는 일단 광장에 나가기 시작한 건 이명박 당시 시위할 때부터예요. 직장인이어서 엄청 자주는 아니어도 꾸준히 광장에 참여해 오고는 있었어요. 이번 탄핵 시국에 나가기 시작했던 거는 제가 기수이기도 하지만 현실에서는 직장인이고 여성이고 아이의 엄마고 장애인 보호자이기도 하고 퀴어이기도 해요. 이런 많은 정체성을 가지고 있지만 그 정체성에 관계없이 모두가 분노했던 큰 사건이라고 생각했어요. 계엄이라는 게 사실 상식적으로 말이 안 되는 상황이었잖아요.지금 아이가 초등학생인데 나중에 가서 이 이야기를 해줄 때 이 시기를 이야기할 때 부끄럽고 싶지 않았어요. 화가 난 것도 크지만 이 상황에 행동을 하지 않으면 나는 평생 부끄러운 마음을 안고 살겠구나. 그래서 나가기 시작했던 것 같아요. 12월 7일부터 주말은 한 번 빼고 다 나갔어요. 직장이 멀어서 평일에는 자주는 못 나갔는데, 이제 2차 남태령이라든가 뭐 급한 사안이 있을 때는 좀 무리해서라도 갔죠.""광장에 나와 보셨을까요? 광장에 나와 보면 기수들이 항상 안전 문제도 있고 통제 문제도 있기 때문에 한쪽에 모여 있어요. 여의도는 워낙에 빽빽해 가지고 기수존이 따로 있지는 않았지만 비상행동이 광화문으로 옮겨가면서 개인 깃발들이 광장에 엄청난 속도로 늘어났어요. 기수들의 숙련도도 빠른 속도로 높아졌고 이 사람들이 모여 있을 공간이 필요했죠. 그래서 소위 기수존이라는 게 생겼어요. 광화문 월대 주변에 모여 있는다든가 그 맞은편에 의정부지 공터에 모여 있는다든가 하는 식으로.현장에서 집회 시간까지 준비를 하면서 기다리다 보면 항상 일정한 자리에 있는 사람들이 매번 있어요. 딱히 약속을 하지 않더라도 그냥 가면 늘 있는 사람들. '지난주에 있었는데 또 만나네? 이분 또 있다' 하면서 그냥 당연히 매주 보는 사람들이 됐죠.그 시기에 트위터에서 스페이스 기능으로 소통하던 사람들을 중심으로 정보 공유나 여러 가지 편의성을 위해서 작년(2025년) 1월에 기수 오픈 카톡방이 만들어졌어요. 그 때부터 잡담도 하고 정보 공유도 하고 이러다 보니까 자연스럽게 친해지게 되는 상황이 됐죠. 집회 몇 시간씩 서 있다 보게 되면 배도 고프고 끝나면 밥도 먹어야 되고 뭐 이러다 보니까. 정말 가족보다 더 자주 보는 사이가 된 거예요.""저희가 게임하는 사람이 많아서 이런 식으로 표현을 하는데 '이제 페이즈 1 끝났다. 1차 끝났다. 다음으로 넘어가야 한다.' 그래도 4월 4일에 파산 선고 났을 때는 다들 그래도 '우리가 뭔가 하나 해냈다. 너무 고생 많았다.' 이런 이야기들도 많이 했고요.저희가 요즘 느끼는 건 '정말 아직도 멀었구나. 갈 길이 멀다.' 123일 동안 저희가 어쨌든 파면 선고까지 이끌어냈지만 아직도 내란 청산은 요원하고 갈 길이 멀잖아요. 사회대개혁은 더더욱, 아직 시작도 못했다고 저희는 생각을 해요. 그래서 기수 은퇴하고 싶은데 못하겠다 하시는 분들도 계시고. '우리가 할 수 있는 데까지는 끝까지 연대를 하겠다' 하면서도 '힘들어 죽겠다. 언제 끝나냐. 힘든데 그래도 해야지 어쩌겠냐.' 이런 의견들이 사실은 많아요.""다른 사람이 이런 심한 일을 겪었다고 하게 되면 뛰쳐나가게 되는 것 같아요. 세종호텔 노동자 분들은 심지어 이미 가족 같은 사이가 됐으니까. 세종호텔은 탄핵 광장에서도 굉장히 큰 구심점이 되어 주신 분들이거든요.그리고 저희 모임 멤버들이 거의 직장인이거나 프리랜서예요. 학생이 없거든요. 그래서 더 공감을 많이 하게 됐던 것 같아요. '노동자가 복직을 요구한다는 이유로 어떻게 그렇게 폭력적으로 연행을 하고 국가 권력이 탄압을 할 수가 있는지 용납할 수 없다.' 고공 농성을 마친 지 이제 3주도 안 된 사람을 어떻게 이렇게 폭력 연행을 하는 건지. '이건 옳지 않다' 해서 다들 퇴근하고 급하게 뛰어오셨는지 가니까 모임 멤버들이 다 계시더라고요. 그날 나올 수 있는 여건이신 분들은 다 계셨어요.""저희가 무슨 집회나 투쟁 끝나고 집에 가면서 헤어질 때마다 하는 얘기가 있어요. '제발 좀 그만 보자. 제발 그만 보자. 다음엔 제발 좋은 일로 보자.' 근데 지금 1년 넘게 잘 안 되고 있기는 하죠. 자꾸 무슨 일이 생겨서.""깃발 한번 쳐다보고 '그 깃발 이름값 하자. 포기하지 마라'고 얘기해 주고 싶어요."